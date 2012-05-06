Додано: Суб 12 тра, 2018 17:12

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Це реальні витрати продавана.

реальних грошей

Це панам урок номер 1.

Зараз буде урок номер 2.

вважає, що він щось петрає в освіті

Coder написав: В цій маніпуляції чудово все.

По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:

14.99*6.05/12 = 7.56

По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:14.99*6.05/12 =

6,23

6,10...

Я сподіваюся, дурнуватих (із списка яких я тимчасово виключив пана), Ви не читаєте?Паня ж вже писав -- я купив у 2006 році восени земельну ділянку за 25 000зелених грошей; просто валялися у кишені.- була ідея побудувати на тих 10 сотках щось таке із скла і бетону оригінальне для одного із синів. Потім була ідея щось таке побудувати для "зеленого туризму".- а потім воно стояло років п"ять пусте - тут (прямо на цій гілці) один жебрак-"хвахівець" (треба перехереститися, що доля не звела) навіть порахував, що- але постійне недоїдання та постійна нестача грошей, на яку занадто реагувала жінка, не даючи легіню сексу, не дали змоги те зробити.- FairyTail - one time, стоячи із бокалом шампанского на третьому поверсі власного будинка у художній майстерні своєї жінки, я раптом подумав: "А що якщо оцю делянку продати та купити щось подалі від знервованих осіб? Он же бачите - аж гризуться між собою, ще покусають нечищеними зубами, хай Бог милує..."- FairyTail - one time я продав те, що купив за 25 000 долярів - за 50 000 долярів, і купив малесеньку квартирку у найгарнішому місті в світі.Як бачите, все просто...Звичайну!Вище Ви можете побачити реальні фото реального продавана квартири у Дніпрі - він намагається за 59 000 зелено-гидомирних долярів якомусь дурню продати "прєлєсть".Порахуємо, хто на скільки розраховує:- в тому ЖК "Жуковський" - це район міста на ім"я Дніпро - дійсно побудували новий мурашник зліва від школи, закривши тій бідній школі все на світі з її лівого боку. В мене навіть було враження, що у школи й територію забрали - але ні - віттяпали саме по паркан. Уявіть, як бідні дітлахи тепер пробираються через колєйку автівок покупанів того мурашника.- звели мурашник.- в тому мурашнику квартири зазвичайпо 47-48 квадратів - але зовсім погані получилися по 42 квадрати. Джамшути там щось наплутали... Може, кого в стіну замурували, хто зна...- так ось, нормальна однушка в 47 квадратів - це просто - коли заходиш - жахливий бетонний паралелепіпед -- "" із дуже дуже дуже економним, але охайним ремонтом і перетворенням -- у "двушку" - стає - за цифри - як завжди -- впоганеньких зім"ятих долярів.- "Морда" виставляєРахуємо:- хочуть отримати надприбуток в (47-42) квадрати = (5 квадартівх800 долярів квадрат) = 4 000 долярів. Це тільки різниця в ціні стандартної однушки та проблємної, для лохІв.- хоче морда отримати (3-5 відсотків) на відпочинок в Голландії - зазвичай відпочиває там (бо навіщо ж гроші заробляти, я так хоч у Музей ван-Гога можна сходити). Ну, зараз продати важко, візьмемо мінімум: 3%х59 000=1 770 долярів (схоже на правду, в Амстердамі можна гарно погуляти, був неодноразово, тому точно знаю).- таким чином маємо: (59 000-4000-1770)= 53 230.- від цієї цифри віднімаємо реальні витрати первинного покупана ната ремонт з меблями та технікою для продажу вторинному покупану: 50 000 долярів.- отримуємо: 53 230-50 000= 3 230.Це чистий прибуток другої категорії.Чистий прибуток першої категорії - це ті 4000 долярів, отримані на різниці площі квартири (покупан же не знає, що не всі квартири однакові).Таким чином, продаван має: 3 230+4 000=долярів.Морда має: 1770 долярів.Думаю, продаван може "вступити" 230 долярів на якісь дрібнички, наприклад, на послуги нотаріуса, а дрібнички звісно помітить покупан.У наші часи отримати 7 230-230=противно-зелених грошей - то непогано!Можна й більше "вступати", якщо побачити поліетиленовий кульок із АТБ із купою(той кульок - саме небезпечне місце для зберігання грошви).Як бачите, в наші буремні роки гроші просто валяються під ногами...А ну, подивіться, який коефіцієнт обміну гривень на турецькі ліри нам нарахував пан(нагадаю, це той пан, щоі навіть думає, що знає математику - сміюсь аж регочу)... Ой, регочу, слава Богу його опуси не читаю зовсім - просто пропускаю, то він для Вас пише...Банк з мене списав сьогодні ввечері по... Це не Приват - це А-Банк. Приват вчора списував по