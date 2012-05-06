Додано: Суб 12 тра, 2018 17:59

Боже, пан так нервується... підряд по 2 пости пише...

Ну і хай... іду гуляти із собакою, авокадо потім буду їсти...

Сьогодні ж субота: можна!

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"