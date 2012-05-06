Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав: Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт: - одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)... - четыре квартиры в Ирпени... - три квартиры во Львове или в Днепре...
Уважаемый Акурт. Город Ирпень пишется именно так. Купить там сейчас можно за 150.000 баксов по цене около 10.000гр. за м2 8-9 однокомнатных или 6-7 двушек. И это пригород Киева. https://novostroyki.lun.ua/%D0%BD%D0%BE ... ruct=false 150.000$*26=3900000гр./11000!м2=354м2 354м2 сами видите сколько это квартир за эти деньги в Ирпене. Аналогично Киев. 3900000/20000гр.м2(Аркада, КГС)=145м2. В Киеве это 4 однокомнатных, 2-3 двушки, трешка+двушка и т.д. Да, центральнее будет подороже. Но Вы в Анталии возле очистных и порта явно не центр города рекламируете.
ihorkyiv написав:Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова. Только что договорились. Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу. Мы все живем здесь
А "Долярчик" буде присутній ???
Долярчика не будет. Он заблокований... Кстати, а чего Долярчика так часто банят? Вроде как мирный и скромный здесь, а на других ветках совсем другой??
Хлопці! Будете лаятися - не пригощу ваших дітей солодощами! Це на пробу купив дороге - 14 лір або 85 гривень - там 900 мл дуже смачного морозива. В тому чеку на 91 ліру було й таке: Це банка оливок - там 1650 грамів - дешевше, ніж морозиво - 13,5 ліри або 80 (ВІСІМДЕСЯТ) гривень. Ви там по якій ціні баночки як для ліліпутів з оливками із Іспаніі купуєте?
Я знаю, що пан Temps дуже дуже не любить в салатах авокадо, то я взяв та купив - 2 з чимось ліри - то не гроші... Так, щоби пан Coder раптом не помилився: 2,45х6,23=15 гривень 26 копійок. Ви ж помітили, що той вумний пан помиляється, не враховуючи іще, що банк з мене списує гривню по самому високому курсу обміну? Але він того не розуміє...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 18:05, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Козир 1. Просто вулична сценка. Зображення - Це що таке? - Це - ровери. - А гирі прив"язані до колес? - Ні! - А замками все прикуто до брами?
До Вашого приїзду, вони і тяжкі браслети із жовтого металу не боялися губити. Звикли, що наступного дня прийдуть і знайдуть там же, де й загубили. Але ні. Просто ще не зрозуміли, хто до них понаїхав. Ще підтягнеться пару десятків-сотень akurt’ів (Натаха, Валерка и Саня уже на чемоданах), і вони почнуть і замки купувати, і гирі. Відсутність в місцевих жителів совкової звички "тягнути все, що погано лежить" - це жодним чином не є Ваша заслуга, але в Вас вона, таки, глибоко вкорінилася. Як то кажуть, "можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини вивести неможливо".
Це був ліричний відступ, продовжимо розгляд брехні і маніпуляцій в інформпросторі. Для тих, хто підключився до перегляду гілки недавно, початок тут і тут
akurt написав:Козир 2. Що там в Україні укріпилося, крім кішківника та продуктів життєдіяльності? - Гривня! - А як це вплинуло на вартість пального в Україні? - Подорожчало саме сьогодні!
Брехня! Можливо і подорожчало на якихось окремих мережах АЗС, але не по всій країні. В мене в телефоні залишились електронні чеки з деяких заправок, отже ціни на А-95 на ОККО цього року:
В середу заправлявся - 31.49 грн/л, сьогодні подивився на цінник - 31.49 грн/л. Тобто на ОККО нічого не подорожчало.
Другою складовою маніпуляції, є той факт, що вартість палива в Україні залежить не лише від курсу долара, але й від вартості нафти (і ще багатьох факторів). Справа в тому, що вартість палива дуже ймовірно скоро підніметься і на ОККО, але через абсолютно інші причини. З прикладу вище бачимо, що в той час, як гривня укріпилася до доллара на ~10%, вартість палива зменшилася лише на ~5%. Чому? Як мінімум тому що росте ціна на нафту. Зростання складає більше 10% за останні 3 місяці.
akurt написав:Козир 4 (битий). - Як аrurt лоханувся позавчора? - Не купив упаковку равликів фаршированих за 12,99 ліри! - А за скільки сьогодні купив? - За 14,99 ліри. - На скільки він прогавив щастя? - На 14,99-12,99=2 ліри або на 12 гривень. - Получається, кожен равлик аrurt "у обійшовся на 1 (одну) гривню дорожче? - Так! - А скільки коштує один готовий до вживання равлик, фарширований вершковим маслом? - ((14,99/6,25)х26,25)/12= 5,24 гривні. А по якій ціні таких же равликів пани куплять у кафе на Друкарській у Львові? - По 52,40 гривні за равлика! - Так їх одурять рівно в 10 разів? - Так і є! В десять разів одурять!
В цій маніпуляції чудово все.
По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона: 14.99*6.05/12 = 7.56 Тобто в простих математичних діях akurt дурить всіх приблизно в 1.5 рази. Як так сталося? Замість курсу ліри, по якому вона списується з карти українського банку, вказаної в попередньому дописі (6.05). Вказується дивний вираз 26.25/6.25, що це за числа? Ви вирішили порахувати через долар? 26.25 - курс долара до гривні? То вчора він був 26.10. 6.25 курс долара до ліри? Можливо скоро буде, але якою буде вартість равликів на той момент - невідомо. Заплутались у власних числах? Невідомо, але факт залишається фактом, замість курсу 6.05 akurt нам підсовує курс 4.2 чим дурить в 1.44 рази.
По-друге. Підміна понять. Вартість равликів в супермаркеті порівнюється із вартістю равликів в закладі громадскього харчування, де ціни, зрозуміло, вище. Їдемо в Метро і бачимо, подібні равлики (я в них не розбираюся, цінник пише, що Чехія) по 139.90-159.90 гривень за упаковку з 12 штук (139.90 ціна якщо ви дуже любите равликів і берете 4 упаковки). Тобто, при прямому порівнянні, вартість одного равлика (в найдорожчому варіанті) 11.66-13.33 гривні, а не 52.40, тобто додатково до цього akurt дурить всіх ще в 4 рази (якщо точніше, то в 3.93 до 4.49).
Враховуючи обидва фактори, бачимо що за допомогою двох простеньких прийомів, akurt сумарно дурить читачів форуму в від 1.44 * 3.93 = 5.66 до 1.44 * 4.49 = 6.47 разів.
Особливо чудові прецизійно підібрані коефіцієнти 6.25 і 26.25, які (1) дуже схожі на звичні для гілки курси валют, щоб людина швидко читаючи не нічого на запідозрила, і не почала аналізувати; (2) дають гарний висновок "одурюють в 10 разів" з точністю до другого знаку після коми. Так і хочеться згадати цитату з мультфільма "В стране невыученных уроков": - Слава Великому Математику! - Позор Виктору Перестукину!
akurt написав:Це я фото зробив в "МЕТРО". Там є для захисту чоловічої гідності сітчасті плавки в середині. Такі коштують 20 лір або 120 гривень. В супермаркеті одягу Waikiki є трохе кращі за матеріалом - коштують 40 лір - то 240 гривень. Такого, щоби плавки чоловічі коштували по 500-1000 гривень, як у нас - немає.
Та чого вже там. Давайте чоловічі плавки по 5000-10000 гривень. Я Вам навіть полегшу роботу - підберу декілька моделей. Дурити українців - то вже по повній.
Тут akurt знову вдався до доброї старої підміни понять. Так дійсно, в Україні можна знайти плавки за 500-1000 гривень (і як я навів вище, навіть за 9000 гривень, хоча це все можна купувати дешевше, я плавки завжди купую на розпродажах восени), але за ці гроші це будуть плавки Speedo або Arenа - два найвизнаніших бренди одягу та товарів для водних видів спорту. По такій ціні можна знайти і Adidas, або якісь інші модні бренди, які не мають відношення до плавання. Але такі моделі akurt порівнює з турецьким "ширпотребом" (рос.), якого вистачить один раз з'їздити на море, максимум, на один сезон. Я спеціально заглянув в Метро в відділ одягу сьогодні, плавок не знайшов взагалі (ще не сезон). Коли їх вивісять, думаю, ціна буде гривень 200-250. Але на Галицькому перехресті чи на Краківському, майже впевнений, Ви знайдете і за 100-120
Ну та й вистачить на сьогодні. Традиційно закликаю читачів, критично підходити до інформації, яка потрапляє вам в поле зору, перевіряти факти, і аналізувати все самостійно, а не спокійно споживати те, що Вам намагається вкласти в голову агресор.
В подтверждение слов автора - покупал себе плавки-шорты в Метро в прошлом году, правда по акции, за 95гр.
sinus написав:Кодер! Бачу що ви забираєте моі лаври-Акурт мій,і його давно ще вичавив з львівськоі гілки!
"Увидишь Джавдета, не трогай, он мой" (с)
Но уважаемое сообщество, естественно окромя самолайкающих друг друга клонов акурта, видимо упустило из виду как это недолугое существо явно шизоидного типа - то истерически взывающего к модераторам закрыть тему то тут же продолжающего дальше гадить в ней, начало полновесно впаривать турецкий бетон, естествено переоцененый, украинским гражданам , о чем в принципе было ясно с самого начала. Реклама проплачена ?
akurt написав: СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ УКРАИНЫ (Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года)
Итак, в кармане от 45 000 до 63 000 долларов, вырученных за "прэлесть" с жутким китайским шкафчиком под умывальником. За 156 долларов покупаем авиабилет рейса "Запорожье-Анталия" (вылет лучше делать в воскресенье, удобнее стыковки) и смотрим, как строится новый дом. Вот такой: Ход его строительства я наблюдаю каждый день, проходя мимо с собакой.
Какие там будут квартиры? 3 типа: - квартиры "1+1" - по нашему "двушка" - это одна спальня+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом. - квартиры "2+1" - по нашему "трешка" - это две спальни+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом. - "дуплексы" - это двухуровневые квартиры, типа "3+1" - верхняя часть квартиры расположена в мансарде и имеет, как правило, огромные балконы на крыше. Смотрим планировки квартир: Это "1+1": Это "2+1": Второй этаж дуплекса:
Забегая наперед, скажу, что именно на сегодня ничего Вы не купите в моем микрорайоне: либо все раскуплено, либо еще не закончено строительством (сейчас строится примерно 3 новых дома, места больше уже нет). Сейчас можно купить по нормальной, чтобы не сказать дешевой цене в соседнем микрорайоне под названием "Желтая речка". Там есть достоинства (низкая цена, новые проекты и новые дома), и есть огромные недостатки. Достоинства - близость к морю и горам. Недостатки: там расположен комплекс очистных сооружений целого района города. Кстати, комплекс такой огромный и такой современный, что его видно со спутника. Что-то я не встречал такого комплекса ни во Львове, ни в Днепре....
Думаю, что весь комплекс из двух домов с бассейном сдадут в сентябре... Напоминаю: квартиры продаются/сдаются по "европейскому стандарту" - то есть с полным дизайнерским ремонтом и частично с мебелью (в кухне и прихожей, иногда в гостиной).
"спешите купить, сдача в сентябре, не больше двух бетонных будок в одни руки, количество будок сурово ограничено". Все идет к тому что в очередь за местным джавдетом начнут выстраиваться еще и модераторы.
подитожу поэтическим :
Летят перелетные птицы ушедшее лето искать Летят они в жаркие страны А я не хочу улетать А я остаюся с тобою родная моя сторона Не нужно мне солнце чужое Чужая земля не нужна .. Не нужен мне берег турецкий И Африка мне не нужна
потому как и берег турецкий и африка - это все от недолугости, что неоднократно демонстрировал этот недолугий турецкий маклер с биполярочкой.
Для долугого недомаклера из Павлограда по имени "Surfer".
Рекомендация. (дарю чисто из-за хорошего у меня и очень плохого - как я вижу - у него - настроения).
У Вас никак не получается по теме ветки хоть что-то сказать. Ну вот хоть-что, ну хоть бы слово одно или 2. Потому напишите хоть что-то на тему ветки.
Для этого надо:
1) Одной извилиной мозга ударить о другую из имеющихся двух извилин мозга. 2) От удара выскочит мысль, как искра. 3) Начните писать по такому шаблону (это Вам его дарю):
"Я веду убогий злобный образ жизни. Это не от того, что я голоден всё время. Просто я лоханулся по самые помидоры. Дело было так. Дело было летом 2008 года. Я купил в том месте, где нормальные люди не покупают, двушку за 80 000 баксов, переданных мне тёщей для обеспечения жизни своей дочки. Это оттого, что она подозревала, что я сам заработать не смогу. Это оказалось правдой. Горькой. Еще 40 000 баксов я сдуру вкинул в ремонт. Деньги мне дал тесть как плата за то, что забрал себе его дочь - он уж и не надеялся. Дизайн квартиры выполнил я сам, сохранив в целости чугунные батареи и покрасив одну из стен в ярко-красный цвет, возбуждающий меня. Жизнь ведь прекрасна. Одно меня на сегодня волнует: теперь эту прелесть могу продать за 30 000 баксов. Мне это непонятно. Отыскивая ответ о смысле жизни, и о том, где мои (80000+40000-30000) бабок, я забрел на этот форум, всё прошу дать совет... Нет никто... Потому я начал - желая привлечь внимание - брызгаться слюной и писать сразу по две умных мысли подряд. Так вот...."
Ну и дальше - всю правду - в мыслях... Я - как и все - затаил дыхание и жду... Кстати, с трудом открыл банку с оливками - уже попробовал - невероятный вкус - ощущение, что ешь сыро-вяленую колбаску. Если Surfer складно, не запинаясь, закончит рассказ - угощу! (фото угощения временно не публикую, чтобы слюной не подавился)
Для адекватного читателя. Человек - такое глупое существо, что все время стремится к чему-то лучшему. Один из сыновей еще не выплатил 5-ти летний кредит за Honda CR-V, как сделал предоплату за Тесла 3. Ждет. Еще один из сыновей не успел в январе взять Мерседес класс С - вчера звонит - хочет уже BMW. Вот и мы с женой, гуляя с собакой - подошли к строящемуся очень известной фирмой дому и начали рассматривать, какую бы квартиру купили бы себе - квартиры дорожают, и вот в нашем районе - если честно - на сегодня ничего хорошего в продаже нет. Я даже заметил интересную тенденцию - множество об"явлений о продаже квартир в домах 10-ти летней давности... Ага, понятно: хотят сбросить старье и купить что-то совсем новое и стильное... Так вот, мы рассматривали для себя - "трешку". Вот эту: Анализировали 2 вопроса: 1) планировки квартиры: входишь - направо кухня-студия, почти 25 квадратов - неплохо... Налево - душевой блок... 4.7 квадрата - неплохо, у меня во Львове такой... Прямо - маленькая спальня - сделаю ее кабинетом - вытирать сопли плачущим большевикам с этого форума надо же где-то... Налево - спальня - 12,6 квадрата... маленькая, но для секса и отдыха сгодится... Прихожая 5,7 квадрата - сгодится... балкон... сгодится... 2) самое важное - расположение квартиры! Вид на горы? На соседние дома? На море? На бассейн? Пришли к выводу, что для себя взяли бы только вот эту трешку - с видом на горы и на море. Это вызвало бурное брызганье слюной - до рвоты у долугого недомаклера по имени... Ну, вы сами знаете... А мне прикольно...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"