Додано: Суб 12 тра, 2018 19:14

недомаклера

никак не получается

Дляиз Павлограда по имени "".(дарю чисто из-за хорошего у меня и очень плохого - как я вижу - у него - настроения).У Васпо теме ветки хоть что-то сказать.Ну вот хоть-что, ну хоть бы слово одно или 2.Потому напишите хоть что-то на тему ветки.Для этого надо:1) Одной извилиной мозга ударить о другую из имеющихся двух извилин мозга.2) От удара выскочит мысль, как искра.3) Начните писать по такому шаблону (это Вам его дарю):"Я веду убогий злобный образ жизни.Это не от того, что я голоден всё время.Просто я лоханулся по самые помидоры.Дело было так.Дело было летом 2008 года.Я купил в том месте, где нормальные люди не покупают, двушку за 80 000 баксов, переданных мне тёщей для обеспечения жизни своей дочки. Это оттого, что она подозревала, что я сам заработать не смогу. Это оказалось правдой. Горькой.Еще 40 000 баксов я сдуру вкинул в ремонт. Деньги мне дал тесть как плата за то, что забрал себе его дочь - он уж и не надеялся.Дизайн квартиры выполнил я сам, сохранив в целости чугунные батареи и покрасив одну из стен в ярко-красный цвет, возбуждающий меня.Жизнь ведь прекрасна.Одно меня на сегодня волнует: теперь эту прелесть могу продать за 30 000 баксов.Мне это непонятно.Отыскивая ответ о смысле жизни, и о том, где мои (80000+40000-30000) бабок, я забрел на этот форум, всё прошу дать совет...Нет никто...Потому я начал - желая привлечь внимание - брызгаться слюной и писать сразу по две умных мысли подряд.Так вот...."Ну и дальше - всю правду - в мыслях...Я - как и все - затаил дыхание и жду...Кстати, с трудом открыл банку с оливками - уже попробовал - невероятный вкус - ощущение, что ешь сыро-вяленую колбаску.Еслискладно, не запинаясь, закончит рассказ - угощу!(фото угощения временно не публикую, чтобы слюной не подавился)Человек - такое глупое существо, что все время стремится к чему-то лучшему.Один из сыновей еще не выплатил 5-ти летний кредит за Honda CR-V, как сделал предоплату за Тесла 3. Ждет.Еще один из сыновей не успел в январе взять Мерседес класс С - вчера звонит - хочет уже BMW.Вот и мы с женой, гуляя с собакой - подошли к строящемуся очень известной фирмой дому и начали рассматривать, какую бы квартиру купили бы себе - квартиры дорожают, и вот в нашем районе - если честно - на сегодня ничего хорошего в продаже нет.Я даже заметил интересную тенденцию - множество об"явлений о продаже квартир в домах 10-ти летней давности...Ага, понятно: хотят сбросить старье и купить что-то совсем новое и стильное...Так вот, мы рассматривали для себя - "трешку".Вот эту:Анализировали 2 вопроса:1) планировки квартиры: входишь - направо кухня-студия, почти 25 квадратов - неплохо... Налево - душевой блок... 4.7 квадрата - неплохо, у меня во Львове такой...Прямо - маленькая спальня - сделаю ее кабинетом - вытирать сопли плачущим большевикам с этого форума надо же где-то...Налево - спальня - 12,6 квадрата... маленькая, но для секса и отдыха сгодится...Прихожая 5,7 квадрата - сгодится... балкон... сгодится...2) самое важное - расположение квартиры! Вид на горы? На соседние дома? На море? На бассейн?Пришли к выводу, что для себя взяли бы только вот эту трешку - с видом на горы и на море.Это вызвало бурное брызганье слюной - до рвоты упо имени...Ну, вы сами знаете...А мне прикольно...