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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495>
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:22

  akurt написав: Слава Богу, что путем долгих-долгих уговоров наконец-то до вас дошло, что всего за 150 000 долларов Вы можете купить и сделать ремонт:
- одну квартиру в Киеве... (ясно, что не в Позняках)...
- четыре квартиры в Ирпени...
- три квартиры во Львове или в Днепре...

Уважаемый Акурт. Город Ирпень пишется именно так.
Купить там сейчас можно за 150.000 баксов по цене около 10.000гр. за м2 8-9 однокомнатных или 6-7 двушек. И это пригород Киева.
https://novostroyki.lun.ua/%D0%BD%D0%BE ... ruct=false
150.000$*26=3900000гр./11000!м2=354м2
354м2 сами видите сколько это квартир за эти деньги в Ирпене.
Аналогично Киев.
3900000/20000гр.м2(Аркада, КГС)=145м2.
В Киеве это 4 однокомнатных, 2-3 двушки, трешка+двушка и т.д.
Да, центральнее будет подороже. Но Вы в Анталии возле очистных и порта явно не центр города рекламируете.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:31

  ihorkyiv написав:Анонс событий: в понедельник - вторник состоится дружеская встреча "наших" - семей, переехавших жить в наш район из Днепра, Львова и Харькова.
Только что договорились.
Если будет что-то такое, что - не затрагивая личные интересы - можно будет рассказать - расскажу.
Мы все живем здесь

А "Долярчик" буде присутній ???

Долярчика не будет. Он заблокований... :(
Кстати, а чего Долярчика так часто банят? Вроде как мирный и скромный здесь, а на других ветках совсем другой??
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:50

Хлопці!
Будете лаятися - не пригощу ваших дітей солодощами! Це на пробу купив дороге - 14 лір або 85 гривень - там 900 мл дуже смачного морозива.
Зображення
В тому чеку на 91 ліру було й таке:
Зображення
Це банка оливок - там 1650 грамів - дешевше, ніж морозиво - 13,5 ліри або 80 (ВІСІМДЕСЯТ) гривень.
Ви там по якій ціні баночки як для ліліпутів з оливками із Іспаніі купуєте?

Я знаю, що пан Temps дуже дуже не любить в салатах авокадо, то я взяв та купив - 2 з чимось ліри - то не гроші...
Зображення
Так, щоби пан Coder раптом не помилився:
2,45х6,23=15 гривень 26 копійок.
Ви ж помітили, що той вумний пан помиляється, не враховуючи іще, що банк з мене списує гривню по самому високому курсу обміну?
Але він того не розуміє...
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 18:05, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:51

  Coder написав:
  akurt написав:Козир 1. Просто вулична сценка.
Зображення
- Це що таке?
- Це - ровери.
- А гирі прив"язані до колес?
- Ні!
- А замками все прикуто до брами?


До Вашого приїзду, вони і тяжкі браслети із жовтого металу не боялися губити. Звикли, що наступного дня прийдуть і знайдуть там же, де й загубили. Але ні. Просто ще не зрозуміли, хто до них понаїхав. Ще підтягнеться пару десятків-сотень akurt’ів (Натаха, Валерка и Саня уже на чемоданах), і вони почнуть і замки купувати, і гирі. Відсутність в місцевих жителів совкової звички "тягнути все, що погано лежить" - це жодним чином не є Ваша заслуга, але в Вас вона, таки, глибоко вкорінилася. Як то кажуть, "можна вивезти дівчину з села, але село з дівчини вивести неможливо".

Це був ліричний відступ, продовжимо розгляд брехні і маніпуляцій в інформпросторі. Для тих, хто підключився до перегляду гілки недавно, початок тут і тут

  akurt написав:Козир 2. Що там в Україні укріпилося, крім кішківника та продуктів життєдіяльності?
- Гривня!
- А як це вплинуло на вартість пального в Україні?
- Подорожчало саме сьогодні!


Брехня! Можливо і подорожчало на якихось окремих мережах АЗС, але не по всій країні. В мене в телефоні залишились електронні чеки з деяких заправок, отже ціни на А-95 на ОККО цього року:

06.02 - 32.99 грн/л
16.02 - 32.49 грн/л
27.02 - 31.99 грн/л
14.03 - 31.49 грн/л

В середу заправлявся - 31.49 грн/л, сьогодні подивився на цінник - 31.49 грн/л. Тобто на ОККО нічого не подорожчало.

Другою складовою маніпуляції, є той факт, що вартість палива в Україні залежить не лише від курсу долара, але й від вартості нафти (і ще багатьох факторів). Справа в тому, що вартість палива дуже ймовірно скоро підніметься і на ОККО, але через абсолютно інші причини. З прикладу вище бачимо, що в той час, як гривня укріпилася до доллара на ~10%, вартість палива зменшилася лише на ~5%. Чому? Як мінімум тому що росте ціна на нафту. Зростання складає більше 10% за останні 3 місяці.

  akurt написав:Козир 4 (битий).
- Як аrurt лоханувся позавчора?
- Не купив упаковку равликів фаршированих за 12,99 ліри!
- А за скільки сьогодні купив?
- За 14,99 ліри.
- На скільки він прогавив щастя?
- На 14,99-12,99=2 ліри або на 12 гривень.
- Получається, кожен равлик аrurt "у обійшовся на 1 (одну) гривню дорожче?
- Так!
- А скільки коштує один готовий до вживання равлик, фарширований вершковим маслом?
- ((14,99/6,25)х26,25)/12= 5,24 гривні.
А по якій ціні таких же равликів пани куплять у кафе на Друкарській у Львові?
- По 52,40 гривні за равлика!
- Так їх одурять рівно в 10 разів?
- Так і є! В десять разів одурять!


В цій маніпуляції чудово все.

По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:
14.99*6.05/12 = 7.56
Тобто в простих математичних діях akurt дурить всіх приблизно в 1.5 рази. Як так сталося? Замість курсу ліри, по якому вона списується з карти українського банку, вказаної в попередньому дописі (6.05). Вказується дивний вираз 26.25/6.25, що це за числа? Ви вирішили порахувати через долар? 26.25 - курс долара до гривні? То вчора він був 26.10. 6.25 курс долара до ліри? Можливо скоро буде, але якою буде вартість равликів на той момент - невідомо. Заплутались у власних числах? Невідомо, але факт залишається фактом, замість курсу 6.05 akurt нам підсовує курс 4.2 чим дурить в 1.44 рази.

По-друге. Підміна понять. Вартість равликів в супермаркеті порівнюється із вартістю равликів в закладі громадскього харчування, де ціни, зрозуміло, вище. Їдемо в Метро і бачимо, подібні равлики (я в них не розбираюся, цінник пише, що Чехія) по 139.90-159.90 гривень за упаковку з 12 штук (139.90 ціна якщо ви дуже любите равликів і берете 4 упаковки). Тобто, при прямому порівнянні, вартість одного равлика (в найдорожчому варіанті) 11.66-13.33 гривні, а не 52.40, тобто додатково до цього akurt дурить всіх ще в 4 рази (якщо точніше, то в 3.93 до 4.49).

Враховуючи обидва фактори, бачимо що за допомогою двох простеньких прийомів, akurt сумарно дурить читачів форуму в від 1.44 * 3.93 = 5.66 до 1.44 * 4.49 = 6.47 разів.

Особливо чудові прецизійно підібрані коефіцієнти 6.25 і 26.25, які (1) дуже схожі на звичні для гілки курси валют, щоб людина швидко читаючи не нічого на запідозрила, і не почала аналізувати; (2) дають гарний висновок "одурюють в 10 разів" з точністю до другого знаку після коми. Так і хочеться згадати цитату з мультфільма "В стране невыученных уроков":
- Слава Великому Математику!
- Позор Виктору Перестукину!

  akurt написав:Це я фото зробив в "МЕТРО". Там є для захисту чоловічої гідності сітчасті плавки в середині. Такі коштують 20 лір або 120 гривень.
В супермаркеті одягу Waikiki є трохе кращі за матеріалом - коштують 40 лір - то 240 гривень. Такого, щоби плавки чоловічі коштували по 500-1000 гривень, як у нас - немає.


Та чого вже там. Давайте чоловічі плавки по 5000-10000 гривень. Я Вам навіть полегшу роботу - підберу декілька моделей. Дурити українців - то вже по повній.

Тут akurt знову вдався до доброї старої підміни понять. Так дійсно, в Україні можна знайти плавки за 500-1000 гривень (і як я навів вище, навіть за 9000 гривень, хоча це все можна купувати дешевше, я плавки завжди купую на розпродажах восени), але за ці гроші це будуть плавки Speedo або Arenа - два найвизнаніших бренди одягу та товарів для водних видів спорту. По такій ціні можна знайти і Adidas, або якісь інші модні бренди, які не мають відношення до плавання. Але такі моделі akurt порівнює з турецьким "ширпотребом" (рос.), якого вистачить один раз з'їздити на море, максимум, на один сезон. Я спеціально заглянув в Метро в відділ одягу сьогодні, плавок не знайшов взагалі (ще не сезон). Коли їх вивісять, думаю, ціна буде гривень 200-250. Але на Галицькому перехресті чи на Краківському, майже впевнений, Ви знайдете і за 100-120 :)

Ну і щодо "такого у нас немає". Знову, брехня! Я, на жаль, не знаю турецької мови, і мені складно робити пряме порівняння, тому я просто наведу приклад того, що плавки в діапазоні 500-1000 гривень в Турції є.
Плавки Speedo - 134 ліри зі знижкою, близько 810 гривень
Стартові плавальні шорти Speedo - 944 ліри, близько 5700 гривень

Ну та й вистачить на сьогодні. Традиційно закликаю читачів, критично підходити до інформації, яка потрапляє вам в поле зору, перевіряти факти, і аналізувати все самостійно, а не спокійно споживати те, що Вам намагається вкласти в голову агресор.

В подтверждение слов автора - покупал себе плавки-шорты в Метро в прошлом году, правда по акции, за 95гр.
Temps
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:56

  akurt написав:Ви там по якій ціні баночки як для ліліпутів з оливками із Іспаніі купуєте?

Да не вопрос. Постоянно покупаю итальянские оливки вот такие - https://prom.ua/p336490179-olivki-gigan ... toria.html
Только по 53-55гр. на оптовом.
Вот и по 52 нашел ссылку https://www.olx.ua/obyavlenie/olivki-ma ... l4pXQ.html
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 17:59

Боже, пан так нервується... підряд по 2 пости пише...
Ну і хай... іду гуляти із собакою, авокадо потім буду їсти...
Сьогодні ж субота: можна!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:05

  akurt написав:Я знаю, що пан Temps дуже дуже не любить в салатах авокадо, то я взяв та купив - 2 з чимось ліри - то не гроші...

Не то слово! Я авокадо вообще терпеть не могу. :wink:
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 18:23

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  sinus написав:Кодер! Бачу що ви забираєте моі лаври-Акурт мій,і його давно ще вичавив з львівськоі гілки!


"Увидишь Джавдета, не трогай, он мой" (с)

Но уважаемое сообщество, естественно окромя самолайкающих друг друга клонов акурта, видимо упустило из виду как это недолугое существо явно шизоидного типа - то истерически взывающего к модераторам закрыть тему то тут же продолжающего дальше гадить в ней, начало полновесно впаривать турецкий бетон, естествено переоцененый, украинским гражданам , о чем в принципе было ясно с самого начала. Реклама проплачена ?

  akurt написав:
СТРОИТЕЛЬСТВО НОВОГО ДОМА ДЛЯ ИНВЕСТОРОВ ИЗ УКРАИНЫ
(Строительство начало с голого участка, поросшего бурьяном, 9 марта 2018 года)

Итак, в кармане от 45 000 до 63 000 долларов, вырученных за "прэлесть" с жутким китайским шкафчиком под умывальником.
За 156 долларов покупаем авиабилет рейса "Запорожье-Анталия" (вылет лучше делать в воскресенье, удобнее стыковки) и смотрим, как строится новый дом.
Вот такой:
Зображення
Зображення
Ход его строительства я наблюдаю каждый день, проходя мимо с собакой.

Какие там будут квартиры?
3 типа:
- квартиры "1+1" - по нашему "двушка" - это одна спальня+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом.
- квартиры "2+1" - по нашему "трешка" - это две спальни+кухня-студия с французским балконом и обычным балконом.
- "дуплексы" - это двухуровневые квартиры, типа "3+1" - верхняя часть квартиры расположена в мансарде и имеет, как правило, огромные балконы на крыше.
Смотрим планировки квартир:
Это "1+1":
Зображення
Это "2+1":
Зображення
Второй этаж дуплекса:
Зображення

Забегая наперед, скажу, что именно на сегодня ничего Вы не купите в моем микрорайоне: либо все раскуплено, либо еще не закончено строительством (сейчас строится примерно 3 новых дома, места больше уже нет). Сейчас можно купить по нормальной, чтобы не сказать дешевой цене в соседнем микрорайоне под названием "Желтая речка". Там есть достоинства (низкая цена, новые проекты и новые дома), и есть огромные недостатки. Достоинства - близость к морю и горам. Недостатки: там расположен комплекс очистных сооружений целого района города. Кстати, комплекс такой огромный и такой современный, что его видно со спутника. Что-то я не встречал такого комплекса ни во Львове, ни в Днепре....
Зображення

Думаю, что весь комплекс из двух домов с бассейном сдадут в сентябре... Напоминаю: квартиры продаются/сдаются по "европейскому стандарту" - то есть с полным дизайнерским ремонтом и частично с мебелью (в кухне и прихожей, иногда в гостиной).


"спешите купить, сдача в сентябре, не больше двух бетонных будок в одни руки, количество будок сурово ограничено". Все идет к тому что в очередь за местным джавдетом начнут выстраиваться еще и модераторы.

подитожу поэтическим :

Летят перелетные птицы ушедшее лето искать
Летят они в жаркие страны
А я не хочу улетать
А я остаюся с тобою родная моя сторона
Не нужно мне солнце чужое
Чужая земля не нужна
..
Не нужен мне берег турецкий
И Африка мне не нужна


потому как и берег турецкий и африка - это все от недолугости, что неоднократно демонстрировал этот недолугий турецкий маклер с биполярочкой.
Surfer
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 19:14

Для долугого недомаклера из Павлограда по имени "Surfer".

Рекомендация.
(дарю чисто из-за хорошего у меня и очень плохого - как я вижу - у него - настроения).

У Вас никак не получается по теме ветки хоть что-то сказать.
Ну вот хоть-что, ну хоть бы слово одно или 2.
Потому напишите хоть что-то на тему ветки.

Для этого надо:

1) Одной извилиной мозга ударить о другую из имеющихся двух извилин мозга.
2) От удара выскочит мысль, как искра.
3) Начните писать по такому шаблону (это Вам его дарю):

"Я веду убогий злобный образ жизни.
Это не от того, что я голоден всё время.
Просто я лоханулся по самые помидоры.
Дело было так.
Дело было летом 2008 года.
Я купил в том месте, где нормальные люди не покупают, двушку за 80 000 баксов, переданных мне тёщей для обеспечения жизни своей дочки. Это оттого, что она подозревала, что я сам заработать не смогу. Это оказалось правдой. Горькой.
Еще 40 000 баксов я сдуру вкинул в ремонт. Деньги мне дал тесть как плата за то, что забрал себе его дочь - он уж и не надеялся.
Дизайн квартиры выполнил я сам, сохранив в целости чугунные батареи и покрасив одну из стен в ярко-красный цвет, возбуждающий меня.
Жизнь ведь прекрасна.
Одно меня на сегодня волнует: теперь эту прелесть могу продать за 30 000 баксов.
Мне это непонятно.
Отыскивая ответ о смысле жизни, и о том, где мои (80000+40000-30000) бабок, я забрел на этот форум, всё прошу дать совет...
Нет никто...
Потому я начал - желая привлечь внимание - брызгаться слюной и писать сразу по две умных мысли подряд.
Так вот...."

Ну и дальше - всю правду - в мыслях...
Я - как и все - затаил дыхание и жду...
Кстати, с трудом открыл банку с оливками - уже попробовал - невероятный вкус - ощущение, что ешь сыро-вяленую колбаску.
Если Surfer складно, не запинаясь, закончит рассказ - угощу!
(фото угощения временно не публикую, чтобы слюной не подавился)

Для адекватного читателя.
Человек - такое глупое существо, что все время стремится к чему-то лучшему.
Один из сыновей еще не выплатил 5-ти летний кредит за Honda CR-V, как сделал предоплату за Тесла 3. Ждет.
Еще один из сыновей не успел в январе взять Мерседес класс С - вчера звонит - хочет уже BMW.
Вот и мы с женой, гуляя с собакой - подошли к строящемуся очень известной фирмой дому и начали рассматривать, какую бы квартиру купили бы себе - квартиры дорожают, и вот в нашем районе - если честно - на сегодня ничего хорошего в продаже нет.
Я даже заметил интересную тенденцию - множество об"явлений о продаже квартир в домах 10-ти летней давности...
Ага, понятно: хотят сбросить старье и купить что-то совсем новое и стильное...
Так вот, мы рассматривали для себя - "трешку".
Вот эту:
Зображення
Анализировали 2 вопроса:
1) планировки квартиры: входишь - направо кухня-студия, почти 25 квадратов - неплохо... Налево - душевой блок... 4.7 квадрата - неплохо, у меня во Львове такой...
Прямо - маленькая спальня - сделаю ее кабинетом - вытирать сопли плачущим большевикам с этого форума надо же где-то...
Налево - спальня - 12,6 квадрата... маленькая, но для секса и отдыха сгодится...
Прихожая 5,7 квадрата - сгодится... балкон... сгодится...
2) самое важное - расположение квартиры! Вид на горы? На соседние дома? На море? На бассейн?
Пришли к выводу, что для себя взяли бы только вот эту трешку - с видом на горы и на море.
Зображення
Это вызвало бурное брызганье слюной - до рвоты у долугого недомаклера по имени...
Ну, вы сами знаете...
А мне прикольно...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:28

Климат в Анталье теплый, но бывает и вот так.
https://twitter.com/twitter/statuses/995354057626804224
Temps
 
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