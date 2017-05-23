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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 92939495
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:39

  akurt написав:Вот и мы с женой, гуляя с собакой - подошли к строящемуся очень известной фирмой дому и начали рассматривать, какую бы квартиру купили бы себе - квартиры дорожают, и вот в нашем районе - если честно - на сегодня ничего хорошего в продаже нет.

А если Вы не риелтор :wink: , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит! :D
P.S. Ну почему Вам так Павлоград не нравиться?? :shock:
Temps
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:03

Не поверите - но выложу легко!
Ловите! Фото сегодня утром....
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По поводу Павлограда: просто пытаюсь понять, откуда депрессивные люди появляются.
По идее - из депрессивных городов...

Господин Temps, давайте договоримся: я исключаю вас из списка занесенных мною в игнор, так как вижу, что у Вас закончился депрессняк.
От вас почти ничего не требуется - Вы просто будете впредь знать, что я исключительно всегда пишу правду, и ничего, кроме правды.

Уличная сценка.
Сегодня. 19-37. Гуляю с собакой. Стройка дома на одной из улиц. Мраморные подоконники. Мраморная плитка.
Лежат просто так. Просто на улице. Следующий рабочий день - понедельник.
Зображення
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:27

  akurt написав:Господин Temps, давайте договоримся: я исключаю вас из списка занесенных мною в игнор, так как вижу, что у Вас закончился депрессняк.
От вас почти ничего не требуется - Вы просто будете впредь знать, что я исключительно всегда пишу правду, и ничего, кроме правды.

Честно говоря, мне по пенечку в игноре я у вас или нет. Поэтому, что я буду впредь знать - это мое личное дело.
Но что там про пастки кто-то говорил?
Был бы я в игноре - как бы Вы меня могли видеть и отвечать, хоть и завуалировано?
Значит есть два варианта: первый - я в игноре не был; второй - если я в игноре был, то видеть меня Вы могли только через другие учетные записи, т.е. клоны, а это наказуемо правилами форума.
Какой вариант правильный? :wink:
Temps
 
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  #<1 ... 92939495
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