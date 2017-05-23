А если Вы не риелтор , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит!
P.S. Ну почему Вам так Павлоград не нравиться??
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:39
А если Вы не риелтор , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит!
P.S. Ну почему Вам так Павлоград не нравиться??
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:03
Не поверите - но выложу легко!
Ловите! Фото сегодня утром....
По поводу Павлограда: просто пытаюсь понять, откуда депрессивные люди появляются.
По идее - из депрессивных городов...
Господин Temps, давайте договоримся: я исключаю вас из списка занесенных мною в игнор, так как вижу, что у Вас закончился депрессняк.
От вас почти ничего не требуется - Вы просто будете впредь знать, что я исключительно всегда пишу правду, и ничего, кроме правды.
Уличная сценка.
Сегодня. 19-37. Гуляю с собакой. Стройка дома на одной из улиц. Мраморные подоконники. Мраморная плитка.
Лежат просто так. Просто на улице. Следующий рабочий день - понедельник.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:27
Честно говоря, мне по пенечку в игноре я у вас или нет. Поэтому, что я буду впредь знать - это мое личное дело.
Но что там про пастки кто-то говорил?
Был бы я в игноре - как бы Вы меня могли видеть и отвечать, хоть и завуалировано?
Значит есть два варианта: первый - я в игноре не был; второй - если я в игноре был, то видеть меня Вы могли только через другие учетные записи, т.е. клоны, а это наказуемо правилами форума.
Какой вариант правильный?
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