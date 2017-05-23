Додано: Суб 12 тра, 2018 21:37

Temps написав: А если Вы не риелтор , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?

А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит!

, может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит!

Если человек в игноре - вы видите, что он ЧТО-ТО написал, но не видите, что.НО МОЖЕТЕ нажать кнопку чтобы посмотреть, что он там написал.Что то вы не можете в жизни простых ходов и решений находить.Забавно.Какие-то кары небесные и обвинения в нарушении правил форума... клонах...Даже немного смешно.Мне вообще-то тоже "по пенёчку", считаете вы меня риелтором или нет.Не надо ошибаться: жизнь - такая сложная штука...Есть классный фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и там классная сцена есть, когда главному герою надо пройти по кусочкам платочек, каждая из которых может под ногой обвалиться и вместе с человеком упасть в бездну.Помогает фраза: "На плиточках были буквы...Главный герой - не ошибся.Смотрю прямой репортаж с 2018 Eurovision.Ужасно нравится Александр Рыбак.Но болею за нашего