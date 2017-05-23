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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596>
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 20:39

  akurt написав:Вот и мы с женой, гуляя с собакой - подошли к строящемуся очень известной фирмой дому и начали рассматривать, какую бы квартиру купили бы себе - квартиры дорожают, и вот в нашем районе - если честно - на сегодня ничего хорошего в продаже нет.

А если Вы не риелтор :wink: , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит! :D
P.S. Ну почему Вам так Павлоград не нравиться?? :shock:
Temps
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:03

Не поверите - но выложу легко!
Ловите! Фото сегодня утром....
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По поводу Павлограда: просто пытаюсь понять, откуда депрессивные люди появляются.
По идее - из депрессивных городов...

Господин Temps, давайте договоримся: я исключаю вас из списка занесенных мною в игнор, так как вижу, что у Вас закончился депрессняк.
От вас почти ничего не требуется - Вы просто будете впредь знать, что я исключительно всегда пишу правду, и ничего, кроме правды.

Уличная сценка.
Сегодня. 19-37. Гуляю с собакой. Стройка дома на одной из улиц. Мраморные подоконники. Мраморная плитка.
Лежат просто так. Просто на улице. Следующий рабочий день - понедельник.
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У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:27

  akurt написав:Господин Temps, давайте договоримся: я исключаю вас из списка занесенных мною в игнор, так как вижу, что у Вас закончился депрессняк.
От вас почти ничего не требуется - Вы просто будете впредь знать, что я исключительно всегда пишу правду, и ничего, кроме правды.

Честно говоря, мне по пенечку в игноре я у вас или нет. Поэтому, что я буду впредь знать - это мое личное дело.
Но что там про пастки кто-то говорил?
Был бы я в игноре - как бы Вы меня могли видеть и отвечать, хоть и завуалировано?
Значит есть два варианта: первый - я в игноре не был; второй - если я в игноре был, то видеть меня Вы могли только через другие учетные записи, т.е. клоны, а это наказуемо правилами форума.
Какой вариант правильный? :wink:
Temps
 
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:37

А если проще?
Если человек в игноре - вы видите, что он ЧТО-ТО написал, но не видите, что.
НО МОЖЕТЕ нажать кнопку чтобы посмотреть, что он там написал.

Что то вы не можете в жизни простых ходов и решений находить.
Забавно.
Какие-то кары небесные и обвинения в нарушении правил форума... клонах...
Даже немного смешно.

  Temps написав:А если Вы не риелтор :wink: , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит! :D


Мне вообще-то тоже "по пенёчку", считаете вы меня риелтором или нет.
Но прикольно, что ошибаетесь.
Не надо ошибаться: жизнь - такая сложная штука...
Есть классный фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и там классная сцена есть, когда главному герою надо пройти по кусочкам платочек, каждая из которых может под ногой обвалиться и вместе с человеком упасть в бездну.
Помогает фраза: "Только Богобоязненный человек может пройти".
На плиточках были буквы...
Главный герой - не ошибся.

Смотрю прямой репортаж с 2018 Eurovision.


Ужасно нравится Александр Рыбак.
Но болею за нашего Melovin.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 21:50, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:43

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

  Coder написав:Зрозуміло, що це завеликий шматок для самого akurt’а, тому він лише пішак в цій грі. І таких пішаків тисячі, якщо не десятки тисяч. Але вигодонабувачів не так багато. Так, в першу чергу, це Росія, але навряд чи, akurt має відношення до ФСБ (хоча… сам за кордоном, діти живуть і вчаться в США - все як в російської еліти). Та це й непотрібно. В нас в політикумі є ціла плеяда діячів, які заради влади, готові здати інтереси країни. Тому враховуючи певне відношення до Дніпра, більш логічно було б припустити, що корені потрібно шукати в таборі “газової принцеси” (визнаний лідер в українському рейтингу політиків-брехунів - 91% брехні, маніпуляцій та перебільшень).
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 21:48

Еще одно чучело выползло из небытия...
Ребята, ну что же у Вас так плохо в жизни?
Смотрим Евровидение 2018.
Прямая трансляция:


Деффки такие классные... парнишки так стараются... Пляшут... про любофф поют... про верность... про удачу...
И вдруг - из сельской ободранной уборной:
  greenozon написав:
  Coder написав:...лише пішак в цій грі. І таких пішаків тисячі, якщо не десятки тисяч. .... навряд чи, akurt має відношення до ФСБ (Примечание мое: интересно что парень курит??? Неужто листья от дуба?) ... корені потрібно шукати в таборі “газової принцеси” брехні, маніпуляцій та перебільшень).

От дурнувате, прости мене, Боже...
Перехрещуся...

Зображення
("У череві апокаліптичного звіра". Валерій Шевчук)


Ребята, ну что же у Вас так плохо в жизни?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 22:09, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:04

Посмотрел этот домик.
Сайт строителя спецом простой как угол дома.
http://alikemalgurdal.com/projects/casa-verde
Но этот комплекс уже продают все кому не лень. Но цена, блин, от 77.000 ЕВРО! (92.000$) за 97м2-105м2 сопоставима с хорошей киевской новостройкой. В хорошем месте, монолит. А уж про Ирпень я молчу...
http://www.antalyamia.com/ru/realestate ... -residance
https://www.propertiesturkiye.com/en/pr ... %BD%D1%82/
http://antalyaresidence.ru/catalog/casa-verde
http://www.vinvesttr.com/properties/%D0 ... %BC%D0%B5/
Востаннє редагувалось Temps в Суб 12 тра, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:04

Гарно сказано ;)

  Coder написав:
  akurt написав:Козир 1. Просто вулична сценка.
Зображення
- Це що таке?
- Це - ровери.
- А гирі прив"язані до колес?
- Ні!
- А замками все прикуто до брами?


До Вашого приїзду, вони і тяжкі браслети із жовтого металу не боялися губити. Звикли, що наступного дня прийдуть і знайдуть там же, де й загубили. Але ні. Просто ще не зрозуміли, хто до них понаїхав.



  akurt написав:На всякий случай:
- никто тут никакого золота на шее и на пальцах не носит - не замечал я. Гуляя с собакой, в траве нашел браслет из желтого металла - тяжелый очень - застежка женская как на ювелирных изделиях, проба не стоит (не нашел), потому сомневаюсь, что золото. В Турции никому не показывал, привезу во Львов.
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:11

Ще одне нещасне неграмотне вилізло...
Щойно намагалося обібрати вдовицю, у якої сина посадили... А воно - нещасне - адвокатом прикидалося...

Сповзаються звірі до опівночі... ти ба як... Треба часника головку покласти біля дверей...
Треба молитву прочитати:
"...Се рани, і струп"я, і гноєння моє, о милистивий лікарю, се тяжка вагота моя, о благий Господи! Це сором мій і нагота моя, о довготерпілий судде! Сими діяннями моїми про печалі прогнівив і родразнив я твою благість. Сим осквернив я образ твій, Духа твого, образив, ангела-хранителя мого від себе відігнав: сим кров твою дорогу, за мене пролиту, поправ і ні во віщо утілив; сим погубив красу душевну, оголився благості твоєї і творю вертеп розбійничий, житло бісам та пристрaстям!"

Перехрещуся... сповзаються...


P.S. Та дивіться вже Євробачення 2018!
Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 22:27, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:19

Момент самокритики

  akurt написав:Боже, позбав Україну таких вчителів дітей форумчан...


Побачивши, який з батька викладач, сини akurtа подумали, що всі такі.
Тому й виїхали вчитися подалі з України :)
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