А если Вы не риелтор , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит!
P.S. Ну почему Вам так Павлоград не нравиться??
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Додано: Суб 12 тра, 2018 20:39
А если Вы не риелтор , может выложите ссылку на сайт этой известной фирмы и на этот дом?
А может фото баннера-паспорта строительства этого дома выложите, ну тот, что на воротах стройки висит!
P.S. Ну почему Вам так Павлоград не нравиться??
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:03
Не поверите - но выложу легко!
Ловите! Фото сегодня утром....
По поводу Павлограда: просто пытаюсь понять, откуда депрессивные люди появляются.
По идее - из депрессивных городов...
Господин Temps, давайте договоримся: я исключаю вас из списка занесенных мною в игнор, так как вижу, что у Вас закончился депрессняк.
От вас почти ничего не требуется - Вы просто будете впредь знать, что я исключительно всегда пишу правду, и ничего, кроме правды.
Уличная сценка.
Сегодня. 19-37. Гуляю с собакой. Стройка дома на одной из улиц. Мраморные подоконники. Мраморная плитка.
Лежат просто так. Просто на улице. Следующий рабочий день - понедельник.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:27
Честно говоря, мне по пенечку в игноре я у вас или нет. Поэтому, что я буду впредь знать - это мое личное дело.
Но что там про пастки кто-то говорил?
Был бы я в игноре - как бы Вы меня могли видеть и отвечать, хоть и завуалировано?
Значит есть два варианта: первый - я в игноре не был; второй - если я в игноре был, то видеть меня Вы могли только через другие учетные записи, т.е. клоны, а это наказуемо правилами форума.
Какой вариант правильный?
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:37
А если проще?
Если человек в игноре - вы видите, что он ЧТО-ТО написал, но не видите, что.
НО МОЖЕТЕ нажать кнопку чтобы посмотреть, что он там написал.
Что то вы не можете в жизни простых ходов и решений находить.
Забавно.
Какие-то кары небесные и обвинения в нарушении правил форума... клонах...
Даже немного смешно.
Мне вообще-то тоже "по пенёчку", считаете вы меня риелтором или нет.
Но прикольно, что ошибаетесь.
Не надо ошибаться: жизнь - такая сложная штука...
Есть классный фильм "Индиана Джонс и последний крестовый поход" и там классная сцена есть, когда главному герою надо пройти по кусочкам платочек, каждая из которых может под ногой обвалиться и вместе с человеком упасть в бездну.
Помогает фраза: "Только Богобоязненный человек может пройти".
На плиточках были буквы...
Главный герой - не ошибся.
Смотрю прямой репортаж с 2018 Eurovision.
Ужасно нравится Александр Рыбак.
Но болею за нашего Melovin.
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 21:50, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 21:43
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+50грн !
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Додано: Суб 12 тра, 2018 21:48
Еще одно чучело выползло из небытия...
Ребята, ну что же у Вас так плохо в жизни?
Смотрим Евровидение 2018.
Прямая трансляция:
Деффки такие классные... парнишки так стараются... Пляшут... про любофф поют... про верность... про удачу...
И вдруг - из сельской ободранной уборной:
От дурнувате, прости мене, Боже...
Перехрещуся...
("У череві апокаліптичного звіра". Валерій Шевчук)
Ребята, ну что же у Вас так плохо в жизни?
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 22:09, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:04
Посмотрел этот домик.
Сайт строителя спецом простой как угол дома.
Но этот комплекс уже продают все кому не лень. Но цена, блин, от 77.000 ЕВРО! (92.000$) за 97м2-105м2 сопоставима с хорошей киевской новостройкой. В хорошем месте, монолит. А уж про Ирпень я молчу...
Востаннє редагувалось Temps в Суб 12 тра, 2018 22:08, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:04
Гарно сказано ;)
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:11
Ще одне нещасне неграмотне вилізло...
Щойно намагалося обібрати вдовицю, у якої сина посадили... А воно - нещасне - адвокатом прикидалося...
Сповзаються звірі до опівночі... ти ба як... Треба часника головку покласти біля дверей...
Треба молитву прочитати:
"...Се рани, і струп"я, і гноєння моє, о милистивий лікарю, се тяжка вагота моя, о благий Господи! Це сором мій і нагота моя, о довготерпілий судде! Сими діяннями моїми про печалі прогнівив і родразнив я твою благість. Сим осквернив я образ твій, Духа твого, образив, ангела-хранителя мого від себе відігнав: сим кров твою дорогу, за мене пролиту, поправ і ні во віщо утілив; сим погубив красу душевну, оголився благості твоєї і творю вертеп розбійничий, житло бісам та пристрaстям!"
Перехрещуся... сповзаються...
P.S. Та дивіться вже Євробачення 2018!
Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець!
Востаннє редагувалось akurt в Суб 12 тра, 2018 22:27, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Суб 12 тра, 2018 22:19
Момент самокритики
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