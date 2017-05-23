Вдовицю не обібрали?
От добре!
То молитва подіяла...
Нескромне питання: а що ви тут забули?
За темою гілки вже не прошу три слова - ну хоч два дасте?
Баз мата та лайок?
Не можете?
От біда... Ой і біда ж... Ще часника скибку відірву... Поплюю через плече...
"Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь."
Перехрещуся... сповзаються... До опівночі - півгодини...