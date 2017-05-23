Додано: Суб 12 тра, 2018 22:29

Вдовицю не обібрали?

От добре!

То молитва подіяла...

Нескромне питання: а що ви тут забули?

За темою гілки вже не прошу три слова - ну хоч два дасте?

Баз мата та лайок?

Не можете?

От біда... Ой і біда ж... Ще часника скибку відірву... Поплюю через плече...



"Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь."



Перехрещуся... сповзаються... До опівночі - півгодини...

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"