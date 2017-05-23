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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 93949596
Повідомлення Додано: Суб 12 тра, 2018 22:29

Вдовицю не обібрали?
От добре!

Мені все интересно было, яка ж така вумна "риба" клюне на моє жартівливе повідомлення про те, що у Туреччині, як і у Греції - все є - в тому числі - прямо под ногами валяться 3-кілограмові золоті (!!!) браслети? Ходиш дивишся, чи гарно собкак попкакала та збираєщ браслети у пластикове ведро.

Психологія наука точна: жадібне завжди буває й нерозумним. Зазвичай жебракувате намагається обманути всіх підряд навкруги хоч на копійчину - зараз бідолашне придумало таку схему: оформити кредитну картку в одному банку та відкрити депозит в іншому банку. Потім чужі гроші із першого банка перекинути за допомогою інтренет-сервісу в другий банк, "зрубити" трохи грошенят на тому (1 відсоткок на місяць) та кайфувати, кайфувати та кайфувати на тому 1 відсотку від тих 10 000 гривнеь кредитних...
Зараз - на безгрошів"ї - атакує за двома напрямами: добиваїться "дельожки" золотом від мене (мабуть, відщипнути 0,5 кг золота від бронзулєтки) та вимутити якусь вумно-жебракувату схему в державному "Укрексімбанку".
Вумному - приз - в студію! Я знаю, як він любить саме такі речі!


А взагалі - біда... Ой і біда ж... Ще часника скибку відірву... Поплюю через плече...

"Нехай воскресне Бог, і розвіються вороги Його, і нехай біжать від Лиця Його ненависники Його. Як щезає дим, нехай щезнуть. Як тане віск від лиця вогню, так нехай згинуть біси від тих, хто любить Бога і хто осіняє себе хресним знаменням і в радості промовляє: радуйся, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, що проганяєш бісів силою розп'ятого на тобі Господа нашого Ісуса Христа, що до пекла зійшов, і подолав силу диявола, і дарував нам тебе, Хрест Свій Чесний, на прогнання всякого супротивника. О, Пречесний і Животворчий Хресте Господній, допомагай мені зі Святою Владичицею, Дівою Богородицею, і з усіма святими навіки. Амінь."

Перехрещуся... сповзаються... До опівночі - півгодини...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 тра, 2018 07:24, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:18

  akurt написав:P.S. Та дивіться вже Євробачення 2018!
Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець!


Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
back in USSR
slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:12

  slavek написав:
  akurt написав:P.S. Та дивіться вже Євробачення 2018!
Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець!


Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"


В отличие от slavek, я смотрел Евровидение 2018 с начала (с 22-00) до самого конца.
Смотрел, конечно, и исполнение израильской толстушки - расценив его СПЕРВА как балаганное в российском стиле, хотя и про японских как бы болванчиков (так воспринимался зрительный ряд).

Читал несколько раз текст песни нашего Melovin - вроде как отличной мелодичной песни (единственное, что мне не понравилось - что он встает вроде как из рояля, но ей-Богу - из гроба как будто) - но вот я вам всем советую попытаться хотя бы прочитать этот текст, который он так легко поет - ПРАКТИЧЕСКИ даже прочитать невозможно. А не то, что повторить.
Вот на это и отреагировало жюри, поставив его на самое последнее место в рейтинге.
Разочаровал наш же ALEKSEEV (хоть и сделан был умный ход - выступать от Белоруссии - это позволило выставить Украине сразу двух своих певцов) - такой шикарный клип на его песню и такое шикарное в нем исполнение - и такое "НИКАКОЕ" провальное выступление - это надо уметь.
Мне нравилось очень выступление Александра Рыбака (Норвегия) - вот его песни все я люблю.
Приятно было слушать парня з Ирландии, ребят из Италии, как-то я не очень воспринял араба из Австрии, и очень понравились:
- Молдова, DoReDos – My Lucky Day
- Benjamin Ingrosso (Швеция) - Dance You Off

Глядя на меняющиеся, как в лото, цифры и места, я с недоумением смотрел на рейтинг певицы - толстушки из Израиля... Она победила благодаря и жюри, и благодаря слушателям (до последнего момента казалось, что очень приличные исполнители из Швеции и Австрии будут победителями) - то есть таким людям, как мы с Вами.
Итак, о чем же она - израильская толстушка - спела?
(перевод мой)

Ree, ouch, hey, hm, la
Риии, ой-ой, эй, хм, ла...

(Примечание моё: помните старые немецкие фильмы: "Яа, Яа, дас ист фантастиш....)

Look at me, I'm a beautiful creature
Посмотрите на меня - я прекрасное создание,
I don't care about your "modern time preachers"
Я не обращаю внимание на "современных проповедников нравственности".
Welcome boys, too much noise, I will teach ya
Давайте же, мальчики, столько шума вокруг - я вас научу,
Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo
(Пам-пам па-уу, таррам-пам па-уу)

(примечание моё: конечно: все 17-ти летние мальчики сразу догадались, чему их научит толстушка с 6-м размером груди, да-да именно этому: Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo... И именно в таком темпе: Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo! Пам-пам-па-а-а-а-а-а ху...)

Hey, I think you forgot how to play
Эй, я думаю ты забыл, как играть
My "teddy bear's" running away
Эй! Мой "мишка Тедди" сейчас убежит прочь,

(напомню, что в Западной Украине слово "играть" - "грати" - имеет совсем другой смысл, чем в центральной, южной и в восточной Украине. Если это знать, то ее песня становится понятной... да еще и заводная мелодия...)

Продолжим:

I'm not your toy
Я не твоя игрушка,
You stupid boy
Ты - мальчишка-дурачок!
I'll take you down now, I'll make you watch me
Я приручу тебя прямо сейчас, ты будешь следить только за мной!
Dancing with my dolls on the motha-bucka beat
Будешь танцевать с моими куколками под маза-бакка ритм.

Ах.... ах.... мальчишка-дурашка... танцевать с куколками...под маза-бакка ритм
Прямо вижу, как правая рука каждого мальчишки-правши и левая - мальчишки-левши потянулась туда, куда надо...
К телефону для голосования...

Ну вот, посмотрите, как вели себя парни-члены отборочного жюри в Израиле.
Все верно: члены вели себя правильно.
И победила толстушка правильно.

Вона всіх запрошувала грати!


P.S. Nota bene: Тeddy bear - плюшевый мишка - одна из самых популярных и культовых игрушек ХХ и ХХІ века...
Зображення
С такой культовой игрушкой мальчики 13-16 лет играют совсем не так, как девочки 14-17 лет...
И потому слова песни толстушки My "teddy bear's" running away и о том, что она "научит" парней играть "правильно" - становятся самыми близкими и особо понятными...

ВОНА ЗАПРОШУЄ ВАС ГРАТИСЯ!
ЩОДНЯ!

(А ви що робите???? Жах...)

P.P.S. Признаюсь, некоторые слова, написанные форумчанами, я не всегда понимаю, потому фразу господина slavek не смог расшифровать:
"Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
Возможно, это комплекс неполноценности киевлянина, который не может уехать зимой кататься на лыжах далее Протасова яра или Водяников.
А так да: мне не повезло, я не еврей... и в Израиле не был... как-то и не тянет...

P.P.Р.S.: сейчас невероятно дешевые авиатуры в Египет - отели 4* звезды - Все включено - от 170 долларов с человека, включая авиаперелет, проживание, питание и плавание по 2 часа без перерыва в чудесном Красном море! Сейчас в Египте - самый смак!
НЕ ЗЕ_ВАЙ_ТЕ!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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