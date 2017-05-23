Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
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Додано: Нед 13 тра, 2018 07:18
Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
back in USSR
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:12
В отличие от slavek, я смотрел Евровидение 2018 с начала (с 22-00) до самого конца.
Смотрел, конечно, и исполнение израильской толстушки - расценив его СПЕРВА как балаганное в российском стиле, хотя и про японских как бы болванчиков (так воспринимался зрительный ряд).
Читал несколько раз текст песни нашего Melovin - вроде как отличной мелодичной песни (единственное, что мне не понравилось - что он встает вроде как из рояля, но ей-Богу - из гроба как будто) - но вот я вам всем советую попытаться хотя бы прочитать этот текст, который он так легко поет - ПРАКТИЧЕСКИ даже прочитать невозможно. А не то, что повторить.
Вот на это и отреагировало жюри, поставив его на самое последнее место в рейтинге.
Разочаровал наш же ALEKSEEV (хоть и сделан был умный ход - выступать от Белоруссии - это позволило выставить Украине сразу двух своих певцов) - такой шикарный клип на его песню и такое шикарное в нем исполнение - и такое "НИКАКОЕ" провальное выступление - это надо уметь.
Мне нравилось очень выступление Александра Рыбака (Норвегия) - вот его песни все я люблю.
Приятно было слушать парня з Ирландии, ребят из Италии, как-то я не очень воспринял араба из Австрии, и очень понравились:
- Молдова, DoReDos – My Lucky Day
- Benjamin Ingrosso (Швеция) - Dance You Off
Глядя на меняющиеся, как в лото, цифры и места, я с недоумением смотрел на рейтинг певицы - толстушки из Израиля... Она победила благодаря и жюри, и благодаря слушателям (до последнего момента казалось, что очень приличные исполнители из Швеции и Австрии будут победителями) - то есть таким людям, как мы с Вами.
Итак, о чем же она - израильская толстушка - спела?
(перевод мой)
Ree, ouch, hey, hm, la
Риии, ой-ой, эй, хм, ла...
(Примечание моё: помните старые немецкие фильмы: "Яа, Яа, дас ист фантастиш....)
Look at me, I'm a beautiful creature
Посмотрите на меня - я прекрасное создание,
I don't care about your "modern time preachers"
Я не обращаю внимание на "современных проповедников нравственности".
Welcome boys, too much noise, I will teach ya
Давайте же, мальчики, столько шума вокруг - я вас научу,
Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo
(Пам-пам па-уу, таррам-пам па-уу)
(примечание моё: конечно: все 17-ти летние мальчики сразу догадались, чему их научит толстушка с 6-м размером груди, да-да именно этому: Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo... И именно в таком темпе: Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo! Пам-пам-па-а-а-а-а-а ху...)
Hey, I think you forgot how to play
Эй, я думаю ты забыл, как играть
My "teddy bear's" running away
Эй! Мой "мишка Тедди" сейчас убежит прочь,
(напомню, что в Западной Украине слово "играть" - "грати" - имеет совсем другой смысл, чем в центральной, южной и в восточной Украине. Если это знать, то ее песня становится понятной... да еще и заводная мелодия...)
Продолжим:
I'm not your toy
Я не твоя игрушка,
You stupid boy
Ты - мальчишка-дурачок!
I'll take you down now, I'll make you watch me
Я приручу тебя прямо сейчас, ты будешь следить только за мной!
Dancing with my dolls on the motha-bucka beat
Будешь танцевать с моими куколками под маза-бакка ритм.
Ах.... ах.... мальчишка-дурашка... танцевать с куколками...под маза-бакка ритм
Прямо вижу, как правая рука каждого мальчишки-правши и левая - мальчишки-левши потянулась туда, куда надо...
К телефону для голосования...
Ну вот, посмотрите, как вели себя парни-члены отборочного жюри в Израиле.
Все верно: члены вели себя правильно.
И победила толстушка правильно.
Вона всіх запрошувала грати!
Зверніть увагу на ОЧІ хлопців-членів жюрі - приблизно на 01.12...
Подивіться... Це саме той погляд самця, готового прямо зараз ні про що не думати, він готовий тільки до знОсин, і до весілля за ті знОсини... Гей, дівчата запам"ятайте той полгяд: саме в таку мить треба йому запропонувати оженитися на вас... Погодиться на будь-що!
А ось інший член - на 01.30...
Та все... хлопці готові...Принесіть сюди хоча б Тeddy bear...
P.S. Nota bene: Тeddy bear - плюшевый мишка - одна из самых популярных и культовых игрушек ХХ и ХХІ века...
С такой культовой игрушкой мальчики 13-16 лет играют совсем не так, как девочки 14-17 лет...
И потому слова песни толстушки My "teddy bear's" running away и о том, что она "научит" парней играть "правильно" - становятся самыми близкими и особо понятными...
ВОНА ЗАПРОШУЄ ВАС ГРАТИСЯ!
ЩОДНЯ!
(А ви що робите???? Жах...)
P.P.S. Признаюсь, некоторые слова, написанные форумчанами, я не всегда понимаю, потому фразу господина slavek не смог расшифровать:
"Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
Возможно, это комплекс неполноценности киевлянина, который не может уехать зимой кататься на лыжах далее Протасова яра или Водяников.
А так да: мне не повезло, я не еврей... и в Израиле не был... как-то и не тянет...
P.P.Р.S.: сейчас невероятно дешевые авиатуры в Египет - отели 4* звезды - Все включено - от 170 долларов с человека, включая авиаперелет, проживание, питание и плавание по 2 часа без перерыва в чудесном Красном море! Сейчас в Египте - самый смак!
НЕ ЗЕ_ВАЙ_ТЕ!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:48
...і знову з Вами Долярчик!))
Доброго дня, шановне панство!
Дивно, що пан Кодер, так часу немає, а обговорити "про труселя" - час знайшов!)) А мого довгого допису - не помітив, через масовий флуд?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:55
Молодец, пан Долярчик!
Пока нервные притихли и не мешали, купил себе немножко эфира...
Хай буде. ..
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:33
Не могу позволить себе такую роскошь
И к чему это подобие психоанализа от давно умершего австрийского тоже еврея Фрейда?
Чтобы обосновать собственные "изысканные" вкусы в музыке?
Так евровидение это не то место из-за общеизвестной коньюктурности. Тем более что секс доминирует в большинстве попсы.
Ну как же так.
Вы же многоликий спец в архитектуре, строительстве, финансах, музыке, психоанализе и т.д., и т.п., а такую известную фразу не знаете.
Это один из главных нарративов современного сионизма с конца 19 века- фраза из Пасхальной Агады "в следующем году в Иерусалиме", интерпретируемая, как постоянное стремление еврейского народа на протяжении 2000 лет вернуться на историческую родину.
В этом году она приобрела особый смысл вовсе не из-за не первой победы Израиля в евровидении, а в большей степени из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.(Евровидение проведут в 2019 в Тель-Авиве) означающего поворот в поддержке якобы угнетенных палестинцев претендующих на вовсе не исламскую святыню.
Вам ,как любителю Турции, видимо, это неприятно, т.к. новоявленный османский паша Эрдоган делал все, чтобы этого не произошло.
Опять вас понесло. Вам же уже говорили - перестаньте надувать щеки перед незнакомыми людьми о которых вы точно не знаете что они могут себе позволить, а что нет.
Ну как же так.
Ведь Эйлат на другом береге Красного моря как и рекламируемые вами египетские курорты.
Конечно, он намного дороже, да и после пребывания в Израиле с отметкой в паспорте могут возникнуть вопросы при посещении некоторых арабских стран.
Зато за безопасность там можно не волноваться в отличие от противоположного берега где регулярно происходят стычки египетских правительственных войск с бойцами ИГИЛ и пр. нечисти.
PS Для справки - Шарм-Эль Шейх развивали израильтяне с 1967 по 1982г пока по Кемп-Дэвидским соглашениям не вернули вместе с Синаем Египту в обмен на мирный договор.
back in USSR
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:52
Господин Slavek!
На вопрос - вопросом:
К ЧЕМУ ЭТОТ ТЕКСТ, ПРИВЕДЕННЫЙ ВЫШЕ?
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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