Додано: Нед 13 тра, 2018 08:12

slavek написав: akurt написав: P.S. Та дивіться вже Євробачення 2018!

Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець! Та дивіться вже Євробачення 2018!Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець!



Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.

Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!" Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"

даже прочитать невозможно.

провальное выступление

я с недоумением смотрел

как играть

грати

под маза-бакка

играют совсем не так,

парней

ГРАТИСЯ

В отличие от, я смотрел Евровидение 2018 с начала (с 22-00) до самого конца.Смотрел, конечно, и исполнение израильской толстушки - расценив его СПЕРВА как балаганное в российском стиле, хотя и про японских как бы болванчиков (так воспринимался зрительный ряд).Читал несколько раз текст песни нашего Melovin - вроде как отличной мелодичной песни (единственное, что мне не понравилось - что он встает вроде как из рояля, но ей-Богу - из гроба как будто) - но вот я вам всем советую попытаться хотя бы прочитать этот текст, который он так легко поет - ПРАКТИЧЕСКИА не то, что повторить.Вот на это и отреагировало жюри, поставив его на самое последнее место в рейтинге.Разочаровал наш же ALEKSEEV (хоть и сделан был умный ход - выступать от Белоруссии - это позволило выставить Украине сразу двух своих певцов) - такой шикарный клип на его песню и такое шикарное в нем исполнение - и такое "НИКАКОЕ"- это надо уметь.Мне нравилось очень выступление Александра Рыбака (Норвегия) - вот его песни все я люблю.Приятно было слушать парня з Ирландии, ребят из Италии, как-то я не очень воспринял араба из Австрии, и очень понравились:- Молдова, DoReDos – My Lucky Day- Benjamin Ingrosso (Швеция) - Dance You OffГлядя на меняющиеся, как в лото, цифры и места,на рейтинг певицы - толстушки из Израиля... Она победила благодаря и жюри, и благодаря слушателям (до последнего момента казалось, что очень приличные исполнители из Швеции и Австрии будут победителями) - то есть таким людям, как мы с Вами.Итак, о чем же она - израильская толстушка - спела?(перевод мой)Ree, ouch, hey, hm, laРиии, ой-ой, эй, хм, ла...(Примечание моё: помните старые немецкие фильмы: "Яа, Яа, дас ист фантастиш....)Look at me, I'm a beautiful creatureПосмотрите на меня -I don't care about your "modern time preachers"на "современных проповедников нравственности".Welcome boys, too much noise, I will teach ya, столько шума вокруг -Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo(примечание моё: конечно: все 17-ти летние мальчики сразу догадались, чему их научит толстушка с 6-м размером груди, да-да именно этому: Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo... И именно в таком темпе: Pam pam pa hoo, turram pam pa hoo! Пам-пам-па-а-а-а-а-а..)Hey, I think you forgot how to playЭй,My "teddy bear's" running awayЭй!сейчас убежит прочь,(напомню, что в Западной Украине слово "играть" - "- имеет совсем другой смысл, чем в центральной, южной и в восточной Украине., то ее песня становится понятной... да еще и заводная мелодия...)Продолжим:I'm not your toyЯ не твоя игрушка,Ты - мальчишка-дурачок!I'll take you down now, I'll make you watch meты будешь следить только за мной!Dancing with my dolls on the motha-bucka beatритм.Ах.... ах.... мальчишка-дурашка... танцевать с куколками...под маза-бакка ритмПрямо вижу, как правая рука каждого мальчишки-правши и левая - мальчишки-левши потянулась туда, куда надо...К телефону для голосования...Ну вот, посмотрите, как вели себя парни-члены отборочного жюри в Израиле.Все верно: члены вели себя правильно.И победила толстушка правильно.Зверніть увагу на ОЧІ хлопців-членів жюрі - приблизно на 01.12...Подивіться... Це саме той погляд самця, готового прямо зараз ні про що не думати, він готовий тільки до знОсин, і до весілля за ті знОсини... Гей, дівчата запам"ятайте той полгяд: саме в таку мить треба йому запропонувати оженитися на вас... Погодиться на будь-що!А ось інший член - на 01.30...Та все... хлопці готові...Принесіть сюди хоча б Тeddy bear.... Nota bene: Тeddy bear - плюшевый мишка - одна из самых популярных и культовых игрушек ХХ и ХХІ века...С такой культовой игрушкойкак девочки 14-17 лет...И потому слова песни толстушки My "teddy bear's" running away и о том, что она "научит""правильно" - становятся самыми близкими и особо понятными...(А ви що робите???? Жах...)Признаюсь, некоторые слова, написанные форумчанами, я не всегда понимаю, потому фразу господинане смог расшифровать:"Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"Возможно, это комплекс неполноценности киевлянина, который не может уехать зимой кататься на лыжах далее Протасова яра или Водяников.А так да: мне не повезло, я не еврей... и в Израиле не был... как-то и не тянет...: сейчас невероятно дешевые авиатуры в Египет - отели 4* звезды - Все включено - от 170 долларов с человека, включая авиаперелет, проживание, питание и плавание по 2 часа без перерыва в чудесном Красном море! Сейчас в Египте - самый смак!НЕ ЗЕ_ВАЙ_ТЕ!