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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959697>
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 07:18

  akurt написав:P.S. Та дивіться вже Євробачення 2018!
Там о 22-58 наш Melovin таке "відчудив" із ведучою - мо-ло-дець!


Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 08:12

Нам, колхозникам, Ваши еврейские предпочтения не понять.
Вы уж простите: обрезание не делаем, кипу не носим...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 тра, 2018 16:50, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 10:48

...і знову з Вами Долярчик!))

Доброго дня, шановне панство!
Дивно, що пан Кодер, так часу немає, а обговорити "про труселя" - час знайшов!)) А мого довгого допису - не помітив, через масовий флуд?
  Долярчик написав:
  Coder написав:Я не знаю чим займається Долярчик, тобто знаю, що він має магазин, але не знаю профілю, та і не знаю, чи подобається це йому (в нас дуже часто люди працюють, просто тому що потрібно виживати, утримувати сім'ю).

...мені подобалось доти, доки неусвідомив, що то НАДМІЦНА ПРИВ'ЯЗКА до місця праці, та й, взагалі, до того бізнесу! - і, начебто, працюю "сам на себе", можу приходити на роботу "коли заманеться" і робити вихідні дні - також! - АЛЕ! - якщо, Я таке буду робити, то за пару місяців - розбіжаться всі мої постійні клієнти!- на яких, в основному, і тримається мій бізнес!(що тут говорити, якщо Я, сомі спланую на один день поїхати на риболовлю, а в голові, невільно крутиться: що міг би на роботі за той день заробити 500грн(+/-), а тут ще й на риболовлю потрібно стратити гривень 300,а то й більше..... і рахуєш 500+300=800грн "умовних" треба витягти з кишені і викинути! :D - це можна назвати "хвороба підприємця", що все рахує/прораховує :mrgreen: але на неї, бачу, "хворіють" майже, усі мої друзі/знайомі підприємці! :D
(а виділені червоним слова - золоті!)
  Coder написав:Долярчик згадував, що його дружина працює вчителькою в школі. Якщо це їй дійсно подобається, якщо робота з дітьми - це її покликання, то для того, щоб підняти household income, є багато варіантів:

1. В нас зараз відкривається багато приватних шкіл (ThinkGlobal, Школа вільних та небайдужих, Школа дружня до дитини та ін), яким часто бракує кадрів. Зарплати там, може й не набагато, але вищі ніж в державних школах, але й вимоги також вищі. Чисто побутові умови кращі. Дітей в класі - менше (до 15-16). Є й ризики. Якщо батьки незадоволені відношенням до дітей та/або рівнем викладання, то можна втратити роботу (через скарги батьків, в класі моєї дитини за 4 роки замінили двох учителів; мої друзі, в яких дитина вчиться в іншій школі перший рік, також поскаржились, і класу замінили вчителя). Тому доведеться постійно вчитись, взнавати про нові підходи до навчання дітей (наприклад, STEM), готуватись до занять, які суттєво відрізняються від традиційних шкіл (наприклад, основи фізики, хімії діти освоюють в молодшій школі).

...так отото, зарплатня - ненабагато вища, а ризики втратити роботу - дуже високі!(а знайти роботу вчителя - не так вже й легко, бо роб-міць у Львівсьуих школах - мізер, або тупо НЕМА!
  Coder написав:2. Гімназії (ЛАГ, Класична), ЛФМЛ - платять своїм вчителям вищі зарплати, але й потрапити туди не так просто. Це найкращі школи Львова (принаймі, за рівнем підготовки до ЗНО), і вони ще дещо дбають про свій викладцький склад (хоча відгуки частенько дуже полярні).

...відповідь на це, напевно, буде та сама, що і в попередньому пункті...
  Coder написав:3. Звичайне репетиторство. Навіть, якщо Ваша дружина - вчителька молодших класів, то це може бути підготовка до вступу в гімназію (по моїй оцінці, дитина, яка в 4 класі має 12 балів з математики, без додаткової підготовки успішно написати тест з математики в ЛАГ не зможе, тому що там задачі вимагають знання матеріалу за 5-6 клас).

Дружина вчить старші класи....... - і репетиторством займається ДУЖЕ рідко!- бо в нас дитина 8р.(хлопчик) і потрібно ним займатись, а ще й "хатніми справами" - це все вимагає часу!

  Coder написав:- постійно шукати і відвідувати навчальні заходи для вчителів (не під егідою МОН, а від організацій, які я згадував - EdPro, MakerSpace, Львівський кластер розвитку освіти і креативності)
і підняти рівень доходу, нехай в два рази, вже непогано, як на мене.

....я зачитав ті назви дружині(бо вони мені "чужі"), а для неї це прозвучало, як слово "Анталія" для пана Акурта :D
...і вона каже, що все це - добре, що той "EdPro" - класний і що автори це все класно придумали і т. д. і. т. п....... АЛЕ! - і тут посипалось багато "але", з яких Я зробив один висновок, що якщо б не ті "шкільні порхавки" :mrgreen:, яким по 60 з гаком років і вони тримаються за місця, як інцифалітні кліщі за шкіру, а ГОЛОВНЕ, вони БОЯТЬСЯ, навіть, ДУЖЕ БОЯТЬСЯ комп'ютерів і всього, що з ними пов'язано!!!
До прикладу, встановили в школі один той "розумний екран" і кажуть, що ще декілька хочуть встановити, але за той один, потрібно заплатити ВЧИТЕЛЯМ щось по 100$ на рік і ще щось(не запам'ятав скільки) з УЧНІВ!
- цього, старші вчителі, - ЗОВСІМ НЕ РОЗУМІЮТЬ! (не розуміють, за що і навіщо, їм потрібно платити ті гроші!)

...отаке!
...було б весело, якби не було так сумно!(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 12:55

Молодец, пан Долярчик!
Пока нервные притихли и не мешали, купил себе немножко эфира...
Хай буде. ..
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:07

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

:mrgreen:

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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 14:33

  slavek написав:Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"


  akurt написав:В отличие от slavek, я смотрел Евровидение 2018 с начала (с 22-00) до самого конца.

Не могу позволить себе такую роскошь

  akurt написав:Смотрел, конечно, и исполнение израильской толстушки - расценив его СПЕРВА как балаганное в российском стиле,
Глядя на меняющиеся, как в лото, цифры и места, я с недоумением смотрел на рейтинг певицы - толстушки из Израиля... Она победила благодаря и жюри, и благодаря слушателям (до последнего момента казалось, что очень приличные исполнители из Швеции и Австрии будут победителями) - то есть таким людям, как мы с Вами.
(примечание моё: конечно: все 17-ти летние мальчики сразу догадались, чему их научит толстушка с 6-м размером груди, да-да именно этому:
Ах.... ах.... мальчишка-дурашка... танцевать с куколками...под маза-бакка ритм
Прямо вижу, как правая рука каждого мальчишки-правши и левая - мальчишки-левши потянулась туда, куда надо...
К телефону для голосования...
Ну вот, посмотрите, как вели себя парни-члены отборочного жюри в Израиле.
Все верно: члены вели себя правильно.
И победила толстушка правильно.
Зверніть увагу на ОЧІ хлопців-членів жюрі - приблизно на 01.12...
Подивіться... Це саме той погляд самця, готового прямо зараз ні про що не думати, він готовий тільки до знОсин, і до весілля за ті знОсини... Гей, дівчата запам"ятайте той полгяд: саме в таку мить треба йому запропонувати оженитися на вас... Погодиться на будь-що!
С такой культовой игрушкой мальчики 13-16 лет играют совсем не так, как девочки 14-17 лет...
И потому слова песни толстушки My "teddy bear's" running away и о том, что она "научит" парней играть "правильно" - становятся самыми близкими и особо понятными...


И к чему это подобие психоанализа от давно умершего австрийского тоже еврея Фрейда?
Чтобы обосновать собственные "изысканные" вкусы в музыке?
Так евровидение это не то место из-за общеизвестной коньюктурности. Тем более что секс доминирует в большинстве попсы.



  akurt написав:P.P.S. Признаюсь, некоторые слова, написанные форумчанами, я не всегда понимаю, потому фразу господина slavek не смог расшифровать:
"Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"


Ну как же так.
Вы же многоликий спец в архитектуре, строительстве, финансах, музыке, психоанализе и т.д., и т.п., а такую известную фразу не знаете.
Это один из главных нарративов современного сионизма с конца 19 века- фраза из Пасхальной Агады "в следующем году в Иерусалиме", интерпретируемая, как постоянное стремление еврейского народа на протяжении 2000 лет вернуться на историческую родину.
В этом году она приобрела особый смысл вовсе не из-за не первой победы Израиля в евровидении, а в большей степени из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.(Евровидение проведут в 2019 в Тель-Авиве) означающего поворот в поддержке якобы угнетенных палестинцев претендующих на вовсе не исламскую святыню.
Вам ,как любителю Турции, видимо, это неприятно, т.к. новоявленный османский паша Эрдоган делал все, чтобы этого не произошло.



  akurt написав:Возможно, это комплекс неполноценности киевлянина, который не может уехать зимой кататься на лыжах далее Протасова яра или Водяников.


Опять вас понесло. Вам же уже говорили - перестаньте надувать щеки перед незнакомыми людьми о которых вы точно не знаете что они могут себе позволить, а что нет.


  akurt написав:А так да: мне не повезло, я не еврей... и в Израиле не был... как-то и не тянет...
P.P.Р.S.: сейчас невероятно дешевые авиатуры в Египет - отели 4* звезды - Все включено - от 170 долларов с человека, включая авиаперелет, проживание, питание и плавание по 2 часа без перерыва в чудесном Красном море! Сейчас в Египте - самый смак!
НЕ ЗЕ_ВАЙ_ТЕ!


Ну как же так.
Ведь Эйлат на другом береге Красного моря как и рекламируемые вами египетские курорты.
Конечно, он намного дороже, да и после пребывания в Израиле с отметкой в паспорте могут возникнуть вопросы при посещении некоторых арабских стран.
Зато за безопасность там можно не волноваться в отличие от противоположного берега где регулярно происходят стычки египетских правительственных войск с бойцами ИГИЛ и пр. нечисти.
PS Для справки - Шарм-Эль Шейх развивали израильтяне с 1967 по 1982г пока по Кемп-Дэвидским соглашениям не вернули вместе с Синаем Египту в обмен на мирный договор.
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 15:52

Боже правий, яке дурнувате...
Невже дійсно в Києві живе???
Що не рядок, що не слово, - все або дурниця, або брехня, або "не вгадав", або плюнов гидотою із запаленного горла із стафілококками...
Якщо оце нещасне із Києва - мені шкодА киян. Я в Києві буваю дуже рідко, але все ж таки мені шкодА киян...
Якщо я вгадав - а це тільки адміни можуть визначити - і те нещасне - із Воронєжа, то то є класним!
Хай гніє.

Попрошу господ писать по теме ветки.
Все эти еврейско-нищенские изощрения мне лично неинтересны.
Особенно от нищеброда, который не может посмотреть Евровидение, потому как работает сторожем на автостоянке, информирует, что он из Киева, а не из Воронежа, но не знает, что такое "Протасов яр".

Пан Долярчик! Вам не здаться дивним, шо одного вас блокують ніби-то за "оффтоп", а цей черговий українофоб та ідеолог сіонізму нас повчає, як треба жити?
Мені - дивно.
Якась прямо тенденція... Боюся і говорити.

Наполегливо прошу панів або писати щось за темою гілки, або розказувати жінці, як ви точно прямо з понеділка кинете займатися дурницями, прикріпите полочку біля умивальника, яка обірвалася ще три роки тому, та нарешті заробите гроші.
Вчора ввечері - як всі бачили - моя молитва та часник заподіяли опір вурдалакам та синам диявола.
Вони заповзли у нори та облизують хвости.
Але православна молитва проти сіоністських мудреців не діє.

Давайте зробимо вибір: тут форум, є правила, є тема гілки чи помийна яма для збоченців.
Вибір за адмінистратором форума.
Для себе я висновки вже зробив.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 17:50

  akurt написав:Боже правий, яке дурнувате...
Невже дійсно в Києві живе???
Що не рядок, що не слово, - все або дурниця, або брехня, або "не вгадав", або плюнов гидотою із запаленного горла із стафілококками...
Якщо оце нещасне із Києва - мені шкодА киян. Я в Києві буваю дуже рідко, але все ж таки мені шкодА киян...
Якщо я вгадав - а це тільки адміни можуть визначити - і те нещасне - із Воронєжа, то то є класним!
Хай гніє.

Попрошу господ писать по теме ветки.
Все эти еврейско-нищенские изощрения мне лично неинтересны.
Особенно от нищеброда, который не может посмотреть Евровидение, потому как работает сторожем на автостоянке, информирует, что он из Киева, а не из Воронежа, но не знает, что такое "Протасов яр".

Пан Долярчик! Вам не здаться дивним, шо одного вас блокують ніби-то за "оффтоп", а цей черговий українофоб та ідеолог сіонізму нас повчає, як треба жити?
Мені - дивно.
Якась прямо тенденція... Боюся і говорити.

Наполегливо прошу панів або писати щось за темою гілки, або розказувати жінці, як ви точно прямо з понеділка кинете займатися дурницями, прикріпите полочку біля умивальника, яка обірвалася ще три роки тому, та нарешті заробите гроші.
Вчора ввечері - як всі бачили - моя молитва та часник заподіяли опір вурдалакам та синам диявола.
Вони заповзли у нори та облизують хвости.
Але православна молитва проти сіоністських мудреців не діє.

Давайте зробимо вибір: тут форум, є правила, є тема гілки чи помийна яма для збоченців.
Вибір за адмінистратором форума.
Для себе я висновки вже зробив.


Ого, как дальше понесло.
И нищеброд, не знающий где находится Протасов Яр,и еврей, работающий сторожем на автостоянке, и полностью переписанный пост, и сионистских мудрецов припомнил в привычном антисемитском запале.
Что же вы так на весь мир озлоблены? Или длительное пребывание в Турции так сказывается?
Я действительно работаю ( и этим доволен) по полученной 40 лет назад специальности хотя уже 2-й год получаю пенсию и потому всякую хрень типа евровидения не смотрю от корки до корки - и неинтересно, и время жалко.
Да и далеком детстве моя еврейская мама заставила закончить музыкальную школу по классу фортепиано, так что с такими началами музыки как сольфеджио немного знаком.
По поводу теме ветки.
Каким образом ваши походы на турецкие базары или в магазины с тряпьем относятся к зарубежной недвижимости? Доказывают, что турецкая недвижимость лучшая в мире?
Евровидение тут тоже не я приплел приплел,а вы. Я всего-навсего сделал небольшую ремарку.
Украинофобом тоже себя не считаю и не поливаю дерьмом как вы несмотря на то, что живу в Украине только последние 29 лет.
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slavek
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 18:52

  akurt написав:А ну, подивіться, який коефіцієнт обміну гривень на турецькі ліри нам нарахував пан Coder?

  Coder написав:В цій маніпуляції чудово все.
По-перше, складність формули переводу ціни в лірах в ціну в гривнях. Насправді ж вона:
14.99*6.05/12 = 7.56


Ви не уважні.
1. Курс ліри до гривні в цій формулі - 6.05.
2. Курс цей взято з одного з Ваших попередніх повідомлень
3. 7.56 грн - це вартість одного равлика, проти 5.24 в Ваших маніпуляційних розрахунках.
4. Курс 6.05, обирав спеціально, як найнижчий. Якщо брати курси 6.10 або 6.23, то вийде, що дурите Ви читачів ще більше.

До речі, це ще один типовий прийом інформаційних агресорів. На декілька фактів брехні згаданих в дописі, знайти ніби "помилку" в одному, навколо якої здійняти галас, і проігнорувати все інше.

Долярчик

Допис я помітив і прочитав. Там немає конкретних питань, загальні міркування. Тому я не знаю чим ще я там можу допомогти. У Вас було питання, я спробував відповісти. Вас ця відповідь не влаштовує. Ви чекаєте, що я буду генерувати варіанти до тих пір, поки не знайдеться прийнятний для Вас варіант? Так не буде, та і не факт, що знайдеться. Виглядає так, що у мене з Вами дещо відрізняється світогляд. По Ваших дописах виглядає так, що ви прихильник класичної “лівої” ідеології, в той час, як я прихильник “правої” ідеології. Я сам не зможу пояснити краще, тому наведу ще одну цитату, взяту в Пекара.

Класичні “ліві” вважають, що за всі проблеми, несе відповідальність суспільство: наприклад, якщо людина безробітна, то це означає, що суспільство не дало їй роботу. Класичні “праві” заперечують: людина могла б домогтися більшого, вона сама відповідає за свої вчинки. Наприклад, робота завжди знайдеться, але людина може нехтувати нею, вважати її невартою, а може вона не готова витратити сили та оволодіти необхідними навичками. Таким чином “праві” покладають відповідальність насамперед на людину.


Ви майже вимагаєте від суспільства (в даному випадку форумчан) порад, як покращити фінансовий стан. При цьому заперечуєте те, що Вам не до вподоби. Наприклад, “вчитися, вчитися, вчитися”, або приклад з Вашою дружиною - це класичний закон інвестування “більше ризики - більший дохід”. Ви жалієтесь на невисоку ЗП вчительки, я пропоную варіанти з вищою ЗП, Ви не готові ризикувати. Взагалі, “праві” і “ліві” - це теж дуже подібно до інших світів, людям з яких важко порозумітися. Класичний приклад - суперечка між Stringer’ом і zagotovkinazimu про занедбані ліфти. Stringer пропонує варіанти вирішення в своїй “правій” системі координат, але zagotovkinazimu ці варіанти неприйнятні. Вона, вважає, що цю проблему хтось повинен вирішити за неї, і не хоче “починати з себе”, посилаючись на податки та квартплату, які вона сплачує і за які вона хоче отримувати якісні послуги. В цій суперечці немає правих і неправих, в кожного є свій світогляд, і кожен розглядає всі події через призму цього світогляду. Змінити світогляд дуже тяжко. Хоча, для гармонійно себе людина почуває, коли її світогляд співпадає із світоглядом людей навколо, і навколишнім середовищем.

Ми успадкували “лівий” світогляд від СРСР. Там не потрібно було приймати рішення. Школа-інститут-зарплата 120 рублів-пільгова путівка на море раз на рік-черга на квартиру молодому спеціалісту - непотрібно ні про що думати, “партия обо всем позаботилась”. Людей з “лівим” світоглядом навколо - більшість. Навіть 27 років по тому. Тобто люди навколо є, а от з середовищем навколо все не так однозначно. “Правильным путем идете товарищи” в добре місце нас не привело, чи не так? То чого ж чекати?

Я зараз не зможу довести своєї тези з якимось теоретичними викладками, тому на даний момент це більше питання віри, яка базується більше на власному досвіді. Але я не вірю в те, що проблеми з якими ми щоденно зтикаємося в житті можуть бути вирішені інструментами лівої ідеології. Підняти країну зможуть лише люди з “правим” мисленням. Причому це умова необхідна, але недостатня. Таких людей має бути критична маса. І найскладніше - в людей має бути персональна місія підняти країну, а не себе. Тобто витягати з того котла (пам’ятаєте анекдот звідси?), тих, хто там залишився. А не вилізти самому, обгородитися парканом, і сподіватись на те, що тебе в той котел назад не стягнуть. Коли наші еліти будуть складатися з успішних self-made людей відкритих до інших (готових їм допомагати), а не закритих від інших, і стануть прикладом для наслідування, тоді й країна підніметься.

Як я казав, я не можу цього довести. Я просто наведу цитату Альберта Ейнштейна
Найбільша дурість - це робити те саме і сподіватися на інший результат.


27 років жити вимагаючи від суспільства вищої зарплати, чистих ліфтів, якісніших продуктів, голосуючи за популістів, які це все обціяють, але не в стані виконати (через об’єктивні причини, до речі). І як результат? То може вже варто спробувати зробити щось інше?
Coder
 
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:01

slavek та coder нарештi зрозумiло хто такi.
Перший - "турецкий подданный" iз витiкаючими послэдствiями, другий - шукач халявноi робочоi сили (юних комп'ютерних задротiв), яка би 50-70 годин работала "бо кодить - це iнтересно"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Huligan
Нерухомість у Львові 1 ... 279, 280, 281
Anonymous » Чет 12 лют, 2009 16:58
2808 393821
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Нед 22 кві, 2018 19:58
Долярчик
Зниження цін на нерухомість поділило потенційних продавців н 1 ... 8, 9, 10
R2 » Вів 23 тра, 2017 07:25
95 17222
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Вів 20 лют, 2018 14:36
alisamaxzin

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