Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
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Додано: Нед 13 тра, 2018 07:18
Израильская исполнительница Нетта Барзилай с песней "Игрушка" заняла первое место на конкурсе "Евровидение" в Лиссабоне.
Я уверен, вы рады, что "в следующем году - в Иерусалиме!"
back in USSR
Додано: Нед 13 тра, 2018 08:12
Нам, колхозникам, Ваши еврейские предпочтения не понять.
Вы уж простите: обрезание не делаем, кипу не носим...
Востаннє редагувалось akurt в Нед 13 тра, 2018 16:50, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 13 тра, 2018 10:48
...і знову з Вами Долярчик!))
Доброго дня, шановне панство!
Дивно, що пан Кодер, так часу немає, а обговорити "про труселя" - час знайшов!)) А мого довгого допису - не помітив, через масовий флуд?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Нед 13 тра, 2018 12:55
Молодец, пан Долярчик!
Пока нервные притихли и не мешали, купил себе немножко эфира...
Хай буде. ..
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:07
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Додано: Нед 13 тра, 2018 14:33
Не могу позволить себе такую роскошь
И к чему это подобие психоанализа от давно умершего австрийского тоже еврея Фрейда?
Чтобы обосновать собственные "изысканные" вкусы в музыке?
Так евровидение это не то место из-за общеизвестной коньюктурности. Тем более что секс доминирует в большинстве попсы.
Ну как же так.
Вы же многоликий спец в архитектуре, строительстве, финансах, музыке, психоанализе и т.д., и т.п., а такую известную фразу не знаете.
Это один из главных нарративов современного сионизма с конца 19 века- фраза из Пасхальной Агады "в следующем году в Иерусалиме", интерпретируемая, как постоянное стремление еврейского народа на протяжении 2000 лет вернуться на историческую родину.
В этом году она приобрела особый смысл вовсе не из-за не первой победы Израиля в евровидении, а в большей степени из-за переноса посольства США из Тель-Авива в Иерусалим.(Евровидение проведут в 2019 в Тель-Авиве) означающего поворот в поддержке якобы угнетенных палестинцев претендующих на вовсе не исламскую святыню.
Вам ,как любителю Турции, видимо, это неприятно, т.к. новоявленный османский паша Эрдоган делал все, чтобы этого не произошло.
Опять вас понесло. Вам же уже говорили - перестаньте надувать щеки перед незнакомыми людьми о которых вы точно не знаете что они могут себе позволить, а что нет.
Ну как же так.
Ведь Эйлат на другом береге Красного моря как и рекламируемые вами египетские курорты.
Конечно, он намного дороже, да и после пребывания в Израиле с отметкой в паспорте могут возникнуть вопросы при посещении некоторых арабских стран.
Зато за безопасность там можно не волноваться в отличие от противоположного берега где регулярно происходят стычки египетских правительственных войск с бойцами ИГИЛ и пр. нечисти.
PS Для справки - Шарм-Эль Шейх развивали израильтяне с 1967 по 1982г пока по Кемп-Дэвидским соглашениям не вернули вместе с Синаем Египту в обмен на мирный договор.
back in USSR
Додано: Нед 13 тра, 2018 15:52
Боже правий, яке дурнувате...
Невже дійсно в Києві живе???
Що не рядок, що не слово, - все або дурниця, або брехня, або "не вгадав", або плюнов гидотою із запаленного горла із стафілококками...
Якщо оце нещасне із Києва - мені шкодА киян. Я в Києві буваю дуже рідко, але все ж таки мені шкодА киян...
Якщо я вгадав - а це тільки адміни можуть визначити - і те нещасне - із Воронєжа, то то є класним!
Хай гніє.
Попрошу господ писать по теме ветки.
Все эти еврейско-нищенские изощрения мне лично неинтересны.
Особенно от нищеброда, который не может посмотреть Евровидение, потому как работает сторожем на автостоянке, информирует, что он из Киева, а не из Воронежа, но не знает, что такое "Протасов яр".
Пан Долярчик! Вам не здаться дивним, шо одного вас блокують ніби-то за "оффтоп", а цей черговий українофоб та ідеолог сіонізму нас повчає, як треба жити?
Мені - дивно.
Якась прямо тенденція... Боюся і говорити.
Наполегливо прошу панів або писати щось за темою гілки, або розказувати жінці, як ви точно прямо з понеділка кинете займатися дурницями, прикріпите полочку біля умивальника, яка обірвалася ще три роки тому, та нарешті заробите гроші.
Вчора ввечері - як всі бачили - моя молитва та часник заподіяли опір вурдалакам та синам диявола.
Вони заповзли у нори та облизують хвости.
Але православна молитва проти сіоністських мудреців не діє.
Давайте зробимо вибір: тут форум, є правила, є тема гілки чи помийна яма для збоченців.
Вибір за адмінистратором форума.
Для себе я висновки вже зробив.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Нед 13 тра, 2018 17:50
Ого, как дальше понесло.
И нищеброд, не знающий где находится Протасов Яр,и еврей, работающий сторожем на автостоянке, и полностью переписанный пост, и сионистских мудрецов припомнил в привычном антисемитском запале.
Что же вы так на весь мир озлоблены? Или длительное пребывание в Турции так сказывается?
Я действительно работаю ( и этим доволен) по полученной 40 лет назад специальности хотя уже 2-й год получаю пенсию и потому всякую хрень типа евровидения не смотрю от корки до корки - и неинтересно, и время жалко.
Да и далеком детстве моя еврейская мама заставила закончить музыкальную школу по классу фортепиано, так что с такими началами музыки как сольфеджио немного знаком.
По поводу теме ветки.
Каким образом ваши походы на турецкие базары или в магазины с тряпьем относятся к зарубежной недвижимости? Доказывают, что турецкая недвижимость лучшая в мире?
Евровидение тут тоже не я приплел приплел,а вы. Я всего-навсего сделал небольшую ремарку.
Украинофобом тоже себя не считаю и не поливаю дерьмом как вы несмотря на то, что живу в Украине только последние 29 лет.
back in USSR
Додано: Нед 13 тра, 2018 18:52
Ви не уважні.
1. Курс ліри до гривні в цій формулі - 6.05.
2. Курс цей взято з одного з Ваших попередніх повідомлень
3. 7.56 грн - це вартість одного равлика, проти 5.24 в Ваших маніпуляційних розрахунках.
4. Курс 6.05, обирав спеціально, як найнижчий. Якщо брати курси 6.10 або 6.23, то вийде, що дурите Ви читачів ще більше.
До речі, це ще один типовий прийом інформаційних агресорів. На декілька фактів брехні згаданих в дописі, знайти ніби "помилку" в одному, навколо якої здійняти галас, і проігнорувати все інше.
Долярчик
Допис я помітив і прочитав. Там немає конкретних питань, загальні міркування. Тому я не знаю чим ще я там можу допомогти. У Вас було питання, я спробував відповісти. Вас ця відповідь не влаштовує. Ви чекаєте, що я буду генерувати варіанти до тих пір, поки не знайдеться прийнятний для Вас варіант? Так не буде, та і не факт, що знайдеться. Виглядає так, що у мене з Вами дещо відрізняється світогляд. По Ваших дописах виглядає так, що ви прихильник класичної “лівої” ідеології, в той час, як я прихильник “правої” ідеології. Я сам не зможу пояснити краще, тому наведу ще одну цитату, взяту в Пекара.
Ви майже вимагаєте від суспільства (в даному випадку форумчан) порад, як покращити фінансовий стан. При цьому заперечуєте те, що Вам не до вподоби. Наприклад, “вчитися, вчитися, вчитися”, або приклад з Вашою дружиною - це класичний закон інвестування “більше ризики - більший дохід”. Ви жалієтесь на невисоку ЗП вчительки, я пропоную варіанти з вищою ЗП, Ви не готові ризикувати. Взагалі, “праві” і “ліві” - це теж дуже подібно до інших світів, людям з яких важко порозумітися. Класичний приклад - суперечка між Stringer’ом і zagotovkinazimu про занедбані ліфти. Stringer пропонує варіанти вирішення в своїй “правій” системі координат, але zagotovkinazimu ці варіанти неприйнятні. Вона, вважає, що цю проблему хтось повинен вирішити за неї, і не хоче “починати з себе”, посилаючись на податки та квартплату, які вона сплачує і за які вона хоче отримувати якісні послуги. В цій суперечці немає правих і неправих, в кожного є свій світогляд, і кожен розглядає всі події через призму цього світогляду. Змінити світогляд дуже тяжко. Хоча, для гармонійно себе людина почуває, коли її світогляд співпадає із світоглядом людей навколо, і навколишнім середовищем.
Ми успадкували “лівий” світогляд від СРСР. Там не потрібно було приймати рішення. Школа-інститут-зарплата 120 рублів-пільгова путівка на море раз на рік-черга на квартиру молодому спеціалісту - непотрібно ні про що думати, “партия обо всем позаботилась”. Людей з “лівим” світоглядом навколо - більшість. Навіть 27 років по тому. Тобто люди навколо є, а от з середовищем навколо все не так однозначно. “Правильным путем идете товарищи” в добре місце нас не привело, чи не так? То чого ж чекати?
Я зараз не зможу довести своєї тези з якимось теоретичними викладками, тому на даний момент це більше питання віри, яка базується більше на власному досвіді. Але я не вірю в те, що проблеми з якими ми щоденно зтикаємося в житті можуть бути вирішені інструментами лівої ідеології. Підняти країну зможуть лише люди з “правим” мисленням. Причому це умова необхідна, але недостатня. Таких людей має бути критична маса. І найскладніше - в людей має бути персональна місія підняти країну, а не себе. Тобто витягати з того котла (пам’ятаєте анекдот звідси?), тих, хто там залишився. А не вилізти самому, обгородитися парканом, і сподіватись на те, що тебе в той котел назад не стягнуть. Коли наші еліти будуть складатися з успішних self-made людей відкритих до інших (готових їм допомагати), а не закритих від інших, і стануть прикладом для наслідування, тоді й країна підніметься.
Як я казав, я не можу цього довести. Я просто наведу цитату Альберта Ейнштейна
27 років жити вимагаючи від суспільства вищої зарплати, чистих ліфтів, якісніших продуктів, голосуючи за популістів, які це все обціяють, але не в стані виконати (через об’єктивні причини, до речі). І як результат? То може вже варто спробувати зробити щось інше?
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:01
slavek та coder нарештi зрозумiло хто такi.
Перший - "турецкий подданный" iз витiкаючими послэдствiями, другий - шукач халявноi робочоi сили (юних комп'ютерних задротiв), яка би 50-70 годин работала "бо кодить - це iнтересно"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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