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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 94959697
Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 19:12

осталось понять що за перцi : sinus & Со.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 13 тра, 2018 20:44

  flyman написав:slavek та coder нарештi зрозумiло хто такi.
Перший - "турецкий подданный" iз витiкаючими послэдствiями, другий - шукач халявноi робочоi сили (юних комп'ютерних задротiв), яка би 50-70 годин работала "бо кодить - це iнтересно"


Какие тут психолухи собрались,однако,друг друга талантливее.
Один расскажет о твоем гражданстве, другой о твоей профессии, месте жительства и материальном достатке.
Господа flyman и akurt, без обид, но из вас следователи как из гов...на пуля.
back in USSR
slavek
 
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