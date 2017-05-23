Додано: Пон 14 тра, 2018 08:28

Весь нюанс заключается в названии темы ветки



Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....



Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???



давайте смотреть объективно на вещи. Весь мир покупает недвижимость для чего то. И почему то богатые англичане и французы не покупают недвижимость в Анталии от слова совсем, а покупают Ее в Дубаях. Кто покупает в Турции? Для чего? Все расставляет по своим местам цена.



Может расширить темку и пусть люди пишут вообще что знают о зарубежной недвиге? Но только чтоб это было точное инфо. Я например, очень часто бываю и жил в Польше, в Чехии (Прага), и в Германии (Берлин). И очень многое знаю о недвижимости там. Но я, например, не собираюсь там ничего покупать. Так что если я не покупаю ДЛЯ СЕБЯ, то это значит мне молчать и ничего не писать?? Я бы с удовольствием почитал про другие страны. Я считаю что покупка для себя имеет смысл только лишь если вы собрались там постоянно жить, либо если вы собрались зарабатывать на аренде. Все. Никакого логического смысла в покупке квартиры за 50 куе нету, если вы будете там находится 2-3 месяца, при аренде Ее 250-300 уе.

Я не знаю как в Турции, но в Европе собственность обязывает за неё платить. И когда вы подсчитываете все, оказывается что если ваша собственность не загружена вами или квартирантами круглогодично, то намного выгоднее Ее арендовать.

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------