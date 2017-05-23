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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:10
осталось понять що за перцi : sinus & Со.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 13 тра, 2018 20:44
Какие тут психолухи собрались,однако,друг друга талантливее.
Один расскажет о твоем гражданстве, другой о твоей профессии, месте жительства и материальном достатке.
Господа flyman и akurt, без обид, но из вас следователи как из гов...на пуля.
back in USSR
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
давайте смотреть объективно на вещи. Весь мир покупает недвижимость для чего то. И почему то богатые англичане и французы не покупают недвижимость в Анталии от слова совсем, а покупают Ее в Дубаях. Кто покупает в Турции? Для чего? Все расставляет по своим местам цена.
Может расширить темку и пусть люди пишут вообще что знают о зарубежной недвиге? Но только чтоб это было точное инфо. Я например, очень часто бываю и жил в Польше, в Чехии (Прага), и в Германии (Берлин). И очень многое знаю о недвижимости там. Но я, например, не собираюсь там ничего покупать. Так что если я не покупаю ДЛЯ СЕБЯ, то это значит мне молчать и ничего не писать?? Я бы с удовольствием почитал про другие страны. Я считаю что покупка для себя имеет смысл только лишь если вы собрались там постоянно жить, либо если вы собрались зарабатывать на аренде. Все. Никакого логического смысла в покупке квартиры за 50 куе нету, если вы будете там находится 2-3 месяца, при аренде Ее 250-300 уе.
Я не знаю как в Турции, но в Европе собственность обязывает за неё платить. И когда вы подсчитываете все, оказывается что если ваша собственность не загружена вами или квартирантами круглогодично, то намного выгоднее Ее арендовать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:34
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився...
А переважну більшість того що пише akurt правда.
Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше.
В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль),
а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним.
Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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