Додано: Пон 14 тра, 2018 12:56

Акурт вы или ещё не поняли, либо у вас стиль жизни такой. Я работаю удаленно, я не айтишник, у меня свой бизнес. И в Киеве я провожу от силы если собрать все дни в кучу максимум 4-5 месяцев в году. Где я провожу остальное время? В РАЗНЫХ местах. Подчеркиваю в РАЗНЫХ. МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ, мне это интересно, и я могу себе это позволить. Вот только вернулся, катался 22 дня по всей Италии. Сейчас планирую на июнь Грецию, на июль Хорватию.



Вы представляете себе если бы у меня была квартира в Анталии? Зачем? Это якорь который вас держит, и вы при мысли отдохнуть где то ещё сразу думаете--у меня же квартира в Турции есть, зачем я куда то поеду тратить деньги. Сейчас такая ситуация у моей мамы, у неё есть дача, эта гребаная дача, которая держит ее и никуда не отпускает. Я Ее то в Турцию хочу отправить, то в Египет, то в Карпаты, а она не может, потому что у неё дача, и там то помидоры, то розы, то сапать надо, то сажать что то , то ещё *** какая то. И это при всём том, что она с этой дачи не зарабатывает, не питается как сельские люди со своего огорода, так чисто баловство. Но она привязана, и не может бросить и уехать на отдых. Понимаете о чем я? Покупая недвигу вы себя привязываете к этому месту. Я сам сильно думал купить в дубаях, потом на Кипре, Хорватию рассматривал. Но понял что для себя мне намного выгоднее арендовать. Сегодня захочу- я в Италию, завтра захочу- я в Тайланд , после завтра на Бали. А про жизнь на пенсии если честно не задумывался ещё, может мне ещё рано, мне только 38 лет, но сейчас заякориться если честно ещё рановато. А купить квартиру чтоб просто она простаивала а самому все время быть в разъездах- ну хз. Турция не та страна где с жильем дефицит, там всегда можно купить. Все ИМХО.



Пс. Был хороший приятель с которым раньше частенько ездили вместе отдыхать. Так вот его кто тотнадоумил и он купил себе квартиру в Болгарии. Теперь уже лет 6 кроме Болгарии никуда не ездит....

Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).

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