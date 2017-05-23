|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 13 тра, 2018 19:10
осталось понять що за перцi : sinus & Со.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 13 тра, 2018 20:44
Какие тут психолухи собрались,однако,друг друга талантливее.
Один расскажет о твоем гражданстве, другой о твоей профессии, месте жительства и материальном достатке.
Господа flyman и akurt, без обид, но из вас следователи как из гов...на пуля.
back in USSR
Додано: Пон 14 тра, 2018 08:28
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
давайте смотреть объективно на вещи. Весь мир покупает недвижимость для чего то. И почему то богатые англичане и французы не покупают недвижимость в Анталии от слова совсем, а покупают Ее в Дубаях. Кто покупает в Турции? Для чего? Все расставляет по своим местам цена.
Может расширить темку и пусть люди пишут вообще что знают о зарубежной недвиге? Но только чтоб это было точное инфо. Я например, очень часто бываю и жил в Польше, в Чехии (Прага), и в Германии (Берлин). И очень многое знаю о недвижимости там. Но я, например, не собираюсь там ничего покупать. Так что если я не покупаю ДЛЯ СЕБЯ, то это значит мне молчать и ничего не писать?? Я бы с удовольствием почитал про другие страны. Я считаю что покупка для себя имеет смысл только лишь если вы собрались там постоянно жить, либо если вы собрались зарабатывать на аренде. Все. Никакого логического смысла в покупке квартиры за 50 куе нету, если вы будете там находится 2-3 месяца, при аренде Ее 250-300 уе.
Я не знаю как в Турции, но в Европе собственность обязывает за неё платить. И когда вы подсчитываете все, оказывается что если ваша собственность не загружена вами или квартирантами круглогодично, то намного выгоднее Ее арендовать.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 14 тра, 2018 10:34
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився...
А переважну більшість того що пише akurt правда.
Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше.
В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль),
а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним.
Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Пон 14 тра, 2018 12:56
Акурт вы или ещё не поняли, либо у вас стиль жизни такой. Я работаю удаленно, я не айтишник, у меня свой бизнес. И в Киеве я провожу от силы если собрать все дни в кучу максимум 4-5 месяцев в году. Где я провожу остальное время? В РАЗНЫХ местах. Подчеркиваю в РАЗНЫХ. МНЕ ЭТО НРАВИТСЯ, мне это интересно, и я могу себе это позволить. Вот только вернулся, катался 22 дня по всей Италии. Сейчас планирую на июнь Грецию, на июль Хорватию.
Вы представляете себе если бы у меня была квартира в Анталии? Зачем? Это якорь который вас держит, и вы при мысли отдохнуть где то ещё сразу думаете--у меня же квартира в Турции есть, зачем я куда то поеду тратить деньги. Сейчас такая ситуация у моей мамы, у неё есть дача, эта гребаная дача, которая держит ее и никуда не отпускает. Я Ее то в Турцию хочу отправить, то в Египет, то в Карпаты, а она не может, потому что у неё дача, и там то помидоры, то розы, то сапать надо, то сажать что то , то ещё *** какая то. И это при всём том, что она с этой дачи не зарабатывает, не питается как сельские люди со своего огорода, так чисто баловство. Но она привязана, и не может бросить и уехать на отдых. Понимаете о чем я? Покупая недвигу вы себя привязываете к этому месту. Я сам сильно думал купить в дубаях, потом на Кипре, Хорватию рассматривал. Но понял что для себя мне намного выгоднее арендовать. Сегодня захочу- я в Италию, завтра захочу- я в Тайланд , после завтра на Бали. А про жизнь на пенсии если честно не задумывался ещё, может мне ещё рано, мне только 38 лет, но сейчас заякориться если честно ещё рановато. А купить квартиру чтоб просто она простаивала а самому все время быть в разъездах- ну хз. Турция не та страна где с жильем дефицит, там всегда можно купить. Все ИМХО.
Пс. Был хороший приятель с которым раньше частенько ездили вместе отдыхать. Так вот его кто тотнадоумил и он купил себе квартиру в Болгарии. Теперь уже лет 6 кроме Болгарии никуда не ездит....
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:11
Это в точку!
Поэтому я ранее и говорил,что лучше иметь 10 квартир для сдачи в аренду,там,где живешь ты или твои родственники,чтоб за этими квартирами было кому присмотреть.
А самому жить в режиме путешествий и в аренде,если дети не школьники,иначе путешествия возможны будут только на летних и зимних каникулах.
Додано: Пон 14 тра, 2018 13:21
Жирний плюс!
Просто в точку.
Дуже радий що не вляпався в якусь "курортну" закордонну нерухомість.
Всі знайомі на давай поїдемо туда то " радісно" у мене ж квартира в болгарії/туреччині будь вона не лад на.
Особливе захоплення відчувається у їх дружин - навіщо в рестік, якщо вона може й дома приготувати:-) тим більше що свіженьке, з рибного базару
Большой Привет Франту, убийце эфира с армией клонов, Serg-ik, Захару, Эгоисту, Косте :oops:
Пусть и в Вашей жизни все будет отлично!
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:02
Осталось дело за малым-купить 10 квартир.)))
Додано: Пон 14 тра, 2018 14:07
За послугу заплати, але і сам собі її зроби?))
...Я знову пронумерував))
1) Хоч, як Ви висловились, що Я з "лівої" ідеології, але, тим не менше, Я ставлю Вам плюса!
2) Бачите, Я там виділив, що дійсно, люди, які знаходяться "по різні боки барикади" по-своєму праві! Хочу лише додати, що мені теж ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ(як і панянці "Заготовкиназіму"), ЧОМУ, Я повинен робити ті, чи інші речі/послуги, за які Я вже ЗАПЛАТИВ?! .... що це виходить: сам плати, і сам зроби? Це те саме, що Я постійно сплачую щомісяця ЄСВ, але "ходять слухи" що пенсію, як таку - можуть, взагалі, відмінити!(мені її і не треба, Я на неї і не сподіваюсь!) але чому з мене мають кожен місяць ПРИМУШУВАТИ сплачувати за майбутню "послугу", якої може і, взагалі, не бути?!
- те саме і з прибиранням у під'їздах! - навіщо за нього сплачувати, якщо самому прибирати сходові клітки?
(тобто, або ОПЛАЧЕНА послуга має бути виконана у повному обсязі, або роблю сам, але за це несплачую!!!)
3) Особисто Я, тільки це можу смутно па'ятати з дитинства, а "успадкувати" - точно ні!
4) От тут якраз і треба "допомагати одне одному", а не "спихати в котел", як тут більшість форумчан намагається таке робити!
5) "щось інше" - що саме?
- почати з себе?
Так, люди почнуть, обов'язково почнуть!....... після отаких прикладів(див. нижче), але не раніше!
(перетягнув з іншої гілки)
ххх
Кстати Пашинян в Армении удивляет, что сделано всего за пять первых дней премьерства:
1/ поменял всех министров, без всяких партийных квот и болтовни
2/ объяснил таможне, что все грузы оформляются в течение часа или будут уволены, армянские соцсети охреневают, как оказываются быстро и без взяток может работать таможня
3/ обратился к родственникам тех кто служит в армии, просьба пишите ему прямо в фейсбук, если выяснятся случаи плохого питания в армии или солдатам не выдали туалетные принадлежности, виновные будут сразу уволены. Армяне офигевают, даже конфеты стали солдатам давать, такого никогда не было, вероятно разворовывалось всё
4/ каждый день отчитывается в фейсбуке о том что за день было сделано им лично, какие принял решения и почему он принял такие решения
Понятно, что пять дней не показатель, но с интересом наблюдаем
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
|