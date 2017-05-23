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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 95969798
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:41

  flyman написав:
  Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки

Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....

Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???

щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом :cry:

От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився...
А переважну більшість того що пише akurt правда.
Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше.
В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль),
а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним.
Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.

Сербия и Черногория,а также Турция-при покупке недвижимости,без ограничения стоимости-ВНЖ.
Греция и Латвия-250 т.евро вложных в недвижимость -ВНЖ.
Болгария-300 т.евро-Внж.
Португалия от 350 т.евро-внж.
Испания-500 т.евро-внж.
Выбирай!
Правда ТС почему-то сильно не спешит ВНЖ оформлять!
К чему бы это?)))
sinus
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:52

Это к тому - что есть простые вещи, которые надо знать:
- при оформлении ВНЖ я не должен выезжать с территории страны 4 месяца в году (это обычное требование многих стран - в Украине, России и в США, например, - не более 6 месяцев). А я, уважаемый sinus, в начале июня улетаю из Львова в США. Есть дела и делишки. И нужно время.
- при оформлении ВНЖ надо иметь свидетельство о браке НОВОГО украинского образца не ламинированное и с апостолем на обороте. Поскольку я - примерный муж и отец, то именно такого у меня в наличии не оказалось - ламинированное, понимаешь ли, предъявляю при входе в спальню... Был в апреле 48 часов во Львове - заказал. Вот приеду - выдадут нового образца не ламинированное и то без апостиля. Еще за 100 гривен надо делать апостиль - а он делается в Киеве.
Так что будьте проще: имеете 10 квартир под сдачу - считайте бабло, радуйтесь, и не ищите в моих действиях "подводных камней".
Я всегда всем советую: начните искать причину в самом самом самом простом...
Например, сегодня, уезжаю с пляжа, подошел к авто, нажал кнопку сигналки, а авто не открывается...
Угон? Бандиты?
Все проще: ключи лежали в купальных шортах, а я купался в море... батарейка внутри пульта превратилась в месиво химических элементов...
Ну ничего, открыли и поехали...
Будьте проще.

P.S. Интересное из сегодняшней встречи с "нашими", которые переехали сюда навсегда.
Муж+жена+мальчишка 1,5-а лет.
За месяц расходы на прожитие - 250 (двести пятьдесят) долларов.
Не курят и не пьют. Кто курит и пьет - вы знаете, где остаются.
Сказали, что самое главное - памперсы в 2 (два) раза дешевле, чем они по блату и как-то очень дешево брали в Украине.
Интересный вопрос к форумчанам: если предположить, что вы не пьете, не курите, и не унижаетесь покупкой плавок в Метро за 74 гривны - у вас нормальная молодая семья в 3 человека - укладываетесь в 250 долларов в месяц?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 15:55

  sinus написав:
  flyman написав:
  Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки

Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....

Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???

щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом :cry:

От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився...
А переважну більшість того що пише akurt правда.
Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше.
В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль),
а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним.
Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.

Сербия и Черногория,а также Турция-при покупке недвижимости,без ограничения стоимости-ВНЖ.
Греция и Латвия-250 т.евро вложных в недвижимость -ВНЖ.
Болгария-300 т.евро-Внж.
Португалия от 350 т.евро-внж.
Испания-500 т.евро-внж.
Выбирай!
Правда ТС почему-то сильно не спешит ВНЖ оформлять!
К чему бы это?)))



Я бы украинский паспорт на турецкий тоже не менял :mrgreen:

Я бы поменял на Швейцарский, ну на крайняк немецкий. Но те что то нихрена не дают :)
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 16:02

  akurt написав:Сейчас встречаюсь с другими ребятами из Днепра.
Все купили для себя.
"Трешка" по цене "однушки" - это здорово!
Ты заслуживаешь награду: шикарную "трешку" на всемирно известном курорте.

Акурт, опять за старое? :wink: Написать без подтасовки ну никак?
В доме, разрекламированном пару страниц ветки назад квартира 2+1, т.е. трешка, стоит 92.000 долларов или 77.000 евро. Ссылки я уже давал на этот дом, вот повторно
http://www.antalyamia.com/ru/realestate ... -residance
https://www.propertiesturkiye.com/en/pr ... %BD%D1%82/
http://antalyaresidence.ru/catalog/casa-verde
http://www.vinvesttr.com/properties/%D0 ... %BC%D0%B5/
Хотите доказать, что в Анталье 2+1 стоит как "однушка" в Днепре, найдите и рекламируйте квартиры 2+1 по 30-40кевро.
Temps
 
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