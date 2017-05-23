Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився... А переважну більшість того що пише akurt правда. Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше. В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль), а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним. Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
Сербия и Черногория,а также Турция-при покупке недвижимости,без ограничения стоимости-ВНЖ. Греция и Латвия-250 т.евро вложных в недвижимость -ВНЖ. Болгария-300 т.евро-Внж. Португалия от 350 т.евро-внж. Испания-500 т.евро-внж. Выбирай! Правда ТС почему-то сильно не спешит ВНЖ оформлять! К чему бы это?)))
Это к тому - что есть простые вещи, которые надо знать: - при оформлении ВНЖ я не должен выезжать с территории страны 4 месяца в году (это обычное требование многих стран - в Украине, России и в США, например, - не более 6 месяцев). А я, уважаемый sinus, в начале июня улетаю из Львова в США. Есть дела и делишки. И нужно время. - при оформлении ВНЖ надо иметь свидетельство о браке НОВОГО украинского образца не ламинированное и с апостолем на обороте. Поскольку я - примерный муж и отец, то именно такого у меня в наличии не оказалось - ламинированное, понимаешь ли, предъявляю при входе в спальню... Был в апреле 48 часов во Львове - заказал. Вот приеду - выдадут нового образца не ламинированное и то без апостиля. Еще за 100 гривен надо делать апостиль - а он делается в Киеве. Так что будьте проще: имеете 10 квартир под сдачу - считайте бабло, радуйтесь, и не ищите в моих действиях "подводных камней". Я всегда всем советую: начните искать причину в самом самом самом простом... Например, сегодня, уезжаю с пляжа, подошел к авто, нажал кнопку сигналки, а авто не открывается... Угон? Бандиты? Все проще: ключи лежали в купальных шортах, а я купался в море... батарейка внутри пульта превратилась в месиво химических элементов... Ну ничего, открыли и поехали... Будьте проще.
P.S. Интересное из сегодняшней встречи с "нашими", которые переехали сюда навсегда. Муж+жена+мальчишка 1,5-а лет. За месяц расходы на прожитие - 250 (двести пятьдесят) долларов. Не курят и не пьют. Кто курит и пьет - вы знаете, где остаются. Сказали, что самое главное - памперсы в 2 (два) раза дешевле, чем они по блату и как-то очень дешево брали в Украине. Интересный вопрос к форумчанам: если предположить, что вы не пьете, не курите, и не унижаетесь покупкой плавок в Метро за 74 гривны - у вас нормальная молодая семья в 3 человека - укладываетесь в 250 долларов в месяц?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився... А переважну більшість того що пише akurt правда. Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше. В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль), а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним. Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
Сербия и Черногория,а также Турция-при покупке недвижимости,без ограничения стоимости-ВНЖ. Греция и Латвия-250 т.евро вложных в недвижимость -ВНЖ. Болгария-300 т.евро-Внж. Португалия от 350 т.евро-внж. Испания-500 т.евро-внж. Выбирай! Правда ТС почему-то сильно не спешит ВНЖ оформлять! К чему бы это?)))
Я бы украинский паспорт на турецкий тоже не менял
Я бы поменял на Швейцарский, ну на крайняк немецкий. Но те что то нихрена не дают
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------