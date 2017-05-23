Додано: Пон 14 тра, 2018 15:52

Это к тому - что есть простые вещи, которые надо знать:

- при оформлении ВНЖ я не должен выезжать с территории страны 4 месяца в году (это обычное требование многих стран - в Украине, России и в США, например, - не более 6 месяцев). А я, уважаемый sinus, в начале июня улетаю из Львова в США. Есть дела и делишки. И нужно время.

- при оформлении ВНЖ надо иметь свидетельство о браке НОВОГО украинского образца не ламинированное и с апостолем на обороте. Поскольку я - примерный муж и отец, то именно такого у меня в наличии не оказалось - ламинированное, понимаешь ли, предъявляю при входе в спальню... Был в апреле 48 часов во Львове - заказал. Вот приеду - выдадут нового образца не ламинированное и то без апостиля. Еще за 100 гривен надо делать апостиль - а он делается в Киеве.

Так что будьте проще: имеете 10 квартир под сдачу - считайте бабло, радуйтесь, и не ищите в моих действиях "подводных камней".

Я всегда всем советую: начните искать причину в самом самом самом простом...

Например, сегодня, уезжаю с пляжа, подошел к авто, нажал кнопку сигналки, а авто не открывается...

Угон? Бандиты?

Все проще: ключи лежали в купальных шортах, а я купался в море... батарейка внутри пульта превратилась в месиво химических элементов...

Ну ничего, открыли и поехали...

Будьте проще.



P.S. Интересное из сегодняшней встречи с "нашими", которые переехали сюда навсегда.

Муж+жена+мальчишка 1,5-а лет.

За месяц расходы на прожитие - 250 (двести пятьдесят) долларов.

Не курят и не пьют. Кто курит и пьет - вы знаете, где остаются.

Сказали, что самое главное - памперсы в 2 (два) раза дешевле, чем они по блату и как-то очень дешево брали в Украине.

Интересный вопрос к форумчанам: если предположить, что вы не пьете, не курите, и не унижаетесь покупкой плавок в Метро за 74 гривны - у вас нормальная молодая семья в 3 человека - укладываетесь в 250 долларов в месяц?

Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"