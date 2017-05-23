Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився... А переважну більшість того що пише akurt правда. Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше. В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль), а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним. Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
Сербия и Черногория,а также Турция-при покупке недвижимости,без ограничения стоимости-ВНЖ. Греция и Латвия-250 т.евро вложных в недвижимость -ВНЖ. Болгария-300 т.евро-Внж. Португалия от 350 т.евро-внж. Испания-500 т.евро-внж. Выбирай! Правда ТС почему-то сильно не спешит ВНЖ оформлять! К чему бы это?)))
Это к тому - что есть простые вещи, которые надо знать: - при оформлении ВНЖ я не должен выезжать с территории страны 4 месяца в году (это обычное требование многих стран - в Украине, России и в США, например, - не более 6 месяцев). А я, уважаемый sinus, в начале июня улетаю из Львова в США. Есть дела и делишки. И нужно время. - при оформлении ВНЖ надо иметь свидетельство о браке НОВОГО украинского образца не ламинированное и с апостолем на обороте. Поскольку я - примерный муж и отец, то именно такого у меня в наличии не оказалось - ламинированное, понимаешь ли, предъявляю при входе в спальню... Был в апреле 48 часов во Львове - заказал. Вот приеду - выдадут нового образца не ламинированное и то без апостиля. Еще за 100 гривен надо делать апостиль - а он делается в Киеве. Так что будьте проще: имеете 10 квартир под сдачу - считайте бабло, радуйтесь, и не ищите в моих действиях "подводных камней". Я всегда всем советую: начните искать причину в самом самом самом простом... Например, сегодня, уезжаю с пляжа, подошел к авто, нажал кнопку сигналки, а авто не открывается... Угон? Бандиты? Все проще: ключи лежали в купальных шортах, а я купался в море... батарейка внутри пульта превратилась в месиво химических элементов... Ну ничего, открыли и поехали... Будьте проще.
P.S. Интересное из сегодняшней встречи с "нашими", которые переехали сюда навсегда. Муж+жена+мальчишка 1,5-а лет. За месяц расходы на прожитие - 250 (двести пятьдесят) долларов. Не курят и не пьют. Кто курит и пьет - вы знаете, где остаются. Сказали, что самое главное - памперсы в 2 (два) раза дешевле, чем они по блату и как-то очень дешево брали в Украине. Интересный вопрос к форумчанам: если предположить, что вы не пьете, не курите, и не унижаетесь покупкой плавок в Метро за 74 гривны - у вас нормальная молодая семья в 3 человека - укладываетесь в 250 долларов в месяц?
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 16:03, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився... А переважну більшість того що пише akurt правда. Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше. В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль), а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним. Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
Сербия и Черногория,а также Турция-при покупке недвижимости,без ограничения стоимости-ВНЖ. Греция и Латвия-250 т.евро вложных в недвижимость -ВНЖ. Болгария-300 т.евро-Внж. Португалия от 350 т.евро-внж. Испания-500 т.евро-внж. Выбирай! Правда ТС почему-то сильно не спешит ВНЖ оформлять! К чему бы это?)))
Я бы украинский паспорт на турецкий тоже не менял
Я бы поменял на Швейцарский, ну на крайняк немецкий. Но те что то нихрена не дают
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Долярчик написав:... 2) Бачите, Я там виділив, що дійсно, люди, які знаходяться "по різні боки барикади" по-своєму праві! Хочу лише додати, що мені теж ВАЖКО ЗРОЗУМІТИ(як і панянці "Заготовкиназіму"), ЧОМУ, Я повинен робити ті, чи інші речі/послуги, за які Я вже ЗАПЛАТИВ?! .... що це виходить: сам плати, і сам зроби? Це те саме, що Я постійно сплачую щомісяця ЄСВ, але "ходять слухи" що пенсію, як таку - можуть, взагалі, відмінити!(мені її і не треба, Я на неї і не сподіваюсь!) але чому з мене мають кожен місяць ПРИМУШУВАТИ сплачувати за майбутню "послугу", якої може і, взагалі, не бути?! - те саме і з прибиранням у під'їздах! - навіщо за нього сплачувати, якщо самому прибирати сходові клітки? (тобто, або ОПЛАЧЕНА послуга має бути виконана у повному обсязі, або роблю сам, але за це несплачую!!!) ...
ну передергивать то не надо, речь шла о том, что в доме постоянно мочатся в лифте и никому до этого дела нет - в жек никто не звонит и не жалуется, в полицию тоже, самостоятельно поговорить с соседями тоже не ватное дело, не говоря уже о создании осмд (если жек не выполняет то, за что ему платят) или переезде не в маргинальный дом, если там и вправду одна быдлoта живет. зато здесь на форуме аж монитор слюной забрызгала, общаясь в хамской манере, не присущей панянкам. вот неверю, что эта особь реально платит там за уборку, ну вот представьте - пришла она в магазин, заплатила за продукты, а ей их не отдали, что-ж она, утрется и молча пойдет на форуме желчь свою выплескивать? да и скандал устроит и полицию вызовет, но без оплаченных продуктов не уйдет... а тут кто то должен за нее сообщить в жек, что у нее регулярно лифт описивают - ну чисто вата
Господин Temps!, ну вот мне Вас реально жалко: все ищете или обман, или подвох. Я выставил фото совсем в других местах Анталии. Совсем. Ибо речь СЕГОДНЯ уже идет совсем о другом. Кроме того, вы ловитесь на "подсадную утку" - для ЛОХОВ: инфо с того сайта, что по вашей просьбе я вам лично дал (А вы все ждали подвох, что я не дам - ха-ха-ха!!!) - а я дал - тупо скопировали РОССИЙСКИЕ риелторы, и пытаются навариться. Киданут вас россине, ой, киданут... Где Вы так плохо живете?
Господин Temps! Я Вас очень попрошу по отношению ко мне своих пиво-кабацких слов не употреблять. Цитата: "Акурт, опять за старое? без подтасовки ну никак?"
На всякий случай, вдруг Вы не понимаете человеческого языка: Я НИЧЕГО НЕ РЕКЛАМИРУЮ. Я вам рассказываю, какого вкуса была дынька на пляже. Больше ничего.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
А если просто для сохранения денег, чтобы не держать наличные, не хранить в банке. Читал где-то что есть варианты найти недвижимость в Европе, купить и передать компании, которая будет сдавать в аренду. По идее в ноль должно выходить, т.е. аренда отобъет затраты на содержание и не надо самому тратить время/деньги, чтобы ездить администрировать. Ни о каких доходах речь не идет, только сохранить. Возможная проблема - недвижимость может подешеветь, но есть же и стабильные города Европы в этом плане : Вена, Мюнхен, Лондон и т.д. в которых и так конские ценники стают еще более конскими с течением времени.
Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
А если просто для сохранения денег, чтобы не держать наличные, не хранить в банке. Читал где-то что есть варианты найти недвижимость в Европе, купить и передать компании, которая будет сдавать в аренду. По идее в ноль должно выходить, т.е. аренда отобъет затраты на содержание и не надо самому тратить время/деньги, чтобы ездить администрировать. Ни о каких доходах речь не идет, только сохранить. Возможная проблема - недвижимость может подешеветь, но есть же и стабильные города Европы в этом плане : Вена, Мюнхен, Лондон и т.д. в которых и так конские ценники стают еще более конскими с течением времени.
Вы весь мой пост прочитали? Во первых, Турция это не Европа. Если бы это была Европа которая давала внж и европейский паспорт за покупку недвиги , то никаких цен по 50 куе за квартиру там бы не было и близко. Во-вторых, собственность обязывает. Вена, Мюнхен, Лондон, это очень круто, но ценники настолько конские что за них можно купить пол Анталии. Мюнхен по ценам на недвигу чуть ли не вдвое дороже столицы дойчляндии Берлина. Ну вы вроде сами ответили на вопрос, чтобы передать компании, которая будет сдавать в аренду. Тоесть, НЕ ДЛЯ СЕБЯ. А тема ветки--для себя а не в аренду. Да и как то сохранение денег в виде недвижимости в Турции что то не фонтан. Ну серьёзно. А с новыми законами запрещающими краткосрочную сдачу в аренду, ну прям вообще не фонтан.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79 написав:Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
... тут вже декілька відповідей написали..... напишу і Я свій варіант!(які Я бачу плюси) ... а краще декілька: 1) Дешевше, ніж аналог у місті Лева(та й аналогів не густо, бо там апартаменти здають з ремонтом і частково з меблями!) 2) Не стидно туди(в ту країну з їхньою чистотою і дорогами) запросити друзів(поважних панів) вгості! 3) Продукти ЯКІСНІШШІ і +/- в ту саму ціну(а деякі і дешевші) , що внас, але якість наших.... - ну, самі знаєте яка
....думаю, що, навіть, отих три ЖИРНИХ плюси достатньо, щоб, наприклад, панянка, Заготовкиназіму, чкурнула туди і більше не нюхала "пахучі" ліфти України!