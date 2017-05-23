|
|
|
Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:21
akurt написав:
Господин Temps!
, ну вот мне Вас реально жалко: все ищете или обман, или подвох.
Я выставил фото совсем в других местах Анталии.
Совсем. Ибо речь СЕГОДНЯ уже идет совсем о другом.
Кроме того, вы ловитесь на "подсадную утку"
- для ЛОХОВ: инфо с того сайта, что по вашей просьбе я вам лично дал (А вы все ждали подвох, что я не дам - ха-ха-ха!!!) - а я дал - тупо скопировали РОССИЙСКИЕ риелторы, и пытаются навариться.
Киданут вас россине, ой, киданут...Где Вы так плохо живете?
Господин Temps!
Я Вас очень попрошу по отношению ко мне своих пиво-кабацких слов не употреблять.
Цитата: "Акурт, опять за старое? без подтасовки ну никак?"
На всякий случай, вдруг Вы не понимаете человеческого языка: Я НИЧЕГО НЕ РЕКЛАМИРУЮ.
Я вам рассказываю, какого вкуса была дынька на пляже.
Больше ничего.
Акурт, буду ваши посты полностью цитировать, дабы потом свое хамство вы уже затереть не смогли.
По теме. Я обман не ищу, он лежит на виду.
Кто описывал "трешку" 2+1 пару листов назад? Кто заявил - "Трешка" по цене "однушки" - это здорово!"?
Я не знаю, что и кого копируют русские или украинские или турецкие риелторы, но сравнив фото квартиры в ветке, тоже фото у застройщика и найдя эти же фото в продаже у риелторов, я делаю вывод, что квартира 2+1 в этом комплексе, расположенном в далеко не самом лучшем районе Анталии, еще и дом не построен, стоит 77.000 евро.
Все. Другой цены на эту квартиру я не нашел.
И это за 92.000 баксов "Трешка" по цене "однушки"?
Это же не мои слова. Докажите, что это так на самом деле. Дайте ссылку на 2+1 по цене однушки.
Если этого нет, то я нашел уже обман или подвох. На выбор, как вам угодно.
Востаннє редагувалось Temps
в Пон 14 тра, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
-
Temps
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 28.11.16
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:21
Для Долярчика
: Хі-хі-хі...
Для Temps:
я так понимаю, что вы никак не можете свои риелторские получить на непродающейся недвиге, и потому вас аж трусит. И крючит.
Напоминаю: если в мои текстах хоть где-то хоть какая-то цифра, то она точная и правильная.
Так вот: сегодня в тех домах, что я встречался с нашими ребятами из Днепра:
- двушка (1+1) - 55 000 долларов.
- трешка (2+1) - 57 000 долларов.
Напоминаю: это квартиры, продающиеся сегодня именно по таким ценам.
Европейский стандарт за абсолютно новые квартиры:
- полностью выполнен ремонт.
- полы - ламинат в дизайнером решении все квартиры.
- угловная кухня с местом под посудомойку. Уже установлены: варочная поверхность, электродуховка, вытяжка (все - одной фирмы
).
- ПОЛНОСТЬЮ готовый душевой блок с умывальникам и душевыми кабинами, везде - кафель в соответствии с дизайнерским решением квартиры.
- на полу в прихожей и у рабочей поверхности кухни - плитка под мрамор большого размера (на глаз 50х50 или выше). Мраморная столешница.
- входные двери очень красивые. Два замка.
- межкомнатные двери с ручками в тон всей квартире.
- на потолке - гипсокартонные потолки с рисунком по периметру и возможностью дополнительного монтажа LED-освещения
- полностью выполненная электроразводка, выключатели и розетки.
- выполнены работы для монтажа кондиционеров - то есть в комнатах есть электрические выводы и проложены трубы для фреона с выводом на балкон
- жалюзи с электроприводом в главной комнате и с ручным - в остальных.
- балкон в кафеле и с перилами из анодированного металла.
- ландшафтный дизайн невероятно красивый: ходишь по дорожкам и ощущение, что ты - в дорогом отеле.
- плавательный бассейн. Вчера к нему завезли: лежаки, кресла, столы, все стоит еще не распечатанное.
Честно говоря, я от вас уже устал.Привыкли дурить клиентов и никак не можете понять, что есть люди, которые не дурят.
Больше мне не задавайте вопросов, по понедельникам не подаю.
Temps написав:
На выбор, как вам угодно.
Мне угодно, чтобы Вы больше мне не задавали вопросов.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 14 тра, 2018 21:38, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31
Долярчик написав:беззаперечні докази для невдах))akurt
....і все одно, Вам не повірять, що то Ви сміло крокуєте турецькими супермаркетами!
- неповірить, наприклад, Сінус!
.......до-поки Ви не напишете на клаптику паперу "голодний Сінус" і на фоні турецького маркету, зробите фото - клацнете той папірець з тим написом!
- облом буде всім скептикам, які ще й досі не вірять у те, що Ви зараз в Анталії!
Долярчик. Уже и вы заговорили сленгом акурта - докази для невдах)
)
Так скоро и вы будете задавать вопрос Где Вы так плохо живете?
Не надо оскорблять своих оппонентов-собеседников.
-
Temps
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 28.11.16
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37
Долярчик написав: Жека79 написав:
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
... тут вже декілька відповідей написали..... напишу і Я свій варіант!(які Я бачу плюси)
... а краще декілька:
1) Дешевше, ніж аналог у місті Лева(та й аналогів не густо, бо там апартаменти здають з ремонтом і частково з меблями!)
2) Не стидно туди(в ту країну з їхньою чистотою і дорогами) запросити друзів(поважних панів) вгості!
3) Продукти ЯКІСНІШШІ і +/- в ту саму ціну(а деякі і дешевші) , що внас, але якість наших.... - ну, самі знаєте яка
....думаю, що, навіть, отих три ЖИРНИХ плюси достатньо, щоб, наприклад, панянка, Заготовкиназіму, чкурнула туди і більше не нюхала "пахучі" ліфти України!
Доллярчик, так чего вы забетонировались в львовский котлован а не в анталийский парадиз?
А? Может деток перевезете, оформите их в турецкий садик/школу? Да и сами как вы смотрите на то чтобы поменять паспорт на турецкий? Эйфория прошла бы через пол годика, максимум год.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
-
Жека79
-
-
- Повідомлень: 2912
- З нами з: 25.12.14
- Подякував: 284 раз.
- Подякували: 378 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:40
Temps написав: Долярчик написав:беззаперечні докази для невдах))akurt
....і все одно, Вам не повірять, що то Ви сміло крокуєте турецькими супермаркетами!
- неповірить, наприклад, Сінус!
.......до-поки Ви не напишете на клаптику паперу "голодний Сінус" і на фоні турецького маркету, зробите фото - клацнете той папірець з тим написом!
- облом буде всім скептикам, які ще й досі не вірять у те, що Ви зараз в Анталії!
Долярчик. Уже и вы заговорили сленгом акурта - докази для невдах)
)
Так скоро и вы будете задавать вопрос Где Вы так плохо живете?
Не надо оскорблять своих оппонентов-собеседников.
Перепрошую, але у вищенаписаному, мав на увазі ЛИШЕ Сінуса!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41
Все просто, Жека79, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.
Пан Долярчик своим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.
И то - 1-комнатное.
Продолжает работать дальше.
Больше пока заработать не может.
Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.
Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой: как срубить бабла?
Но у умников самих сплошные кредитные долги.
Так что - как всегда - все просто.
Народ - я замечаю - в моих текстах иногда не замечает ГЛАВНОЕ, замечая второстепенное или даже вообще четырехстепенное.
А главное было сегодня такое: Анталия для тех, кто может работать удаленно.
Или имеет пассивный доход, позволяющий жить в Анталии.
Лично я сочетаю и то, и другое.
У Долярчика это ПОКА не получится.
Как видите, опять все просто.
Призываю ребят стараться искать ПРОСТЫЕ решения и ПРОСТЫЕ ответы.
А то сейчас советую в он-лайн режиме, как приятелю заполнять анкету DS-160 на бизнес-визу, а он все тормозит, никак не может первую страницу заполнить - а там 20 минут бездействия - и сайт вырубается. Все не может сообразить, как правильно латинским буквами написать название Богом забытого села, в котором родился...
А надо - проще... Никакой консул название его села проверять не будет.
Будет на собеседовании смотреть в глаза и спрашивать: "Какого хр... ты к нам прёшься?"
Вот так.
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 14 тра, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 2360
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 253 раз.
- Подякували: 375 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:43
akurt написав:
Для Temps:
я так понимаю, что вы никак не можете свои риелторские получить на непродающейся недвиге, и потому вас аж трусит. И крючит.
Напоминаю: если в мои текстах хоть где-то хоть какая-то цифра, то она точная и правильная.
Так вот: сегодня в тех домах, что я встречался с нашими ребятами из Днепра:
- двушка (1+1) - 55 000 долларов.
- трешка (2+1) - 57 000 долларов.
Напоминаю: это квартиры, продающиеся сегодня именно по таким ценам.
Замечательно, ссылку, пожалуйста.
Без доказательств это пустой звон.
Можете ссылку на любую 2+1 в Анталии по цене "однушки".
-
Temps
-
-
- Повідомлень: 84
- З нами з: 28.11.16
- Подякував: 40 раз.
- Подякували: 13 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:52
Жека79 написав: Долярчик написав: Жека79 написав:
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
... тут вже декілька відповідей написали..... напишу і Я свій варіант!(які Я бачу плюси)
... а краще декілька:
1) Дешевше, ніж аналог у місті Лева(та й аналогів не густо, бо там апартаменти здають з ремонтом і частково з меблями!)
2) Не стидно туди(в ту країну з їхньою чистотою і дорогами) запросити друзів(поважних панів) вгості!
3) Продукти ЯКІСНІШШІ і +/- в ту саму ціну(а деякі і дешевші) , що внас, але якість наших.... - ну, самі знаєте яка
....думаю, що, навіть, отих три ЖИРНИХ плюси достатньо, щоб, наприклад, панянка, Заготовкиназіму, чкурнула туди і більше не нюхала "пахучі" ліфти України!
Доллярчик, так чего вы забетонировались в львовский котлован а не в анталийский парадиз?
А? Может деток перевезете, оформите их в турецкий садик/школу? Да и сами как вы смотрите на то чтобы поменять паспорт на турецкий? Эйфория прошла бы через пол годика, максимум год.
...все просто: треба мати бабла трохи більше ніж "достатньо"!
.....а Я, коли наступного року зроблю у своєму Лайті ремонт, то добре, якщо залишиться 2-3тис.дол
і то буде у КРАЩОМУ разі!
.....то яка там купівля за кордоном........ лише хіба на 7-10 днів в Анталію ол-ін-клюзів
п.с.
...ну, хіба б хто тут підказав би, як зрубити бабла чималого......- ну, тоді "всьо может бить"!
-
Долярчик
-
-
- Повідомлень: 3983
- З нами з: 19.10.15
- Подякував: 127 раз.
- Подякували: 182 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 14 тра, 2018 21:56
Долярчик написав:
...ну, хіба б хто тут підказав би, як зрубити бабла чималого......
смолы тебе горячей, а не бабла. не по сеньке шапка.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
-
Yuri_T
-
1
-
- Повідомлень: 12751
- З нами з: 09.10.08
- Подякував: 1708 раз.
- Подякували: 3424 раз.
-
- Профіль
-
5
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|2277
|163295
|
|
|2808
|393979
|
|
|95
|17243
|
|