Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41

Все просто, Жека79, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.



Пан Долярчик своим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.

И то - 1-комнатное.

Продолжает работать дальше.

Больше пока заработать не может.

Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.

Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой: как срубить бабла?

Но у умников самих сплошные кредитные долги.

Так что - как всегда - все просто.



Народ - я замечаю - в моих текстах иногда не замечает ГЛАВНОЕ, замечая второстепенное или даже вообще четырехстепенное.

А главное было сегодня такое: Анталия для тех, кто может работать удаленно.

Или имеет пассивный доход, позволяющий жить в Анталии.

Лично я сочетаю и то, и другое.

У Долярчика это ПОКА не получится.

Как видите, опять все просто.

Призываю ребят стараться искать ПРОСТЫЕ решения и ПРОСТЫЕ ответы.



А то сейчас советую в он-лайн режиме, как приятелю заполнять анкету DS-160 на бизнес-визу, а он все тормозит, никак не может первую страницу заполнить - а там 20 минут бездействия - и сайт вырубается. Все не может сообразить, как правильно латинским буквами написать название Богом забытого села, в котором родился...

А надо - проще... Никакой консул название его села проверять не будет.

Будет на собеседовании смотреть в глаза и спрашивать: "Какого хр... ты к нам прёшься?"

Вот так.

Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"