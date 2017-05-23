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ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100>
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:20

беззаперечні докази для невдах))

akurt
....і все одно, Вам не повірять, що то Ви сміло крокуєте турецькими супермаркетами!
- неповірить, наприклад, Сінус! :D .......до-поки Ви не напишете на клаптику паперу "голодний Сінус" і на фоні турецького маркету, зробите фото - клацнете той папірець з тим написом! :idea: :mrgreen: :mrgreen:

- облом буде всім скептикам, які ще й досі не вірять у те, що Ви зараз в Анталії! :idea:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:21

  akurt написав:Господин Temps!, ну вот мне Вас реально жалко: все ищете или обман, или подвох.
Я выставил фото совсем в других местах Анталии.
Совсем. Ибо речь СЕГОДНЯ уже идет совсем о другом.
Кроме того, вы ловитесь на "подсадную утку" - для ЛОХОВ: инфо с того сайта, что по вашей просьбе я вам лично дал (А вы все ждали подвох, что я не дам - ха-ха-ха!!!) - а я дал - тупо скопировали РОССИЙСКИЕ риелторы, и пытаются навариться.
Киданут вас россине, ой, киданут...
Где Вы так плохо живете?

Господин Temps!
Я Вас очень попрошу по отношению ко мне своих пиво-кабацких слов не употреблять.
Цитата: "Акурт, опять за старое? без подтасовки ну никак?"

На всякий случай, вдруг Вы не понимаете человеческого языка: Я НИЧЕГО НЕ РЕКЛАМИРУЮ.
Я вам рассказываю, какого вкуса была дынька на пляже.
Больше ничего.

Акурт, буду ваши посты полностью цитировать, дабы потом свое хамство вы уже затереть не смогли.
По теме. Я обман не ищу, он лежит на виду.
Кто описывал "трешку" 2+1 пару листов назад? Кто заявил - "Трешка" по цене "однушки" - это здорово!"?
Я не знаю, что и кого копируют русские или украинские или турецкие риелторы, но сравнив фото квартиры в ветке, тоже фото у застройщика и найдя эти же фото в продаже у риелторов, я делаю вывод, что квартира 2+1 в этом комплексе, расположенном в далеко не самом лучшем районе Анталии, еще и дом не построен, стоит 77.000 евро.
Все. Другой цены на эту квартиру я не нашел.
И это за 92.000 баксов "Трешка" по цене "однушки"?
Это же не мои слова. Докажите, что это так на самом деле. Дайте ссылку на 2+1 по цене однушки.
Если этого нет, то я нашел уже обман или подвох. На выбор, как вам угодно.
Востаннє редагувалось Temps в Пон 14 тра, 2018 21:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:21

Для Долярчика: Хі-хі-хі...
Для Temps: я так понимаю, что вы никак не можете свои риелторские получить на непродающейся недвиге, и потому вас аж трусит. И крючит.

Напоминаю: если в мои текстах хоть где-то хоть какая-то цифра, то она точная и правильная.
Так вот: сегодня в тех домах, что я встречался с нашими ребятами из Днепра:
- двушка (1+1) - 55 000 долларов.
- трешка (2+1) - 57 000 долларов.
Напоминаю: это квартиры, продающиеся сегодня именно по таким ценам.
Европейский стандарт за абсолютно новые квартиры:
- полностью выполнен ремонт.
- полы - ламинат в дизайнером решении все квартиры.
- угловная кухня с местом под посудомойку. Уже установлены: варочная поверхность, электродуховка, вытяжка (все - одной фирмы).
- ПОЛНОСТЬЮ готовый душевой блок с умывальникам и душевыми кабинами, везде - кафель в соответствии с дизайнерским решением квартиры.
- на полу в прихожей и у рабочей поверхности кухни - плитка под мрамор большого размера (на глаз 50х50 или выше). Мраморная столешница.
- входные двери очень красивые. Два замка.
- межкомнатные двери с ручками в тон всей квартире.
- на потолке - гипсокартонные потолки с рисунком по периметру и возможностью дополнительного монтажа LED-освещения
- полностью выполненная электроразводка, выключатели и розетки.
- выполнены работы для монтажа кондиционеров - то есть в комнатах есть электрические выводы и проложены трубы для фреона с выводом на балкон
- жалюзи с электроприводом в главной комнате и с ручным - в остальных.
- балкон в кафеле и с перилами из анодированного металла.
- ландшафтный дизайн невероятно красивый: ходишь по дорожкам и ощущение, что ты - в дорогом отеле.
- плавательный бассейн. Вчера к нему завезли: лежаки, кресла, столы, все стоит еще не распечатанное.

Честно говоря, я от вас уже устал.
Привыкли дурить клиентов и никак не можете понять, что есть люди, которые не дурят.

Больше мне не задавайте вопросов, по понедельникам не подаю.
  Temps написав: На выбор, как вам угодно.

Мне угодно, чтобы Вы больше мне не задавали вопросов.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 21:38, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:31

  Долярчик написав:беззаперечні докази для невдах))
akurt
....і все одно, Вам не повірять, що то Ви сміло крокуєте турецькими супермаркетами!
- неповірить, наприклад, Сінус! :D .......до-поки Ви не напишете на клаптику паперу "голодний Сінус" і на фоні турецького маркету, зробите фото - клацнете той папірець з тим написом! :idea: :mrgreen: :mrgreen:

- облом буде всім скептикам, які ще й досі не вірять у те, що Ви зараз в Анталії! :idea:

Долярчик. Уже и вы заговорили сленгом акурта - докази для невдах))
Так скоро и вы будете задавать вопрос Где Вы так плохо живете?
Не надо оскорблять своих оппонентов-собеседников.
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:37

  Долярчик написав:
  Жека79 написав:Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....

Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???


... тут вже декілька відповідей написали..... напишу і Я свій варіант!(які Я бачу плюси)
... а краще декілька:
1) Дешевше, ніж аналог у місті Лева(та й аналогів не густо, бо там апартаменти здають з ремонтом і частково з меблями!)
2) Не стидно туди(в ту країну з їхньою чистотою і дорогами) запросити друзів(поважних панів) вгості!
3) Продукти ЯКІСНІШШІ і +/- в ту саму ціну(а деякі і дешевші) , що внас, але якість наших.... - ну, самі знаєте яка :(

....думаю, що, навіть, отих три ЖИРНИХ плюси достатньо, щоб, наприклад, панянка, Заготовкиназіму, чкурнула туди і більше не нюхала "пахучі" ліфти України! :mrgreen:



Доллярчик, так чего вы забетонировались в львовский котлован а не в анталийский парадиз?
А? Может деток перевезете, оформите их в турецкий садик/школу? Да и сами как вы смотрите на то чтобы поменять паспорт на турецкий? Эйфория прошла бы через пол годика, максимум год.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:40

  Temps написав:
  Долярчик написав:беззаперечні докази для невдах))
akurt
....і все одно, Вам не повірять, що то Ви сміло крокуєте турецькими супермаркетами!
- неповірить, наприклад, Сінус! :D .......до-поки Ви не напишете на клаптику паперу "голодний Сінус" і на фоні турецького маркету, зробите фото - клацнете той папірець з тим написом! :idea: :mrgreen:

- облом буде всім скептикам, які ще й досі не вірять у те, що Ви зараз в Анталії! :idea:

Долярчик. Уже и вы заговорили сленгом акурта - докази для невдах))
Так скоро и вы будете задавать вопрос Где Вы так плохо живете?
Не надо оскорблять своих оппонентов-собеседников.

Перепрошую, але у вищенаписаному, мав на увазі ЛИШЕ Сінуса! :D
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:41

Все просто, Жека79, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.

Пан Долярчик своим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.
И то - 1-комнатное.
Продолжает работать дальше.
Больше пока заработать не может.
Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.
Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой: как срубить бабла?
Но у умников самих сплошные кредитные долги.
Так что - как всегда - все просто.

Народ - я замечаю - в моих текстах иногда не замечает ГЛАВНОЕ, замечая второстепенное или даже вообще четырехстепенное.
А главное было сегодня такое: Анталия для тех, кто может работать удаленно.
Или имеет пассивный доход, позволяющий жить в Анталии.
Лично я сочетаю и то, и другое.
У Долярчика это ПОКА не получится.
Как видите, опять все просто.
Призываю ребят стараться искать ПРОСТЫЕ решения и ПРОСТЫЕ ответы.

А то сейчас советую в он-лайн режиме, как приятелю заполнять анкету DS-160 на бизнес-визу, а он все тормозит, никак не может первую страницу заполнить - а там 20 минут бездействия - и сайт вырубается. Все не может сообразить, как правильно латинским буквами написать название Богом забытого села, в котором родился...
А надо - проще... Никакой консул название его села проверять не будет.
Будет на собеседовании смотреть в глаза и спрашивать: "Какого хр... ты к нам прёшься?"
Вот так.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 21:52, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:43

  akurt написав:Для Temps: я так понимаю, что вы никак не можете свои риелторские получить на непродающейся недвиге, и потому вас аж трусит. И крючит.

Напоминаю: если в мои текстах хоть где-то хоть какая-то цифра, то она точная и правильная.
Так вот: сегодня в тех домах, что я встречался с нашими ребятами из Днепра:
- двушка (1+1) - 55 000 долларов.
- трешка (2+1) - 57 000 долларов.
Напоминаю: это квартиры, продающиеся сегодня именно по таким ценам.

Замечательно, ссылку, пожалуйста.
Без доказательств это пустой звон.
Можете ссылку на любую 2+1 в Анталии по цене "однушки".
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:52

...а успіх там, де ним вміють ділитись! ))

  Жека79 написав:
  Долярчик написав:
  Жека79 написав:Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....

Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???


... тут вже декілька відповідей написали..... напишу і Я свій варіант!(які Я бачу плюси)
... а краще декілька:
1) Дешевше, ніж аналог у місті Лева(та й аналогів не густо, бо там апартаменти здають з ремонтом і частково з меблями!)
2) Не стидно туди(в ту країну з їхньою чистотою і дорогами) запросити друзів(поважних панів) вгості!
3) Продукти ЯКІСНІШШІ і +/- в ту саму ціну(а деякі і дешевші) , що внас, але якість наших.... - ну, самі знаєте яка

....думаю, що, навіть, отих три ЖИРНИХ плюси достатньо, щоб, наприклад, панянка, Заготовкиназіму, чкурнула туди і більше не нюхала "пахучі" ліфти України!



Доллярчик, так чего вы забетонировались в львовский котлован а не в анталийский парадиз?
А? Может деток перевезете, оформите их в турецкий садик/школу? Да и сами как вы смотрите на то чтобы поменять паспорт на турецкий? Эйфория прошла бы через пол годика, максимум год.

...все просто: треба мати бабла трохи більше ніж "достатньо"! :D .....а Я, коли наступного року зроблю у своєму Лайті ремонт, то добре, якщо залишиться 2-3тис.дол :shock: і то буде у КРАЩОМУ разі! :shock: .....то яка там купівля за кордоном........ лише хіба на 7-10 днів в Анталію ол-ін-клюзів :mrgreen:

п.с.
...ну, хіба б хто тут підказав би, як зрубити бабла чималого......- ну, тоді "всьо может бить"! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:56

  Долярчик написав:...ну, хіба б хто тут підказав би, як зрубити бабла чималого......

смолы тебе горячей, а не бабла. не по сеньке шапка.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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