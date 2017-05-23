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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 979899100
Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 21:59

  akurt написав:Все просто, Жека79, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.

Пан Долярчик своим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.
И то - 1-комнатное.
Продолжает работать дальше.
Больше пока заработать не может.
Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.
Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой: как срубить бабла?
Но у умников самих сплошные кредитные долги.
Так что - как всегда - все просто.



Я вообще то эту ветку читал с самого начала.
Про доллярчика вкурсе, правда не так давно вынул его из игнора потому что его посты просто выедали глаза. Причём разносил он их по всем веткам форума, от валютной до киевской недвиги. Но после того как он остепенился, у него перестала залипать точка на клавиатуре ( правда иногда ещё залипает но уже не так сильно и часто) и скобка, а так же выключился капс лок, ( правда иногда опять таки включается) то его посты стали хоть более менее читабельными. Его ситуацию с его хатой не знать невозможно, он всем вынес мозг с расспросами, на форуме нет человека который этого не знает. А его вопросы по поводу как срубить бабла-ему давали советы. Но он же хочет не напрягаться, а просто чтоб бабло само капало в карман. Его точка даёт выторг? Даёт. Он с неё доход имееет? Имеет. Почему вторую не открывает?
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
 
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:01

  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...ну, хіба б хто тут підказав би, як зрубити бабла чималого......

смолы тебе горячей, а не бабла. не по сеньке шапка.

заздрісник, не повторюйся! :lol:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:07

  Долярчик написав: лише хіба на 7-10 днів в Анталію ол-ін-клюзів :mrgreen:
:


Лично я не советую, разве что по реальной акции. То есть бывают варианты - просто даром.
Мне приходят рассылки - чисто из любопытства - иногда бывают почти бесплатные пирожки.
А так советовал бы делать так, как я раньше много-много раз делал:
- авиабилеты взять по акции - вылет из Львова или Запорожья (из Запорожья в прошлом голду были авиабилеты даже по 95 долларов туда и обратно) туда и обратно бывает по 130 долларов с человека.
- отель забронировать на Букинге - цены от 10 евро за номер без завтрака. Отель взять ТОЛЬКО:
А) в старом городе Калеичи (прикольная старина и аромат веков, но на пляж надо будет ездить на трамвае, проезд в одну сторону - 2,6 лиры или примерно 15 гривен); Б) или в районе пляжа Коньяалты (вышел из отеля - 100 м и пляж). В последнем случае рекомендую отели:
- The Corner Park
- ZEL Hotel
Это приличные "тройки" с завтраками. В - ZEL Hotel завтрак - шведский стол - на крыше отеля с видом на море. Сказка!

Чисто по желанию - авто напрокат (20 евро в день).
Самый лучший вариант!
Время: апрель-май-июнь. Конец августа - сентябрь-октябрь-ноябрь (не позже 5 числа).
В прошлом году последний раз купался в море 3 декабря, вода была +21. Был сезон инжира.
И гранатов. Сегодня новым своим приятелям из Днепра рассказывал, что гранаты в ноябре были по 1 (одной) лире кг (килограмм) - это по 6 гривен - так даже не верили.
Востаннє редагувалось akurt в Пон 14 тра, 2018 22:11, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:08

  Долярчик написав:
  Yuri_T написав:
  Долярчик написав:...ну, хіба б хто тут підказав би, як зрубити бабла чималого......

смолы тебе горячей, а не бабла. не по сеньке шапка.

заздрісник, не повторюйся! :lol:

зря турок на тебя здесь время тратит.
всё равно ты ничего у него не купишь, даже самую задрыпаную конуру на 19-й линии, а реклама с твоей стороны на всех ветках форума все равно что жесточайшая антиреклама.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:08

...а успіх там, де ним вміють ділитись! )) ч.2

  Жека79 написав:
  akurt написав:Все просто, Жека79, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.

Пан Долярчик своим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.
И то - 1-комнатное.
Продолжает работать дальше.
Больше пока заработать не может.
Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.
Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой: как срубить бабла?
Но у умников самих сплошные кредитные долги.
Так что - как всегда - все просто.



Я вообще то эту ветку читал с самого начала.
Про доллярчика вкурсе, правда не так давно вынул его из игнора потому что его посты просто выедали глаза. Причём разносил он их по всем веткам форума, от валютной до киевской недвиги. Но после того как он остепенился, у него перестала залипать точка на клавиатуре ( правда иногда ещё залипает но уже не так сильно и часто) и скобка, а так же выключился капс лок, ( правда иногда опять таки включается) то его посты стали хоть более менее читабельными. Его ситуацию с его хатой не знать невозможно, он всем вынес мозг с расспросами, на форуме нет человека который этого не знает. А его вопросы по поводу как срубить бабла-ему давали советы. Но он же хочет не напрягаться, а просто чтоб бабло само капало в карман. Его точка даёт выторг? Даёт. Он с неё доход имееет? Имеет. Почему вторую не открывает?

:mrgreen: :mrgreen:
Як пан Акурт каже: П"ять балів! :mrgreen:
А не відкриваю другу "точку", бо вже тричі відкривав і......закривав :(
ЖОДНОГО разу, друга "точка" не виходила навіть в ноль!(а все, за шаленої конкуренції, яка з кожним роком все зростає і зростає, а головне, за специфіки товару, на який "простачка з вулиці" не поставиш, бо........"точка" навіть в ноль не вийде, як і попередні! :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Пон 14 тра, 2018 22:19

Жека79! Пять баллов:

  Жека79 написав:а просто чтоб бабло само капало в карман.


Согласитесь, что самый классный вариант.
Я сегодня (удалено автором).
До четверга вроде будут ОЧЕНЬ интересные деньки. Держу руку "на пульсе".
В моем деле главное - чтобы (удалено автором).
Позавчера организовал еще одну новую для меня (удалено автором).
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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