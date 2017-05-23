Додано: Пон 14 тра, 2018 21:59

akurt написав: Все просто, Жека79, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.



Пан Долярчик своим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.

И то - 1-комнатное.

Продолжает работать дальше.

Больше пока заработать не может.

Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.

Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой: как срубить бабла?

Но у умников самих сплошные кредитные долги.

Так что - как всегда - все просто. Все просто,, если бы вы читали этот форум и эту ветку не вчера, а месяц или три назад.Пансвоим личным трудом заработал - наконец-то - на личное гнездышко.И то - 1-комнатное.Продолжает работать дальше.Больше пока заработать не может.Точнее, зарабатывает на текущую жизнь и на будущий - весной -2019 - ремонт.Много раз задавал умникам на этой ветке и на другой:Но у умников самих сплошные кредитные долги.Так что - как всегда - все просто.

Я вообще то эту ветку читал с самого начала.Про доллярчика вкурсе, правда не так давно вынул его из игнора потому что его посты просто выедали глаза. Причём разносил он их по всем веткам форума, от валютной до киевской недвиги. Но после того как он остепенился, у него перестала залипать точка на клавиатуре ( правда иногда ещё залипает но уже не так сильно и часто) и скобка, а так же выключился капс лок, ( правда иногда опять таки включается) то его посты стали хоть более менее читабельными. Его ситуацию с его хатой не знать невозможно, он всем вынес мозг с расспросами, на форуме нет человека который этого не знает. А его вопросы по поводу как срубить бабла-ему давали советы. Но он же хочет не напрягаться, а просто чтоб бабло само капало в карман. Его точка даёт выторг? Даёт. Он с неё доход имееет? Имеет. Почему вторую не открывает?