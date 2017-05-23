Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки
Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....
Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???
щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом
От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився... А переважну більшість того що пише akurt правда. Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше. В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль), а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним. Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.
Флай, реально сочувствую по поводу попадания под колеса, но у меня вопрос, а как же с волками жить, по волчьи выть? Я к чему, лично я, даже в ПОльше переходя дорогу на зеленый, смотрю, чтоб машина начала тормозить и останавливаться, зная, сколько наших рагулей из ... на польских б*** не только в Украине, а и по Польше куролесит. А в Украине, особенно во Львове, тупо каждый день кого-то сбивают, водили показились
И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло. Так вот площадь, которую я оплачивал, была 86 кв.метров, но пересчет покомнатно давал что-то около 60-65 (точно не помню). На мой вопрос, что за развод, мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы. Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули. Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило?