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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:34

  flyman написав:
  Жека79 написав:Весь нюанс заключается в названии темы ветки

Покупаем для себя, а не в аренду зарубежную недвижимость....

Вот только не поставлен вопрос НАХРЕНА???

щоб спокійно зустріти старість в спокійному, відносно дешевому, теплому, безпечному місці та не переживати, чи згорять твої збереження в БС неньки, чи не накриється пасивний дохід від здачі в оренду вна неньці мідним (демографічним | економічним |...) тазом :cry:

От я подрочував на Болгарію і Польщу, але поки що не опріділився...
А переважну більшість того що пише akurt правда.
Наприклад в Польщі в мене на проживання (оренда+харчування+траспорт+одяг) ішло 950 злотих в місяць літом і 1000 зимою (300 Euro +/-). Приблизно такий самі витарти в Києві, тільки що співвідношення статей витрат інше, напр. одяг дорожче, зато транспорт дешевше.
В Польщі за 2 роки тільки один раз чуть на потрапив під колеса (за рульом був наш рогуль),
а в Києві одни раз збили на переході, і два рази чуть не потрапив під колеса на пішоходному переході і ще один раз поза ним.
Виходить, що чим далі від наших рогулів, тим безпечніше.

Флай, реально сочувствую по поводу попадания под колеса, но у меня вопрос, а как же с волками жить, по волчьи выть? Я к чему, лично я, даже в ПОльше переходя дорогу на зеленый, смотрю, чтоб машина начала тормозить и останавливаться, зная, сколько наших рагулей из ... на польских б*** не только в Украине, а и по Польше куролесит.
А в Украине, особенно во Львове, тупо каждый день кого-то сбивают, водили показились :(
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло.
Так вот площадь, которую я оплачивал, была 86 кв.метров, но пересчет покомнатно давал что-то около 60-65 (точно не помню).
На мой вопрос, что за развод, мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы.
Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули.
Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило?
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Повідомлень: 76
З нами з: 03.02.16
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Подякували: 26 раз.
 
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