Додано: Вів 15 тра, 2018 07:21

vladimir07 Таким образом Вы деньги точно не сохраните, во всяком случае не в первоначальном объеме. 1.Компании, с которыми хотите заключить договор о сдаче принадлежащей Вам недвижимости , скорее всего поступят с Вами не совсем честно.Причина ясна- владелец не имеет возможности держать процесс под контролем,т.к. проживает в другой стране.2. Сохранение средств в недвижимости подразумевает покупку действительно дорогой и элитной недвижимости, к которой НЕ относится недвижимость Турции, Болгарии и.т.д. Это Лондон,Нью Йорк, Сингапур..Думаю,что среди обсуждающих эту тему нет людей, имеющих финансовую возможность приобрести такую недвижимость. Прошу не кидать в меня тапками, но суммы в 500000-1500000 долларов не достаточны.Любая не дорогая курортная недвижимость стоит на следующий день после покупки на 10% дешевле. Содержание и обслуживание ее обходится не дешево.Если недвижимость сдается, не забывайте о постоянных проблемах с ежегодным ремонтом и связанных с этим финансовых затрат. Одним словом- недвижимость за рубежом хороша тогда, когда Вы собираетесь там жить постоянно и имеете постоянный и не маленький доход. В противном случае проще арендовать в той стране и на такое время как нужно сегодня.