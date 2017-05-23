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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло.
Так вот площадь, которую я оплачивал, была 86 кв.метров, но пересчет покомнатно давал что-то около 60-65 (точно не помню).
На мой вопрос, что за развод, мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы.
Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули.
Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило?
change_pm
 
Повідомлень: 76
З нами з: 03.02.16
Подякував: 2 раз.
Подякували: 27 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:57

change_pm Это общее правило: в площадь также квартиры входит площадь терасы плюс часть от общих помещений( коридор, лестничные пролеты.) Т.е если Вы покупаете квартиру 55-60 м.кв. в реале она будет 35-45 м.кв.
Stanislav
 
Повідомлень: 332
З нами з: 20.03.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:21

vladimir07 Таким образом Вы деньги точно не сохраните, во всяком случае не в первоначальном объеме. 1.Компании, с которыми хотите заключить договор о сдаче принадлежащей Вам недвижимости , скорее всего поступят с Вами не совсем честно.Причина ясна- владелец не имеет возможности держать процесс под контролем,т.к. проживает в другой стране.2. Сохранение средств в недвижимости подразумевает покупку действительно дорогой и элитной недвижимости, к которой НЕ относится недвижимость Турции, Болгарии и.т.д. Это Лондон,Нью Йорк, Сингапур..Думаю,что среди обсуждающих эту тему нет людей, имеющих финансовую возможность приобрести такую недвижимость. Прошу не кидать в меня тапками, но суммы в 500000-1500000 долларов не достаточны.Любая не дорогая курортная недвижимость стоит на следующий день после покупки на 10% дешевле. Содержание и обслуживание ее обходится не дешево.Если недвижимость сдается, не забывайте о постоянных проблемах с ежегодным ремонтом и связанных с этим финансовых затрат. Одним словом- недвижимость за рубежом хороша тогда, когда Вы собираетесь там жить постоянно и имеете постоянный и не маленький доход. В противном случае проще арендовать в той стране и на такое время как нужно сегодня.
Stanislav
 
Повідомлень: 332
З нами з: 20.03.07
Подякував: 3 раз.
Подякували: 94 раз.
 
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  #<1 ... 9899100101
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