Додано: Вів 15 тра, 2018 08:03

Очень интересный вопрос задан - аплодирую!

change_pm написав: И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло.

Так вот площадь, которую я оплачивал, была 86 кв.метров, но пересчет покомнатно давал что-то около 60-65 (точно не помню).

На мой вопрос, что за развод, мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы.

Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули.

Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило? И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло.На мой вопрос,мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы.Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули.Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило?

Взять Украину:

Взять Турцию:

Господа, читайте мысли умных, и будет Вам счастье.Например,Есть разница в подходе к тому, чем вы владеете, покупая "квартиру".Вы покупаетеквартируплощадью 48 квадратных метра (как у панаа. При этом его уже предупредили, что при сдаче дома все будет перемеряно и он доплатит за неизвестно откуда взявшиеся от Жамшуда квадраты).На самом деле никакую квартиру Вы не купили, там игра слов: на самом деле вы покупаете право разместить свою табуретку и кровать для выполнения супружеского долга в бетонном или кирпичном параллелепипеде объемом 48,00х2,70=129,60 кубического метра.С двумя проемами под "окна".За это право выполнять супружеский долг не на улице на глазах у прохожих Вы платите по состоянию на сегодняшний день в среднем 48х800=38 400 долларов.Так принято у желающих поскорее начать выполнять 5-ти минутный супружеский долг раз в три дня, чтолестничная клетка (заплеванная обосцананя (извините) и описанная намеками на необходимость выполнять супружеский долг не раз в три дня, а раз в два дня), страшный подъезд, ужасный обплеваннй и обхарканный лифт, обрисованный уже через неделю после сдачи дома покупателям, ужасный обплеванный вход в подъезд (обычно на входе сидели, встречая гостей минимум 4 бездомных пса или минимум 7 черных кошек), покосившееся крыльцо входа в подъезд, криво положенный асфальт дорожки от автодороги, вытоптанная упавшими конструкцями - как с крыши блока 4 Чернобыльской АС, некое растение, которое когда-то назвалось "дерево".Сейчас многое и во многих местах изменилось: я живу во Львове в приличном комплексе из нескольких домов, где идеальная чистота, ёлочки, туи, газоны, подъезд на кодовом замке, лифт из нержавейки, чистый подъезд, ОСББ работает просто отлично. Но это же исключение из общего массива продающегося. И основная часть людей живет в таких жутких домах, как я написал.Вы покупаете не квартиру, а ЧАСТЬ всего домовладения. Эта часть В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ указывается в документе - например, "350/2890" в "Праве собственности" (называется TAPU). Площадь Вашей квартиры ВООБЩЕ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. НЕ_У_КА_ЗЫ_ВА_ЕТ_СЯ. НИКАК!Ибо вы купили и квартиру (её номер указывается), и себе подъезд, и себе лифт, и себе часть двора, и себе часть ЗЕМЛИ под домом, и часть плавательного бассейна, и часть душа у бассейна, и право плавать ночью в бассейне при включенной в воде подсветке с соседской девчонкой, и право накрыть у бассейна на столике легкую закуску к белому вину (у моего бассейна, кроме шезлонгов, установлен и столик, и растут цветы), то есть Вы -И не ищите развод. Его нет.Квартира продается покупателю "КАК ЕСТЬ". Вот заходи и смотри: тебе нравится варочная поверхность, мебельная стенка в кухне, мебель в прихожей, ламинат, 4 вида LED подсветки по периметру комнат, вот этот шикарный балкон с видом на горы, балкон закрыт по низу дымчатым "под бронзу" толстым стеклом, или нет? Не задавай вопрос о площади ИМЕННО ЭТОГО ПОМЕЩЕНИЯ. Мы просто тебя приглашаем стать совладельцем всего дома.Задаешь вопрос о како-то там площади именно вот этих полов?- Ну так и быть, из уважения, что Вы приехали из Украины и Вам очень хочется услышать приятные цифры, мы скажем, к примеру так: "двушка, 60 квадратов". Нравится? Сделка завтра в 9-20. С собой иметь украинский паспорт, турецкий ИНН, и два фото 4х5 см. Всё.Когда Вы с рулеткой перемеряете - я так помогал перемеривать - парень вычертил план своей квартиры с точностью до миллиметра - вы никогда не выйдете на 60 квадратных метров.Обычно так: если говорят, что площадь 60 квадратов за "1+1" (двушка) то в Акте ввода дома в эксплуатацию Вы найдете на обороте внизу мелкими буквами и цифрами - 54. Или 51.Еще интересный факт: если вам на выбор будут предлагать 3 квартиры "1+1", то все они будут иметь ОДИНАКОВУЮ цену и разную площадь (расположены в разных концах дома). И площадь будет - от 51 до 55 квадратов. А цена - одинаковая! И еще: если это будет квартира на первом ("этаж "0") этаже, то эта трешка в 80 квадратов будет в 1,5 раза дешевле (!!!), чем такая же этажом выше. Ну вот такая особенность.Продаются не квадраты, где Вы собрались делать "динь-динь". Продается ГОТОВЫЙ ТОВАР.Нравится?Чтобы Вам удобнее было делать "динь-динь", мы Вам приготовили: подъезд, отделанный полированным гранитом и с зеркалами на стенах, замечательный просторный коридор с окнами, изумительной красоты входные двери, похожие на сейф в Швейцарском банке, просто отличный душ с сантехникой Ганс Грое, просто отличный умывальник, просто отличное зеркало для умывальника, просто отличный унитаз со встроенным биде... И много других "вкусняшек"; мы все это разместили в подготовленный нашими дизайнерами душевой блок, где использован подобранный художниками по стилю квартиры кафель.После "динь-динь" Вы мождете, посетив этот замечательный душ, где помоетесь горячей водой, поступающей бесплатно из солнечного коллектора на крыше, выпить бокал шампанского в приготовленной нами для вас замечательной кухне, где всё - на микролифтах и амортизаторах.Вот что мы не сделали, так это не поставили печь СВЧ и посудомойку, не зная ваших предпочтений.Нравится? Покупаете?Реальную площадь квартиры по строительным чертежам Вы можете увидеть - и то, мелкими цифрами и только на обороте одного документа - это "Акт ввода всего дома в эксплуатацию".В конце и мелкими буквами.А потому:Есть товар.Есть деньги.Есть глаза.Есть руки.