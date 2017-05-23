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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 9899100101
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 00:40

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло.
Так вот площадь, которую я оплачивал, была 86 кв.метров, но пересчет покомнатно давал что-то около 60-65 (точно не помню).
На мой вопрос, что за развод, мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы.
Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули.
Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило?
change_pm
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 06:57

change_pm Это общее правило: в площадь также квартиры входит площадь терасы плюс часть от общих помещений( коридор, лестничные пролеты.) Т.е если Вы покупаете квартиру 55-60 м.кв. в реале она будет 35-45 м.кв.
Stanislav
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 07:21

vladimir07 Таким образом Вы деньги точно не сохраните, во всяком случае не в первоначальном объеме. 1.Компании, с которыми хотите заключить договор о сдаче принадлежащей Вам недвижимости , скорее всего поступят с Вами не совсем честно.Причина ясна- владелец не имеет возможности держать процесс под контролем,т.к. проживает в другой стране.2. Сохранение средств в недвижимости подразумевает покупку действительно дорогой и элитной недвижимости, к которой НЕ относится недвижимость Турции, Болгарии и.т.д. Это Лондон,Нью Йорк, Сингапур..Думаю,что среди обсуждающих эту тему нет людей, имеющих финансовую возможность приобрести такую недвижимость. Прошу не кидать в меня тапками, но суммы в 500000-1500000 долларов не достаточны.Любая не дорогая курортная недвижимость стоит на следующий день после покупки на 10% дешевле. Содержание и обслуживание ее обходится не дешево.Если недвижимость сдается, не забывайте о постоянных проблемах с ежегодным ремонтом и связанных с этим финансовых затрат. Одним словом- недвижимость за рубежом хороша тогда, когда Вы собираетесь там жить постоянно и имеете постоянный и не маленький доход. В противном случае проще арендовать в той стране и на такое время как нужно сегодня.
Stanislav
 
Повідомлень: 332
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 08:03

Господа, читайте мысли умных, и будет Вам счастье.
Например, Stanislav.
И change_pm.

Очень интересный вопрос задан - аплодирую!

  change_pm написав:И по теме ветки. Никто, что-то этот момент не освещал, может у меня инфо устаревшая. Я уже писал, что хотел 4 года назад себе прикупить кавалерку в Стамбуле для проживания, но не вышло.
Так вот площадь, которую я оплачивал, была 86 кв.метров, но пересчет покомнатно давал что-то около 60-65 (точно не помню).
На мой вопрос, что за развод, мне сказали что в Турции (Стамбуле) площадь считают по внешний стенам, вот по ним как-раз 86 метров и вышло бы.
Как-то я от той инфы погрустнел, но так как контракт подписал, задаток дал, деваться было неуда. Слава Аллаху, сделку через пару месяцев аннулировали, а деньги вернули.
Так вот, может кто просветит, это у меня так было или общее правило?


Развода нет.
Есть разница в подходе к тому, чем вы владеете, покупая "квартиру".

Взять Украину: Вы покупаете якобы квартиру якобы площадью 48 квадратных метра (как у пана Долярчика. При этом его уже предупредили, что при сдаче дома все будет перемеряно и он доплатит за неизвестно откуда взявшиеся от Жамшуда квадраты).
На самом деле никакую квартиру Вы не купили, там игра слов: на самом деле вы покупаете право разместить свою табуретку и кровать для выполнения супружеского долга в бетонном или кирпичном параллелепипеде объемом 48,00х2,70=129,60 кубического метра.
С двумя проемами под "окна".
За это право выполнять супружеский долг не на улице на глазах у прохожих Вы платите по состоянию на сегодняшний день в среднем 48х800=38 400 долларов.
Так принято у желающих поскорее начать выполнять 5-ти минутный супружеский долг раз в три дня, что их не волнует: лестничная клетка (заплеванная обосцананя (извините) и описанная намеками на необходимость выполнять супружеский долг не раз в три дня, а раз в два дня), страшный подъезд, ужасный обплеваннй и обхарканный лифт, обрисованный уже через неделю после сдачи дома покупателям, ужасный обплеванный вход в подъезд (обычно на входе сидели, встречая гостей минимум 4 бездомных пса или минимум 7 черных кошек), покосившееся крыльцо входа в подъезд, криво положенный асфальт дорожки от автодороги, вытоптанная упавшими конструкцями - как с крыши блока 4 Чернобыльской АС, некое растение, которое когда-то назвалось "дерево".
Сейчас многое и во многих местах изменилось: я живу во Львове в приличном комплексе из нескольких домов, где идеальная чистота, ёлочки, туи, газоны, подъезд на кодовом замке, лифт из нержавейки, чистый подъезд, ОСББ работает просто отлично. Но это же исключение из общего массива продающегося. И основная часть людей живет в таких жутких домах, как я написал.

Взять Турцию: Вы покупаете не квартиру, а ЧАСТЬ всего домовладения. Эта часть В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ указывается в документе - например, "350/2890" в "Праве собственности" (называется TAPU). Площадь Вашей квартиры ВООБЩЕ НЕ УКАЗЫВАЕТСЯ. НЕ_У_КА_ЗЫ_ВА_ЕТ_СЯ. НИКАК!
Ибо вы купили и квартиру (её номер указывается), и себе подъезд, и себе лифт, и себе часть двора, и себе часть ЗЕМЛИ под домом, и часть плавательного бассейна, и часть душа у бассейна, и право плавать ночью в бассейне при включенной в воде подсветке с соседской девчонкой, и право накрыть у бассейна на столике легкую закуску к белому вину (у моего бассейна, кроме шезлонгов, установлен и столик, и растут цветы), то есть Вы - реальный СОВЛАДЕЛЕЦ всего.

Вот в этом главная разница.
И не ищите развод. Его нет.

Квартира продается покупателю "КАК ЕСТЬ". Вот заходи и смотри: тебе нравится варочная поверхность, мебельная стенка в кухне, мебель в прихожей, ламинат, 4 вида LED подсветки по периметру комнат, вот этот шикарный балкон с видом на горы, балкон закрыт по низу дымчатым "под бронзу" толстым стеклом, или нет? Не задавай вопрос о площади ИМЕННО ЭТОГО ПОМЕЩЕНИЯ. Мы просто тебя приглашаем стать совладельцем всего дома.
Задаешь вопрос о како-то там площади именно вот этих полов?
- Ну так и быть, из уважения, что Вы приехали из Украины и Вам очень хочется услышать приятные цифры, мы скажем, к примеру так: "двушка, 60 квадратов". Нравится? Сделка завтра в 9-20. С собой иметь украинский паспорт, турецкий ИНН, и два фото 4х5 см. Всё.

Когда Вы с рулеткой перемеряете - я так помогал перемеривать - парень вычертил план своей квартиры с точностью до миллиметра - вы никогда не выйдете на 60 квадратных метров.
Обычно так: если говорят, что площадь 60 квадратов за "1+1" (двушка) то в Акте ввода дома в эксплуатацию Вы найдете на обороте внизу мелкими буквами и цифрами - 54. Или 51.
Еще интересный факт: если вам на выбор будут предлагать 3 квартиры "1+1", то все они будут иметь ОДИНАКОВУЮ цену и разную площадь (расположены в разных концах дома). И площадь будет - от 51 до 55 квадратов. А цена - одинаковая! И еще: если это будет квартира на первом ("этаж "0") этаже, то эта трешка в 80 квадратов будет в 1,5 раза дешевле (!!!), чем такая же этажом выше. Ну вот такая особенность.
Продаются не квадраты, где Вы собрались делать "динь-динь". Продается ГОТОВЫЙ ТОВАР.
Нравится?
Чтобы Вам удобнее было делать "динь-динь", мы Вам приготовили: подъезд, отделанный полированным гранитом и с зеркалами на стенах, замечательный просторный коридор с окнами, изумительной красоты входные двери, похожие на сейф в Швейцарском банке, просто отличный душ с сантехникой Ганс Грое, просто отличный умывальник, просто отличное зеркало для умывальника, просто отличный унитаз со встроенным биде... И много других "вкусняшек"; мы все это разместили в подготовленный нашими дизайнерами душевой блок, где использован подобранный художниками по стилю квартиры кафель.
После "динь-динь" Вы мождете, посетив этот замечательный душ, где помоетесь горячей водой, поступающей бесплатно из солнечного коллектора на крыше, выпить бокал шампанского в приготовленной нами для вас замечательной кухне, где всё - на микролифтах и амортизаторах.
Вот что мы не сделали, так это не поставили печь СВЧ и посудомойку, не зная ваших предпочтений.

Нравится? Покупаете? Напоминаю:
- сделка в 9-20 утра.
- с 9-30 до 13-30 все документы будут на перепроверке в Государственном кадастре.
- После 13-00 вы получите СМС-сообщение о готовности Государственного кадастра удостоверить переход прав собственности (никакие нотариусы никак и нигде не участвуют) и приглашением прибыть для подписания документов; Вам на руки будет выдан документ, оспорить который не имеет право даже Верховный суд Турции. После этого - выполните расчет с продавцом оговоренным способом (оплата на счет в банк - он через дорогу - или там же - после пересчета денег (только лиры) машинкой - наличкой).
- в тот же день или на следующий наймите за 250 лир бригаду уборщиков, которые, работая весь день, приведут вашу квартиру в идеальное состояние.
- к 17-00 можете заходить и "ваткой" принимать работу: стерильно!

На утро вам завезут:
- диван-кровать (два) - по 1750 лир
- кресло - 700 лир
- шкаф-витрину - 800 лир
- каркас для двуспальной кровати с подголовником (задником) за 1200 лир и чудо -матрац толщиной в 30 см (в Украину не поставляется) за 1000 лир.
- постельное белье - Saten - SAC - комплект за 150 лир (в Украине стоит минимум в 3 раза дороже).
- холодильник LG (инвертор) самой последней модели (в Украину еще не поступает) за 2 300 лир.
- кухонный раздвижной стол и 4 стула к нему за 800 лир.
- два пластиковых кресла на балкон по 18 лир.
- ковер обалделого дизайна в тон мебели за 450 лир.
- в 11-00 прийдет бригада из 4-х парней лет 25-30 и за 1 час 50 минут установит Вам 2 кондиционера LG invertor 9 000 тепловых единиц, купленные за 2 400 лир каждый.

Ну вот, просим для "динь-динь"!
Уверены: именно сегодня это получится особенно классно!

х х х

Реальную площадь квартиры по строительным чертежам Вы можете увидеть - и то, мелкими цифрами и только на обороте одного документа - это "Акт ввода всего дома в эксплуатацию".
В конце и мелкими буквами.
А потому: нет никакого развода.
Есть товар.
Есть деньги.
Есть глаза.
Есть руки.
Есть мозги.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 12:03

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

вот пришло на почту сегодня, перевод гугл. за 4 года рост 30% обещают.

<<We are delighted to bring you a brand new investment opportunity in the highly sought after area of Digbeth, Birmingham. Birmingham is currently the sixth most popular city in Europe to invest in right now. Its thriving enterprise, regeneration and growing economy means there has never been a better time to invest in the City. Prices are expected to rise a staggering 30% over the next 4 years.

The development is just moments away from Birmingham’s thriving City Centre and less than 5 minutes from Birmingham New Street and Grand Central train stations. This landmark development will deliver 140 luxury one and two bedroom apartments.

Book now to get in early and take advantage of off-plan prices starting from as little as £192,250.>>
<<Ми раді принести вам нових інвестиційних можливостей в високо цінуються після область Digbeth, Бірмінгем. Бірмінгем в даний час є шостим найпопулярнішим містом в Європі інвестувати в прямо зараз. Його процвітаюче підприємство, регенерації і зростаюча економіка означає, що там ніколи не було кращого часу, щоб інвестувати в місті. Ціни як очікується, зросте приголомшливі 30% протягом наступного 4 років.

Розвиток є декілька кроків від Бірмінгема процвітаючий центру міста і менш ніж за 5 хвилин від Бірмінгема нові вулиці і Grand Central залізничних вокзалів. Цей розвиток Орієнтир виступить 140 розкіш однією і двома спальнями.

Забронювати зараз, щоб отримати на початку і скористатися поза планом ціни, починаючи з всього за £192,250.>>
change_pm
 
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