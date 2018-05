Додано: Вів 15 тра, 2018 17:18

Долярчик - то найбільша похвала!

Якщо нещасний збоченець, який спеціально кинув рахувати гроші для оплати аліментів, називає справжнього львівського легіня, який зранку до вечора нічого не краде, працює та виховує синочка - такими брутальними словами, якими навчила його мати у притулку - то то - супер!

Тре гордитися!

Слухаємо слова славетної пісні:



Some of them want to use you

Одни хотят использовать тебя,

Some of them want to get used by you

Другие хотят быть использованными тобой.

Some of them want to abuse you

Одни хотят злоупотреблять тобой...

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"