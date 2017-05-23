Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt ... от бачите, з моєю підказкою(тримати якийсь ВСІМ ВІДОМИЙ напис на аркуші і зробити фото на фоні турецьких цін) - тут вже Вам ніхто незаперечить, що Ви знаходитесь не ТАМ, і фотки звідкісь копіпастите!
...щось, на хвилинку, навіть, шкода стало Сінуса ..... щоб де, бідолаха, в депресняк не пішов!
akurt написав:Sweet dreams are made of this Сладкие сны сделаны из этого – Who am I to disagree? Кто я такая, чтобы не соглашаться? I travel the world and the seven seas Я путешествую по всему миру и семи морям – Everybody's looking for something Все чего-то ищут.
Сегодня юбилей - 35 лет одной из самых знаменитых песен мира...
Ну как, вы имеете мечту? Нельзя жить без мечты!
Сегодня мы сделали простую экскурсию по "квартирам мечты" - все эти квартиры стоят более 100 000 долларов США. Это тем более интересно, если учесть: - с завтрашнего дня в Мусульманских странах начинается Рамазан: турки меня предупредили, что с завтрашнего дня с 4-х утра и до 20-00 они не будут ни есть, ни пить. Целый месяц!!! Согласитесь, было бы неудобно смотреть квартиры по 100 000 долларов именно завтра. Или послезавтра... - за последнюю неделю все квартиры в Анталии подорожали на абсолютно одинаковую цифру - на 5 000 долларов. Вот стоила квартирка 575 000 лир - стала стоить 595 000 лир. Вот стоила квартирка 320 000 лир - стала стоить 350 000 лир (это в моем доме, дуплекс). Ну а кто купил 10 дней назад, как мои друзья из Днепра, за 210 000 лир - тому она и стоит 210 000 лир, или на сегодня 39 000 долларов. Это вот в этом доме... Это вот с таким подъездом... И этаж ну очень очень очень хороший... И французский балкон выходит на вот этот бассейн, и простой балкон смотрит на юг, и соседи не заглядывают в окна, и в доме всего 30 (а не 300!!!) квартир...
(репортаж будет, жена поджарила форель - купил по 19 лир или по 110 гривен за 1 кг - не прибегу к столу вовремя - сильно-сильно ругаться будет)
Дуже гарний будиночок! .... щось, у відпустку захотілось
Долярчик написав:akurt ... от бачите, з моєю підказкою(тримати якийсь ВСІМ ВІДОМИЙ напис на аркуші і зробити фото на фоні турецьких цін) - тут вже Вам ніхто незаперечить, що Ви знаходитесь не ТАМ, і фотки звідкісь копіпастите!
...щось, на хвилинку, навіть, шкода стало Сінуса ..... щоб де, бідолаха, в депресняк не пішов!
Не тревожь я Долярчик, он же Гоша,он же Жора,он же..))) Я очень хорошо знаю турецкую реальность и с удовольствием провожу там время,как турист! Но жить там, а ещё и покупать там недвижимость -это для лохов, которые не совсем понимают реальности! Так что мне смешно и не более читать Акурта,-выставил табличку,где были написаны почем фрукты-стёр фотошопом и опа-аки фокусник с удаленным доходом с таких Долярчиков,как ты! Я уже говорил ранее,я прожил в Стамбуле долгое время-вот там может и стоило бы купить, но не надо! Жить там прекрасно, но не более,чем,как туристу! Некоторым нравится там и жить-но очень немногие понимают, что там покупать что-то не имеет никакого смысла! Покупайте там,где вы бы хотели провести оставшуюся свою жизнь!
Востаннє редагувалось sinus в Вів 15 тра, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик - то найбільша похвала! Якщо нещасний збоченець, який спеціально кинув рахувати гроші для оплати аліментів, називає справжнього львівського легіня, який зранку до вечора нічого не краде, працює та виховує синочка - такими брутальними словами, якими навчила його мати у притулку - то то - супер! Тре гордитися! Слухаємо слова славетної пісні:
Some of them want to use you Одни хотят использовать тебя, Some of them want to get used by you Другие хотят быть использованными тобой. Some of them want to abuse you Одни хотят злоупотреблять тобой...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Долярчик На форумі жоден дописувач не здатен заподіяти лиха іншому з огляду на віртуальність стосунків, а особливо - вилити реальні помиї на голови мережевих тролей. Тому не вигадуйте і не приписуйте мені чорних справ. Я лишень висловлюю власну думку і застерігаю читачів форуму щодо деструктивної діяльності автора теми і його вірного бек-вокаліста Долярчика.
akurt написав:Долярчик - то найбільша похвала! Якщо нещасний збоченець, який спеціально кинув рахувати гроші для оплати аліментів, називає справжнього львівського легіня, який зранку до вечора нічого не краде, працює та виховує синочка - такими брутальними словами, якими навчила його мати у притулку - то то - супер! Тре гордитися! Слухаємо слова славетної пісні:
Some of them want to use you Одни хотят использовать тебя, Some of them want to get used by you Другие хотят быть использованными тобой. Some of them want to abuse you Одни хотят злоупотреблять тобой...
Всё слова о которых вы упомянули, а это только было одно слово-специально заимствовано у вас! Для контраста-потому как ранее у меня таких слов не было,а у вас полный лексикон! А также,чтобы читатели поняли,что если очень даже хочется, то ваш криминальный жаргон может повторить только Долярчик и остальные ваши клоны! Остальные,не имея криминальных университетов,может быть и хотели бы,так сказать в ответ-да не так воспитывались! П.С. А,скажи-ка Акурт, я так понял,ко всему остальному,что ты не заметил и не опроверг и никак не прокоментировал всё -таки правда!? Но правду мы не любим! Поэтому и остается-полная шизофрения! Одна сущность бегает с утра до ночи и спрашивает, где б ему деньги на голову упали, а другая сущность хорохор тся картинками с интернета,взятого на хостинг бесплатных фото! Плохой полицейский и жалкий-тактика типичной команды тролей-оттакой-то он удалённый заработок!))))))