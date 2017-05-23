Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt ... от бачите, з моєю підказкою(тримати якийсь ВСІМ ВІДОМИЙ напис на аркуші і зробити фото на фоні турецьких цін) - тут вже Вам ніхто незаперечить, що Ви знаходитесь не ТАМ, і фотки звідкісь копіпастите!
...щось, на хвилинку, навіть, шкода стало Сінуса ..... щоб де, бідолаха, в депресняк не пішов!
akurt написав:Sweet dreams are made of this Сладкие сны сделаны из этого – Who am I to disagree? Кто я такая, чтобы не соглашаться? I travel the world and the seven seas Я путешествую по всему миру и семи морям – Everybody's looking for something Все чего-то ищут.
Сегодня юбилей - 35 лет одной из самых знаменитых песен мира...
Ну как, вы имеете мечту? Нельзя жить без мечты!
Сегодня мы сделали простую экскурсию по "квартирам мечты" - все эти квартиры стоят более 100 000 долларов США. Это тем более интересно, если учесть: - с завтрашнего дня в Мусульманских странах начинается Рамазан: турки меня предупредили, что с завтрашнего дня с 4-х утра и до 20-00 они не будут ни есть, ни пить. Целый месяц!!! Согласитесь, было бы неудобно смотреть квартиры по 100 000 долларов именно завтра. Или послезавтра... - за последнюю неделю все квартиры в Анталии подорожали на абсолютно одинаковую цифру - на 5 000 долларов. Вот стоила квартирка 575 000 лир - стала стоить 595 000 лир. Вот стоила квартирка 320 000 лир - стала стоить 350 000 лир (это в моем доме, дуплекс). Ну а кто купил 10 дней назад, как мои друзья из Днепра, за 210 000 лир - тому она и стоит 210 000 лир, или на сегодня 39 000 долларов. Это вот в этом доме... Это вот с таким подъездом... И этаж ну очень очень очень хороший... И французский балкон выходит на вот этот бассейн, и простой балкон смотрит на юг, и соседи не заглядывают в окна, и в доме всего 30 (а не 300!!!) квартир...
(репортаж будет, жена поджарила форель - купил по 19 лир или по 110 гривен за 1 кг - не прибегу к столу вовремя - сильно-сильно ругаться будет)
Дуже гарний будиночок! .... щось, у відпустку захотілось
Долярчик написав:akurt ... от бачите, з моєю підказкою(тримати якийсь ВСІМ ВІДОМИЙ напис на аркуші і зробити фото на фоні турецьких цін) - тут вже Вам ніхто незаперечить, що Ви знаходитесь не ТАМ, і фотки звідкісь копіпастите!
...щось, на хвилинку, навіть, шкода стало Сінуса ..... щоб де, бідолаха, в депресняк не пішов!
Не тревожь я Долярчик, он же Гоша,он же Жора,он же..))) Я очень хорошо знаю турецкую реальность и с удовольствием провожу там время,как турист! Но жить там, а ещё и покупать там недвижимость -это для лохов, которые не совсем понимают реальности! Так что мне смешно и не более читать Акурта,-выставил табличку,где были написаны почем фрукты-стёр фотошопом и опа-аки фокусник с удаленным доходом с таких Долярчиков,как ты! Я уже говорил ранее,я прожил в Стамбуле долгое время-вот там может и стоило бы купить, но не надо! Жить там прекрасно, но не более,чем,как туристу! Некоторым нравится там и жить-но очень немногие понимают, что там покупать что-то не имеет никакого смысла! Покупайте там,где вы бы хотели провести оставшуюся свою жизнь!
Востаннє редагувалось sinus в Вів 15 тра, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик На форумі жоден дописувач не здатен заподіяти лиха іншому з огляду на віртуальність стосунків, а особливо - вилити реальні помиї на голови мережевих тролей. Тому не вигадуйте і не приписуйте мені чорних справ. Я лишень висловлюю власну думку і застерігаю читачів форуму щодо деструктивної діяльності автора теми і його вірного бек-вокаліста Долярчика.
...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"?
Долярчик написав:...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"?
Они перелогиниваются-это раз, пишут с других айпи-это 2, пишут с других айпи,тел и устройств это 3. А самое главное,обычный читатель не будет заморачивайся этим отслеживанием-почитают, что тут деятели понаписывали и примут за чистую монету,что может плохо повлиять на их жизнь! Поэтому наша служба и опасна и трудна!