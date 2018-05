akurt написав:

Sweet dreams are made of thisСладкие сны сделаны из этого –Who am I to disagree?Кто я такая, чтобы не соглашаться?I travel the world and the seven seasEverybody's looking for somethingСегодня юбилей - 35 лет одной из самых знаменитых песен мира...Ну как, вы имеете мечту?Сегодня мы сделали простую экскурсию по "квартирам мечты" - все эти квартиры стоят более 100 000 долларов США.Это тем более интересно, если учесть:- с завтрашнего дня в Мусульманских странах начинается: турки меня предупредили, что с завтрашнего дня с 4-х утра и до 20-00 они не будут ни есть, ни пить. Целый месяц!!! Согласитесь, было бы неудобно смотреть квартиры по 100 000 долларов именно завтра. Или послезавтра...- за последнюю неделю все квартиры в Анталии подорожали на абсолютно одинаковую цифру - на 5 000 долларов.Вот стоила квартирка 575 000 лир - стала стоить 595 000 лир.Вот стоила квартирка 320 000 лир - стала стоить 350 000 лир (это в моем доме, дуплекс).Ну а кто купил 10 дней назад, как мои друзья из Днепра, за 210 000 лир - тому она и стоит 210 000 лир, или на сегодня 39 000 долларов.Это вот в этом доме...Это вот с таким подъездом...И этаж ну очень очень очень хороший... И французский балкон выходит на вот этот бассейн, и простой балкон смотрит на юг, и соседи не заглядывают в окна, и в доме всего 30 (а не 300!!!) квартир...(репортаж будет, жена поджарила форель - купил по 19 лир или по 110 гривен за 1 кг - не прибегу к столу вовремя - сильно-сильно ругаться будет)