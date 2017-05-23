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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 100101102103>
Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 16:55

"обломали оленю роги" (с)

akurt
... от бачите, з моєю підказкою(тримати якийсь ВСІМ ВІДОМИЙ напис на аркуші і зробити фото на фоні турецьких цін) - тут вже Вам ніхто незаперечить, що Ви знаходитесь не ТАМ, і фотки звідкісь копіпастите! :D

...щось, на хвилинку, навіть, шкода стало Сінуса :D..... щоб де, бідолаха, в депресняк не пішов! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:04

  akurt написав:Sweet dreams are made of this
Сладкие сны сделаны из этого –
Who am I to disagree?
Кто я такая, чтобы не соглашаться?
I travel the world and the seven seas
Я путешествую по всему миру и семи морям
Everybody's looking for something
Все чего-то ищут.

Сегодня юбилей - 35 лет одной из самых знаменитых песен мира...


Ну как, вы имеете мечту?
Нельзя жить без мечты!

Сегодня мы сделали простую экскурсию по "квартирам мечты" - все эти квартиры стоят более 100 000 долларов США.
Это тем более интересно, если учесть:
- с завтрашнего дня в Мусульманских странах начинается Рамазан: турки меня предупредили, что с завтрашнего дня с 4-х утра и до 20-00 они не будут ни есть, ни пить. Целый месяц!!! Согласитесь, было бы неудобно смотреть квартиры по 100 000 долларов именно завтра. Или послезавтра...
- за последнюю неделю все квартиры в Анталии подорожали на абсолютно одинаковую цифру - на 5 000 долларов.
Вот стоила квартирка 575 000 лир - стала стоить 595 000 лир.
Вот стоила квартирка 320 000 лир - стала стоить 350 000 лир (это в моем доме, дуплекс).
Ну а кто купил 10 дней назад, как мои друзья из Днепра, за 210 000 лир - тому она и стоит 210 000 лир, или на сегодня 39 000 долларов.
Это вот в этом доме...
Зображення
Это вот с таким подъездом...
Зображення
И этаж ну очень очень очень хороший... И французский балкон выходит на вот этот бассейн, и простой балкон смотрит на юг, и соседи не заглядывают в окна, и в доме всего 30 (а не 300!!!) квартир...

(репортаж будет, жена поджарила форель - купил по 19 лир или по 110 гривен за 1 кг - не прибегу к столу вовремя - сильно-сильно ругаться будет)

Дуже гарний будиночок!
.... щось, у відпустку захотілось :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 17:16

  Долярчик написав:akurt
... от бачите, з моєю підказкою(тримати якийсь ВСІМ ВІДОМИЙ напис на аркуші і зробити фото на фоні турецьких цін) - тут вже Вам ніхто незаперечить, що Ви знаходитесь не ТАМ, і фотки звідкісь копіпастите! :D

...щось, на хвилинку, навіть, шкода стало Сінуса :D..... щоб де, бідолаха, в депресняк не пішов! :mrgreen:

Не тревожь я Долярчик, он же Гоша,он же Жора,он же..)))
Я очень хорошо знаю турецкую реальность и с удовольствием провожу там время,как турист!
Но жить там, а ещё и покупать там недвижимость -это для лохов, которые не совсем понимают реальности!
Так что мне смешно и не более читать Акурта,-выставил табличку,где были написаны почем фрукты-стёр фотошопом и опа-аки фокусник с удаленным доходом с таких Долярчиков,как ты!
Я уже говорил ранее,я прожил в Стамбуле долгое время-вот там может и стоило бы купить, но не надо!
Жить там прекрасно, но не более,чем,как туристу!
Некоторым нравится там и жить-но очень немногие понимают, что там покупать что-то не имеет никакого смысла!
Покупайте там,где вы бы хотели провести оставшуюся свою жизнь!
Востаннє редагувалось sinus в Вів 15 тра, 2018 17:22, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 18:09

Долярчик
На форумі жоден дописувач не здатен заподіяти лиха іншому з огляду на віртуальність стосунків, а особливо - вилити реальні помиї на голови мережевих тролей. Тому не вигадуйте і не приписуйте мені чорних справ. Я лишень висловлюю власну думку і застерігаю читачів форуму щодо деструктивної діяльності автора теми і його вірного бек-вокаліста Долярчика.
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:32

яка весела гілка!))

....мені, щось весело! - від тої писанини деяких Пуаро :D, але вони, тільки роблять "Пу", а на "аро" - вже нездатні! :mrgreen:

....ну що ж то так слабо кусаєте, кусаєте і ніяк, не розкусите :mrgreen:

....а найсмішнішше з Сінуса, який раніше натякав, що пов'язаний з людською психологією, що ДОБРЕ знається в тій справі..... а тут так "лажає"! :mrgreen:

...версії панове, версії.... - що там ще придумаєте? :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 19:40

  Долярчик написав:....мені, щось весело! - від тої писанини деяких Пуаро :D, але вони, тільки роблять "Пу", а на "аро" - вже нездатні! :mrgreen:

....ну що ж то так слабо кусаєте, кусаєте і ніяк, не розкусите :mrgreen:

....а найсмішнішше з Сінуса, який раніше натякав, що пов'язаний з людською психологією, що ДОБРЕ знається в тій справі..... а тут так "лажає"! :mrgreen:

...версії панове, версії.... - що там ще придумаєте? :mrgreen:

"Синус никогда не промахивается!"
Можешь,Долярчик, выгравировать эту фразу у себя на мониторе перед тем, как написать новую жалобную песню!
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:04

в чому секрет?

...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"? :D
:idea: :?:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:24

  Долярчик написав:...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"? :D
:idea: :?:

Они перелогиниваются-это раз, пишут с других айпи-это 2, пишут с других айпи,тел и устройств это 3.
А самое главное,обычный читатель не будет заморачивайся этим отслеживанием-почитают, что тут деятели понаписывали и примут за чистую монету,что может плохо повлиять на их жизнь!
Поэтому наша служба и опасна и трудна!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:34

Пан Долярчик!
Давно известно, как бороться с дьявольщиной и извращенцами.
Сколько бы Вы извращенцу не говорили, что он - извращенец, он никогда не согласится.

А потому, надо просто признать, что вот пан sinus очень умный стратегически мыслящий человек.
Он все делает правильно и потому со всеми может поделиться советом и опытом. И это - ОТЛИЧНО!
При этом напишите, что он, безусловно, очень честный человек. Это важно подчеркнуть.
Задайте ему простые вопросы о его жизни.
Вот перечень:
- в каком городе ты живешь?
- в каком районе города ты живешь?
- напиши состав семьи.
- напиши, какая у тебя квартира?
- напиши, где ты взял деньги на квартиру - ведь ты молодец и заработал честно - верно? Тут и таиться нечего.
- опубликуй фото подъезда - ведь ты - мастер фотографии (саму квартиру и не надо).
- напиши, как делал ремонт, что и за сколько покупал...
- напиши, чем интересна твоя квартира, твой дом, твой подъезд, твой район.
- напиши, в какой сфере работаешь - без названия фирмы - сфера деятельности.
- напиши специальность, профессию; работаешь ли по специальности диплома.

Уверяю Вас, пан Долярчик, общаться с умными стратегически мыслящими людьми и перенимать их опыт - очень полезно и очень интересно.

P.S. Как автор этой ветки, я абсолютно точно разрешу уважаемому форумчанину наставить Вас, пан Долярчик, на путь счастливой жизни именно на этой ветке.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 15 тра, 2018 20:37

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

sinus написав:
  Долярчик написав:...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"? :D
:idea: :?:

Они перелогиниваются-это раз, пишут с других айпи-это 2, пишут с других айпи,тел и устройств это 3.
А самое главное,обычный читатель не будет заморачивайся этим отслеживанием-почитают, что тут деятели понаписывали и примут за чистую монету,что может плохо повлиять на их жизнь!
Поэтому наша служба и опасна и трудна!
Уважаемый, паранойя на ранних стадиях лечится.
В конце концов могу подтвердить, что топистартер периодически пишет с турецкого IP, если вас это утешит
http://m2bomber.com/ - пошук нерухомості без посередників / Arbitrium Vincit Omnia
Faceless
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