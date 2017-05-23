Додано: Вів 15 тра, 2018 20:34

Пан Долярчик!

Давно известно, как бороться с дьявольщиной и извращенцами.

Сколько бы Вы извращенцу не говорили, что он - извращенец, он никогда не согласится.



А потому, надо просто признать, что вот пан sinus очень умный стратегически мыслящий человек.

Он все делает правильно и потому со всеми может поделиться советом и опытом. И это - ОТЛИЧНО!

При этом напишите, что он, безусловно, очень честный человек. Это важно подчеркнуть.

Задайте ему простые вопросы о его жизни.

Вот перечень:

- в каком городе ты живешь?

- в каком районе города ты живешь?

- напиши состав семьи.

- напиши, какая у тебя квартира?

- напиши, где ты взял деньги на квартиру - ведь ты молодец и заработал честно - верно? Тут и таиться нечего.

- опубликуй фото подъезда - ведь ты - мастер фотографии (саму квартиру и не надо).

- напиши, как делал ремонт, что и за сколько покупал...

- напиши, чем интересна твоя квартира, твой дом, твой подъезд, твой район.

- напиши, в какой сфере работаешь - без названия фирмы - сфера деятельности.

- напиши специальность, профессию; работаешь ли по специальности диплома.



Уверяю Вас, пан Долярчик, общаться с умными стратегически мыслящими людьми и перенимать их опыт - очень полезно и очень интересно.



P.S. Как автор этой ветки, я абсолютно точно разрешу уважаемому форумчанину наставить Вас, пан Долярчик, на путь счастливой жизни именно на этой ветке.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"