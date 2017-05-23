Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Долярчик написав:...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"?
Они перелогиниваются-это раз, пишут с других айпи-это 2, пишут с других айпи,тел и устройств это 3. А самое главное,обычный читатель не будет заморачивайся этим отслеживанием-почитают, что тут деятели понаписывали и примут за чистую монету,что может плохо повлиять на их жизнь! Поэтому наша служба и опасна и трудна!
Так Ви не відповіли на головне! - гроші ж їм ніхто не заплатить(по-вашій версії), то який сенс їм продовжувати писати? (роботодавці ж 100% перевіряють/контролюють їхню роботу?) - а вони далі пишуть і пишуть? - "непонятка" якась!
Пан Долярчик! Не расслабляйтесь - форумчанин sinus из 248 сообщений, что написал за свою короткую, но яркую жизнь - только в этом году - с января по 15 мая - 161 (сто шестьдесят одно) посвятил этой ветке, и ветке про сдачу в аренду недвижимости во Львове, из которой я ушел, а вы еще нет. То есть явная любовь к сильному мужскому естеству. Какой-нибудь не очень квалифицированный человек назвал бы это - 161 сообщение только в этом году и только на этих ветках - явным флудом, ибо человек ни во Львове не жил и не живет, ни за границей. Но мы то знаем: настоящий стратег бьёт по всем фронтам! То есть сразу по двум: валюта и недвига - и именно там, где его нет. То есть реально классный специалист.
Задайте те вопросы, что я набросал как тезисы. Только я Вас прошу - он блистает на ветке по валюте - о валюте - ни слова!
Там все ОК:
sinus написав:
Starikan написав:
prodigy написав: кто-то увидел локальное дно текущего дня...возможно...осторожно... завтра будет новый день и новая игра...28,90?...не сложно...
Жалею, что сегодня не сдал. Но днем было некогда, а с черными ПОВами дела не имею.
Не жалей,старик! В этом году будет не так как раньше,жду 30+ после 15 февраля
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Долярчик написав:...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"?
Они перелогиниваются-это раз, пишут с других айпи-это 2, пишут с других айпи,тел и устройств это 3. А самое главное,обычный читатель не будет заморачивайся этим отслеживанием-почитают, что тут деятели понаписывали и примут за чистую монету,что может плохо повлиять на их жизнь! Поэтому наша служба и опасна и трудна!
Уважаемый, паранойя на ранних стадиях лечится. В конце концов могу подтвердить, что топистартер периодически пишет с турецкого IP, если вас это утешит
Если внимательно почитаете, то автор писал,что он постоянно пишет с разных айпишников! Он даже хвастался программой и сервисом,который он использует для изменения страны-так что,к сожалению, вы ошибаетесь про параною!
Востаннє редагувалось sinus в Вів 15 тра, 2018 21:15, всього редагувалось 1 раз.
Долярчик написав:...якщо на хвилинку, припустити версію Сінуса, що тут пишуть сплошні "учьотки" за гроші, то після типу отаких "висвітлень", мало б то все "підприємство" згорнутись і щезнути, бо все(по версії Сінуса) проплачено, а так, то, ніби, "справа провалена" і ніхто не заплатить і...... немає сенсу писати отим "учьоткам"?
Они перелогиниваются-это раз, пишут с других айпи-это 2, пишут с других айпи,тел и устройств это 3. А самое главное,обычный читатель не будет заморачивайся этим отслеживанием-почитают, что тут деятели понаписывали и примут за чистую монету,что может плохо повлиять на их жизнь! Поэтому наша служба и опасна и трудна!
Уважаемый, паранойя на ранних стадиях лечится. В конце концов могу подтвердить, что топистартер периодически пишет с турецкого IP, если вас это утешит
Звездное жилье в Болгарии: Лолита и ее коллеги жалуются на свиноферму и отсутствие воды
Одиннадцать лет назад Лолита Милявская присмотрела апартаменты в Болгарии и подбила своих знакомых купить по небольшой квартирке в жилом комплексе «Эмеральд».
- Цены на квартиры в Болгарии были небольшими, поэтому я заманила туда своих друзей, - вспоминает певица. - Мы купили жилье в доме на 700 квартир на курорте Солнечный Берег. Обстановка располагала: дом, где столы сдвигаются, когда дни рождения у детей, двор, которому по фигу, как ты выглядишь, никто пальцы не гнет...
Протухшая колбаса и запах свинофермы
В комплексе вслед за Лолитой купили квартиры Надежда Бабкина, Максим Фадеев, продюсер Евгений Фридлянд и Филипп Киркоров. Однако очень быстро артисты пожалели о своем приобретении. Думали, что купили элитное жилье, а заселившись, поняли, что придется дышать амбре со свинофермы, расположенной в двух шагах от дома. Плюс ко всему отходы из нее, а также из очистных сооружений сливались неподалеку - прямо в море.
- Мы писали жалобы и добились справедливости. Нам вывели все водостоки и канализацию на два километра от Солнечного Берега, как это положено по законам Евросоюза, - рассказывает Лолита.
Но и на этом злоключения российских знаменитостей не закончились. Как-то, приехав в свое болгарское гнездо, сын Надежды Бабкиной Данила Заседателев обнаружил в холодильнике... протухшую колбасу. Так вскрылось, что в отсутствие звездных хозяев управляющая компания сдавала их квартиры в аренду.
Отключили электричество и канализацию
Через некоторое время жильцам выставили баснословные суммы за коммунальное обслуживание. Лолиту, например, попросили оплатить счет за чистку бассейна - целых 7000 евро. Певица пошла на управляющую компанию войной. И добилась того, что болгарская сторона умерила аппетиты и передала комплекс другой управляющей фирме.
Но идиллия длилась недолго. Лолита поделилась с «КП» новой бедой. Теперь во всем доме отключили электричество и канализацию. Что делать со своими звездными метрами, пока не знает ни Лолита, ни ее коллеги.
- Управляющая компания говорит, что среди наших граждан много неплательщиков - примерно 70 процентов, - рассказала нам певица. - И это правда. Жильцы перестали оплачивать свет и воду, протестуя против воровства компании, которая выставляла огромные счета за «коммуналку», хотя в договоре была обозначена совсем иная квартплата. Комплекс становился все хуже и хуже, а денег они хотели больше и больше. Доходило до того, что дельцы сдавали квартиры туристам, а плату за их коммунальные расходы вешали на нас. Я, правда, отношусь к тем, кто каждый год оплачивает все счета.
- Если вы платили, почему у вас тоже отключили свет и воду?
- Нас таких 30 процентов, кто заплатил. Но есть люди, которые годами не платят. Мы умоляли их погасить счета, чтобы не подвергать неудобствам других жильцов. Но нас никто не слушал. А управляющая компания предложила нам, собственникам, за 900 тысяч евро выкупить узлы, отвечающие за подачу воды, света и канализации.
Теперь представители компании выставили у комплекса охрану, просто так в него не проникнуть. Мы с мужем сейчас полетим туда, чтобы как-то вызволить свою машину из обесточенного паркинга. Что еще неприятного? В доме началась дикая русофобия. Все чаще мы слышим от болгар: «Убирайтесь вон. Болгария для болгар». Правда, то же самое заявили и англичанам. Их у нас не так много в комплексе, около девяти семей), но и им было заявлено: «Англия для англичан. Мы - болгары, мы здесь главные. Это наша земля, мы будем всем управлять». Наши люди тактично сказали им: «Вообще-то мы поддерживаем экономику Болгарии и ничего плохого вам не сделали».
«Мы заплатили за воздух»
- Вы уже говорили с адвокатами?
- В Болгарии пока нам не встретился нормальный адвокат. Юристы тут же предлагают услуги по управлению комплексом. Мы бы и рады общим собранием выбрать новую управляющую компанию, чтобы все было прозрачно. Но мы не можем этого сделать. Когда тебе не принадлежат ни свет, ни канализация, ни водоточка, какая управляющая компания к тебе пойдет?
Недавно звездных жильцов ждал еще один удар.
- Выяснилось, что комплекс незаконно построен на территории, которая принадлежит пионерскому лагерю, - возмущается Лолита. - Лагерь по закону о реституции выиграл все суды. И управляющая компания, конечно, нам об этом не сказала. Видимо, пионерский лагерь теперь может приводить пионеров в наш бассейн. Они имеют на это право, это их земля. Мы просто купили воздух, без канализации и без земли. Разговаривала вчера с Филиппом Киркоровым, он тоже возмущен. Будем вместе думать, как выбираться из этой передряги.
- Может, продать квартиру, пока не поздно?
- За копейки? Недвижимость в Болгарии и так уже в два раза подешевела. Да и кто купит квартиру без канализации и света? Но мы еще поборемся. На то мы и русские, чтобы не сдаваться.