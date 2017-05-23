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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:42

Над Турречиной тучі ходят хмуро:
http://www.dsnews.ua/economics/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-ukraine-podgotovit-ekonomiku-14052018222000

Похожие процессы происходят и в Турции, где валютные резервы снизились до минимальных показателей, в то время как валютные долги корпоративного сектора уже достигли 70% ВВП и любая глубокая девальвация лиры чревата системным дефолтом частного сектора. Ситуация усугубляется еще и тем, что президент Эрдоган оказывает давление на монетарные власти с требованием не повышать базовую ставку.

Вна неньці курс поки що показує сонячно та малохмарно на радість обліківки akurt
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57

Тре скирдувати гривню.Як ліра девальване понаїдемо туди і скупимо пів Анталії.
Bolt
 
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