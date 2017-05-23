Додано: Сер 16 тра, 2018 11:10

Ха-ха-ха!

Сижу в шезлонге на пляже под зонтом и кушаю арбуз.

Не знаю, над кем там тучи сгущаются, а у нас шикарная погода и шикарное море!

Пишу на смартфоне - фото вставить пока не могу!

Ждите роман, который я обещал, он уже готов, утром делал правку.

Не скучайте!

Со мной на пляже: Харьков, Киев, Львов, Першторавенск!



Господин Bolt! Самое прикольное из разговора на пляже в том, что это так классно, что гривна укрепляется - мой собеседник сказал, что уже «26»!

Это означает, что для меня все становится дешевле, а для Вас - дороже!

Вот такой парадокс!

А я всем говорил: скирдуйте гривну в Украине, а жаренную Дорвду с белым сухим урожая 2014 употребляйте в Анталии.

Не слушали...

Господин flyman!

Вы точно уверены в предпоследнем слове?

У вас ещё есть шанс именно его убрать.

Просто лично я Вас считал/считаю адекватным,

Подумайте.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"