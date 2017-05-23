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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 101102103104
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:42

Над Турречиной тучі ходят хмуро:
http://www.dsnews.ua/economics/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-ukraine-podgotovit-ekonomiku-14052018222000

Похожие процессы происходят и в Турции, где валютные резервы снизились до минимальных показателей, в то время как валютные долги корпоративного сектора уже достигли 70% ВВП и любая глубокая девальвация лиры чревата системным дефолтом частного сектора. Ситуация усугубляется еще и тем, что президент Эрдоган оказывает давление на монетарные власти с требованием не повышать базовую ставку.

Вна неньці курс поки що показує сонячно та малохмарно на радість обліківки akurt
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 09:57

Тре скирдувати гривню.Як ліра девальване понаїдемо туди і скупимо пів Анталії.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:10

Ха-ха-ха!
Сижу в шезлонге на пляже под зонтом и кушаю арбуз.
Не знаю, над кем там тучи сгущаются, а у нас шикарная погода и шикарное море!
Пишу на смартфоне - фото вставить пока не могу!
Ждите роман, который я обещал, он уже готов, утром делал правку.
Не скучайте!
Со мной на пляже: Харьков, Киев, Львов, Першторавенск!

Господин Bolt! Самое прикольное из разговора на пляже в том, что это так классно, что гривна укрепляется - мой собеседник сказал, что уже «26»!
Это означает, что для меня все становится дешевле, а для Вас - дороже!
Вот такой парадокс!
А я всем говорил: скирдуйте гривну в Украине, а жаренную Дорвду с белым сухим урожая 2014 употребляйте в Анталии.
Не слушали...
Господин flyman!
Вы точно уверены в предпоследнем слове?
У вас ещё есть шанс именно его убрать.
Просто лично я Вас считал/считаю адекватным,
Подумайте.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:19

  akurt написав:Ха-ха-ха!
Сижу в шезлонге на пляже под зонтом и кушаю арбуз.
Не знаю, над кем там тучи сгущаются, а у нас шикарная погода и шикарное море!
Пишу на смартфоне - фото вставить пока не могу!
Ждите роман, который я обещал, он уже готов, утром делал правку.
Не скучайте!
Со мной на пляже: Харьков, Киев, Львов, Першторавенск!

Господин Bolt! Самое прикольное из разговора на пляже в том, что это так классно, что гривна укрепляется - мой собеседник сказал, что уже «26»!
Это означает, что для меня все становится дешевле, а для Вас - дороже!
Вот такой парадокс!
А я всем говорил: скирдуйте гривну в Украине, а жаренную Дорвду с белым сухим урожая 2014 употребляйте в Анталии.
Не слушали...

а як же депозит в туркобанку? тане як майський сніг?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:21

Тонуть у ротi абрикоски на пляжi.
Самое зараз. Холодненькi.
Зроблю фото, Але выставлю пiзнiше.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:41

  akurt написав:Тонуть у ротi абрикоски на пляжi.
Самое зараз. Холодненькi.
Зроблю фото, Але выставлю пiзнiше.

...не забудьте листочок з написом "голодний Сінус" поставити поруч абрикосок..... - а то він знову скаже: фотожьоп! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 11:55

Абрикоски щойно зз’iв. Дякую за iдею. Зроблю.
Жiнка порiзала кавун.
Поки я плавав у морI.
Кавун так кавун: тучi ж над кимось якось там сходяться...
Треба I менi помучитися ...

P.S. Пан Долярчик! А що це бусурмани на пляжi говорять, до у Львовi автогаз подешевшав? Чи правда? В мене авто на бензинi, Але ж жаба таки давить...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 12:14, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:10

  akurt написав:Абрикоски щойно зз’iв. Докую за iдею. Зроблю.
Жiнка порiзала кавун.
Поки я плавав у морI.
Кавун так кавун: тучi ж над кимось якось там сходяться...
Треба I менi помучитися ...

Ви відпішіться:
- поклав ліри під 14% при курсі ПА3,6 (чи скільки там), а зараз курс ПА4 (чи скільки),
влетів на ХХ% на девалі ліри.
А то нас жаба дусить.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 12:18

Учьотка flyman!
Запишiть десь на папiрцi: akurt НIКОЛИ «в мiнус” не працював.
Великими буквами.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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