Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Над Турречиной тучі ходят хмуро: http://www.dsnews.ua/economics/shtormovoe-preduprezhdenie-kak-ukraine-podgotovit-ekonomiku-14052018222000 Похожие процессы происходят и в Турции, где валютные резервы снизились до минимальных показателей, в то время как валютные долги корпоративного сектора уже достигли 70% ВВП и любая глубокая девальвация лиры чревата системным дефолтом частного сектора. Ситуация усугубляется еще и тем, что президент Эрдоган оказывает давление на монетарные власти с требованием не повышать базовую ставку.
Вна неньці курс поки що показує сонячно та малохмарно на радість обліківки akurt
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Ха-ха-ха! Сижу в шезлонге на пляже под зонтом и кушаю арбуз. Не знаю, над кем там тучи сгущаются, а у нас шикарная погода и шикарное море! Пишу на смартфоне - фото вставить пока не могу! Ждите роман, который я обещал, он уже готов, утром делал правку. Не скучайте! Со мной на пляже: Харьков, Киев, Львов, Першторавенск!
Господин Bolt! Самое прикольное из разговора на пляже в том, что это так классно, что гривна укрепляется - мой собеседник сказал, что уже «26»! Это означает, что для меня все становится дешевле, а для Вас - дороже! Вот такой парадокс! А я всем говорил: скирдуйте гривну в Украине, а жаренную Дорвду с белым сухим урожая 2014 употребляйте в Анталии. Не слушали... Господин flyman! Вы точно уверены в предпоследнем слове? У вас ещё есть шанс именно его убрать. Просто лично я Вас считал/считаю адекватным, Подумайте.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 11:19, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt написав:Ха-ха-ха! Сижу в шезлонге на пляже под зонтом и кушаю арбуз. Не знаю, над кем там тучи сгущаются, а у нас шикарная погода и шикарное море! Пишу на смартфоне - фото вставить пока не могу! Ждите роман, который я обещал, он уже готов, утром делал правку. Не скучайте! Со мной на пляже: Харьков, Киев, Львов, Першторавенск!
Господин Bolt! Самое прикольное из разговора на пляже в том, что это так классно, что гривна укрепляется - мой собеседник сказал, что уже «26»! Это означает, что для меня все становится дешевле, а для Вас - дороже! Вот такой парадокс! А я всем говорил: скирдуйте гривну в Украине, а жаренную Дорвду с белым сухим урожая 2014 употребляйте в Анталии. Не слушали...
а як же депозит в туркобанку? тане як майський сніг?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
akurt написав:Абрикоски щойно зз’iв. Докую за iдею. Зроблю. Жiнка порiзала кавун. Поки я плавав у морI. Кавун так кавун: тучi ж над кимось якось там сходяться... Треба I менi помучитися ...
Ви відпішіться: - поклав ліри під 14% при курсі ПА3,6 (чи скільки там), а зараз курс ПА4 (чи скільки), влетів на ХХ% на девалі ліри. А то нас жаба дусить.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.