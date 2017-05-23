ще один "непогрішимий", ну ну, прямо таки НІКОЛИ В МІНУС, це покрутіше Сороса з Баффетом разом узятих
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06
ще один "непогрішимий", ну ну, прямо таки НІКОЛИ В МІНУС, це покрутіше Сороса з Баффетом разом узятих
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:19
газ дорожчає уже кілька тижнів підряд:
Ціни на пальне на АЗС «ОККО»
Середні ціни на пальне на 15.05.2018
(ОККО™)
Вид палива
Ціна (грн.)
Бензин А-95 преміум
32,49 0.00 0%
Бензин А-95
31,49 0.00 0%
Бензин А-92
30,49 0.00 0%
Дизельне паливо
28,99 0.00 0%
Газ автомобільний
13,50 0.02 0.177%
на бенз-95 як фіксанули 31-49, так і тримають, незважаючи на здешевлення бакса на 4грн!.
Скотиняки...
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:21
Долярчик усе наполегливіше намагається підставити свого кумира Акурта, пропонуючи тому викласти світлини з кулінарно-еротичними сценами на фоні краєвидів стародавньої Анатолії-Туреччини. Усвідомте, пане Д., усе, на що здатен автор теми, продукувати фотошоп, сидячи в офісі похмурого Санкт-Петербурга. Бажаєте переконатися ? Дайте Акурту ДВІ години, протягом яких він має придбати у найближчому кіоску "Турєцксоюзпєчать" або "РІА Новості-Турція" сьогоднішню турецькомовну газету і зробити-викласти світлину, на якій Акурт в одязі з попередньої свтлини на ринку, зі своїм собакою (фото якого ми ухе раніше бачили), з аркушем формату А4 та написом "ПТН-ПНХ" демонструє дату зазначеної турецької газети. Обличчя може не світити. Від вас, пане Д., потрібна лише команда: "Час пішов!". Але чи наважитеся ?? Субординація таки не дозволяє.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:30
А чого Ви це такий дурнуватий?
Давайте зробимо експеримент: пан Долярчик! Скажіть оцьому хворуватому: "Даю вам ДВІ години, протягом яких він має придбати у найближчому кіоску "Укрсоюзпєчать" або "РІА Новості-Україна" сьогоднішню україномовну газету і зробити-викласти світлину, на якій дурнувате в одязі з попередньої світлини на ринку, зі своїм собакою (фото якого ми уже раніше бачили), з аркушем формату А4 та написом "Дурних- у лікарню" демонструє дату зазначеної української газети. Обличчя може не світити. Від вас, пане Д., потрібна лише команда: "Час пішов!".
P.S. Никогда раньше и не думал, и не подозревал, что рядом с нами просто по улицам, просто в трамвае, просто в автобусе или в метро ходит/ездит так много дураков.
Горжусь, что я придумал такую ветку, которая позволила всю эту нечесть высветлить и показать привселюдно. И пусть они прячутся под никами и клонами, скрывая свой город, свой возраст, свой род занятий - нормальный человек видит и теперь знает: они есть.
И убережётся.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 14:13, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:43
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:02
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
Тапаз, дай команду! (с)
.... даю команду! - обом панам!
...часу даю до сьоноднішнього вечора до 20:00!
... поїхали!!!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:11
Долярчик
Пане Долярчику, дайте, будь-ласка, щиру відповідь: "Навіщо Ви оперативно видалили свій попередній пост зі світлиною "Ситий долярчик" та пропозицією Акурту надати форумчанам докази перебування в Анталії ?". НАВІЩО !!!!!! Отримали запотиличника від ольгінського керівництва за неузгоджені недолугі витівки ??? Тож у подальшому усе узгоджуйте з Акуртом, щоб не потрапляти у халепу і не втрачати ольгінську премію за травень.
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:13
Боже, шо тут коється. В принципе Пшинько говорил, что когда Витя начинает бухать, то world is not enough. Та и Люся закусь никогда делать не умела
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:16
Ще одне дурнувате появилося.
І на пузі - медалька...
Класно! Так всіх вурдалаків витягнемо на світ Божий...
Ребята, я балдею: что же это у Вас так всё плохо?????
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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