Додано: Сер 16 тра, 2018 13:30

ihorkyiv написав: Долярчик усе наполегливіше намагається підставити свого кумира Акурта, пропонуючи тому викласти світлини з кулінарно-еротичними сценами на фоні краєвидів стародавньої Анатолії-Туреччини. Усвідомте, пане Д., усе, на що здатен автор теми, продукувати фотошоп, сидячи в офісі похмурого Санкт-Петербурга. Бажаєте переконатися ? Дайте Акурту ДВІ години, протягом яких він має придбати у найближчому кіоску "Турєцксоюзпєчать" або "РІА Новості-Турція" сьогоднішню турецькомовну газету і зробити-викласти світлину, на якій Акурт в одязі з попередньої свтлини на ринку, зі своїм собакою (фото якого ми ухе раніше бачили), з аркушем формату А4 та написом "ПТН-ПНХ" демонструє дату зазначеної турецької газети. Обличчя може не світити. Від вас, пане Д., потрібна лише команда: "Час пішов!". Але чи наважитеся ?? Субординація таки не дозволяє. Долярчик усе наполегливіше намагається підставити свого кумира Акурта, пропонуючи тому викласти світлини з кулінарно-еротичними сценами на фоні краєвидів стародавньої Анатолії-Туреччини. Усвідомте, пане Д., усе, на що здатен автор теми, продукувати фотошоп, сидячи в офісі похмурого Санкт-Петербурга. Бажаєте переконатися ? Дайте Акурту ДВІ години, протягом яких він має придбати у найближчому кіоску "Турєцксоюзпєчать" або "РІА Новості-Турція"сьогоднішню турецькомовну газету і зробити-викласти світлину, на якій Акурт в одязі з попередньої свтлини на ринку, зі своїм собакою (фото якого ми ухе раніше бачили), з аркушем формату А4 та написом "ПТН-ПНХ" демонструє дату зазначеної турецької газети. Обличчя може не світити. Від вас, пане Д., потрібна лише команда: "Час пішов!". Але чи наважитеся ?? Субординація таки не дозволяє.

Никогда раньше и не думал, и не подозревал, что рядом с нами просто по улицам, просто в трамвае, просто в автобусе или в метро ходит/ездит так много дураков.

Горжусь, что я придумал такую ветку, которая позволила всю эту нечесть высветлить и показать привселюдно. И пусть они прячутся под никами и клонами, скрывая свой город, свой возраст, свой род занятий - нормальный человек видит и теперь знает: они есть.

И убережётся.

А чого Ви це такий дурнуватий?Давайте зробимо експеримент: пан Долярчик! Скажіть оцьому хворуватому: "Даю вам ДВІ години, протягом яких він має придбати у найближчому кіоску "Укрсоюзпєчать" або "РІА Новості-Україна"сьогоднішню україномовну газету і зробити-викласти світлину, на якій дурнувате в одязі з попередньої світлини на ринку, зі своїм собакою (фото якого ми уже раніше бачили), з аркушем формату А4 та написом "Дурних- у лікарню" демонструє дату зазначеної української газети. Обличчя може не світити. Від вас, пане Д., потрібна лише команда: "Час пішов!".