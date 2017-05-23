ще один "непогрішимий", ну ну, прямо таки НІКОЛИ В МІНУС, це покрутіше Сороса з Баффетом разом узятих
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:06
ще один "непогрішимий", ну ну, прямо таки НІКОЛИ В МІНУС, це покрутіше Сороса з Баффетом разом узятих
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:19
газ дорожчає уже кілька тижнів підряд:
Ціни на пальне на АЗС «ОККО»
Середні ціни на пальне на 15.05.2018
(ОККО™)
Вид палива
Ціна (грн.)
Бензин А-95 преміум
32,49 0.00 0%
Бензин А-95
31,49 0.00 0%
Бензин А-92
30,49 0.00 0%
Дизельне паливо
28,99 0.00 0%
Газ автомобільний
13,50 0.02 0.177%
на бенз-95 як фіксанули 31-49, так і тримають, незважаючи на здешевлення бакса на 4грн!.
Скотиняки...
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:21
Долярчик усе наполегливіше намагається підставити свого кумира Акурта, пропонуючи тому викласти світлини з кулінарно-еротичними сценами на фоні краєвидів стародавньої Анатолії-Туреччини. Усвідомте, пане Д., усе, на що здатен автор теми, продукувати фотошоп, сидячи в офісі похмурого Санкт-Петербурга. Бажаєте переконатися ? Дайте Акурту ДВІ години, протягом яких він має придбати у найближчому кіоску "Турєцксоюзпєчать" або "РІА Новості-Турція" сьогоднішню турецькомовну газету і зробити-викласти світлину, на якій Акурт в одязі з попередньої свтлини на ринку, зі своїм собакою (фото якого ми ухе раніше бачили), з аркушем формату А4 та написом "ПТН-ПНХ" демонструє дату зазначеної турецької газети. Обличчя може не світити. Від вас, пане Д., потрібна лише команда: "Час пішов!". Але чи наважитеся ?? Субординація таки не дозволяє.
Додано: Сер 16 тра, 2018 13:43
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:16
Ребята, ближе к теме ветки!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:18, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:26
ничего так и не понял, хи-хи. наоборот! всё хорошо и идёт по плану))
З.Ы. а медальку могу подарить - мне не жалко))
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:30
Ребята, ближе к теме ветки!!!
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:17, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:34
akurt
Газету і собаку на фото - у студію !!!! Майте повагу до Долярчика.
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:41
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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