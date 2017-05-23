Пан Долярчик!
Я ж пику свою не показую, бо дуже жарко і сонячно.
Навіть під парасолькою.
Собака весь час лежала на пляжі тільки в тіні парасольки. І не бігала.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44
Пан Долярчик!
Я ж пику свою не показую, бо дуже жарко і сонячно.
Навіть під парасолькою.
Собака весь час лежала на пляжі тільки в тіні парасольки. І не бігала.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:20, всього редагувалось 3 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:47
Дякую!
...то Ви там ще тиждень-два і в США?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:35
Ну, не так швидко...
Я маршрут прокладаю, бронюю готелі...
Анталія - швидкісна траса на Стамбул.
Траса - бомба! 2-3 полоси в кожному напрямку! Ніде і ні з чим не перетинається.
Через Бурсу. На Стамбул. Прийшов до висновку, що зупинюся в тому самому готелі у Стамбулі, що у березні: 119 лір - то на сьогодні 700 гривень - дозволяють із собакою та ще на ранок просто королівський сніданок (можна узяти бутерброди на дорогу). І це вже на європейській частині Стамбула.
Потім - Болгарія. Тут саме складне - в"їхати із собакою, вони можуть вимагати Ветеринарні документи - паспорти є, "чипована", але хто зна тих болгарів... Якусь свіжу довідку ще вимагатимуть... Все можуть придумати...
Скажу Вам чесно - Болгарія - сама неінтересна країна із всіх, де я був. Якась безлюдна зовсім. Трохи є гор, як у Карпатах, але так - дрібничка... Коротше - Болгарію перетинаємо транзітом!
Скажу Вам чесно - Румунія - то з серпня минулого року - моя любов - я тоді просто як експромт сів із жінкою в автівку та поїхав зробив таке собі "кільце" Румунією... На тиждень... Просто був вражений. Але це - центр та північ.
Дуже дешеві готелі - ми зупинялися під Бухарестом - отель "Спорт" - ну просто копійки коштував. Оплата - карткою. І головне для нас - дозвіл бути із собакою, будь вона не ладна...
У Румунії щось скупимося - бо у Львові дорожнеча на все про все...
Пан Долярчик! Просто для сміху можу привезти упаковку румунського пива в подарунок - в мене досі є в холодильнику одна банка - якось все не можу випити - лежить - реально класне пиво!
До цього найсмачнішим для мене було польске.
Далі Румунією - доречі - дуже дуже дуже дешеві ресторани по трасі.
І дуже приємно їх відвідувати. Все - якісь копійки коштує.
Потім - Чернівці. Я вперше там побував ще взимку 2005 року - щойно восени 2004 купив собі Honda Accord 2.0 Sport - зимова гума - і вперед із лижами - в Чернівці, Хотин, Кам"янець-Подільский... Яремче... Рекомендую.
Ну а потім - Львів... Буде видно, коли саме...
В США відлітаю зі Львова в першій половині червня.
Квитки куплені - теж рекомендую - Turkish Airlines - літак зі Львова в Стамбул - там за рахунок авіакомпанії - трансфер у готель, безкоштовно, нготель - безкоштовно, на ранок - сніданок у готелі безкоштовно - о 13-05 на Boeing-777 - відлітаю на Сан Францисько.
Тут така справа: маю деяке відношення до компанії Boeing...
Думаю, що в середині червня буду прямо в цехах заводу... То є Seattle...
Ну і ще - пара університетів.
Всілякі там заходи - особисто запрошений.
То приємно.
Ну ось так... Треба перехреститися, щоби усе літало, їздило, совалося та стояло як слід...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:46, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... щось стає скучно..... і тут і на роботі(торгівля сьогодні ніяка..... і знову дощ починається!)
...може дійсно, давайте по темі гілки?!
... хто ще де був? - в яких країнах? - де сподобалось, де не дуже?
- де які податки?
У Великобританії ніхто поселитись не хоче? - кажуть, що там податки ого-го?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
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