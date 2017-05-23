Додано: Сер 16 тра, 2018 15:35

Ну, не так швидко...

Я маршрут прокладаю, бронюю готелі...

Анталія - швидкісна траса на Стамбул.

Траса - бомба! 2-3 полоси в кожному напрямку! Ніде і ні з чим не перетинається.

Через Бурсу. На Стамбул. Прийшов до висновку, що зупинюся в тому самому готелі у Стамбулі, що у березні: 119 лір - то на сьогодні 700 гривень - дозволяють із собакою та ще на ранок просто королівський сніданок (можна узяти бутерброди на дорогу). І це вже на європейській частині Стамбула.



Потім - Болгарія. Тут саме складне - в"їхати із собакою, вони можуть вимагати Ветеринарні документи - паспорти є, "чипована", але хто зна тих болгарів... Якусь свіжу довідку ще вимагатимуть... Все можуть придумати...



Скажу Вам чесно - Болгарія - сама неінтересна країна із всіх, де я був. Якась безлюдна зовсім. Трохи є гор, як у Карпатах, але так - дрібничка... Коротше - Болгарію перетинаємо транзітом!



Скажу Вам чесно - Румунія - то з серпня минулого року - моя любов - я тоді просто як експромт сів із жінкою в автівку та поїхав зробив таке собі "кільце" Румунією... На тиждень... Просто був вражений. Але це - центр та північ.

Дуже дешеві готелі - ми зупинялися під Бухарестом - отель "Спорт" - ну просто копійки коштував. Оплата - карткою. І головне для нас - дозвіл бути із собакою, будь вона не ладна...



У Румунії щось скупимося - бо у Львові дорожнеча на все про все...



Пан Долярчик! Просто для сміху можу привезти упаковку румунського пива в подарунок - в мене досі є в холодильнику одна банка - якось все не можу випити - лежить - реально класне пиво!

До цього найсмачнішим для мене було польске.



Далі Румунією - доречі - дуже дуже дуже дешеві ресторани по трасі.

І дуже приємно їх відвідувати. Все - якісь копійки коштує.



Потім - Чернівці. Я вперше там побував ще взимку 2005 року - щойно восени 2004 купив собі Honda Accord 2.0 Sport - зимова гума - і вперед із лижами - в Чернівці, Хотин, Кам"янець-Подільский... Яремче... Рекомендую.

Ну а потім - Львів... Буде видно, коли саме...

В США відлітаю зі Львова в першій половині червня.

Квитки куплені - теж рекомендую - Turkish Airlines - літак зі Львова в Стамбул - там за рахунок авіакомпанії - трансфер у готель, безкоштовно, нготель - безкоштовно, на ранок - сніданок у готелі безкоштовно - о 13-05 на Boeing-777 - відлітаю на Сан Францисько.

Тут така справа: маю деяке відношення до компанії Boeing...

Думаю, що в середині червня буду прямо в цехах заводу... То є Seattle...

Ну і ще - пара університетів.

Всілякі там заходи - особисто запрошений.

То приємно.

Ну ось так... Треба перехреститися, щоби усе літало, їздило, совалося та стояло як слід...

Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:46, всього редагувалось 1 раз.

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