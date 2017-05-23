Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44

Пан Долярчик!

Я ж пику свою не показую, бо дуже жарко і сонячно.

Навіть під парасолькою.

Собака весь час лежала на пляжі тільки в тіні парасольки. І не бігала.

Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:20, всього редагувалось 3 разів.

У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"