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Купуємо для себе, а не в
ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 103104105106
Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44

Пан Долярчик!
Я ж пику свою не показую, бо дуже жарко і сонячно.
Навіть під парасолькою.
Собака весь час лежала на пляжі тільки в тіні парасольки. І не бігала.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:20, всього редагувалось 3 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 14:47

  akurt написав:Пан Долярчик - Ви ж розумієте - тільки для Вас.
Дурнуватим не показувати!
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Дякую!
...то Ви там ще тиждень-два і в США?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:35

Ну, не так швидко...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 18:57, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42

Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість

.... щось стає скучно..... і тут і на роботі(торгівля сьогодні ніяка..... і знову дощ починається!)

...може дійсно, давайте по темі гілки?!

... хто ще де був? - в яких країнах? - де сподобалось, де не дуже?
- де які податки?
У Великобританії ніхто поселитись не хоче? - кажуть, що там податки ого-го?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:25

"почати з себе"! (с)

sinus
Сьогодні, і на валютній гілці не густо людей! - якийсь такий день..... - всі зайняті :roll:
(правда, на валютній "оживають", коли курс падає, чи росте...... а так - стабільність.... тому і скучність там!.... а тут було б веселішше, якщо б більше подорожуючих людей відписувалось, бо таких, як пан Акурт, виявляється, що покищо немає! - або сюди ще, покищо, ненатрапили....)

.... але і флуду й образ тут забагато! - нагадує ліфт :D - Акурт тут тільки поприбирає, розвісить гарні картинки, поприскає парфумом..........- як тут же вломляться, понасикають, пообхаркують, попалять кнопки...... і довольні, які вони молодці!
"сумно б.... ь"(с) :roll:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:41

Долярчик
А ви хочете, щоб увесь форумний загал співав дифірамби і курив фіміам для відвертого троля Акурта ?? Люди чутливі до нещирості та маніпулятивних акцій автора теми. До того ж, і ваша "душа" - на видноті, як купюра під просвічуванням.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 19:44

  ihorkyiv написав:Долярчик
А ви хочете, щоб увесь форумний загал співав дифірамби і курив фіміам для відвертого троля Акурта ?? Люди чутливі до нещирості та маніпулятивних акцій автора теми. До того ж, і ваша "душа" - на видноті, як купюра під просвічуванням.

... а ну, а ну з цього місця детальніше, будь ласка, пане Сінус :wink:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:28

akurt
...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом! :mrgreen:
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:40

Та я ж не знаю, що люде лізуть у мурашник...
Просто зараз вечеряю...
Зображення
А взагалі, ось де люде купують нерухомість...
Це сьогодні на пляжі із людьми нашими спілкувався... тут і живуть... будинки - три поверхи...
Зображення
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 16 тра, 2018 20:43

Жди. Жди.
Будет. Мне в лом вычитывать сейчас - а с ошибками выставлять не хочу.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
akurt
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  #<1 ... 103104105106
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