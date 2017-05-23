Пан Долярчик!
Я ж пику свою не показую, бо дуже жарко і сонячно.
Навіть під парасолькою.
Собака весь час лежала на пляжі тільки в тіні парасольки. І не бігала.
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Додано: Сер 16 тра, 2018 14:44
Пан Долярчик!
Я ж пику свою не показую, бо дуже жарко і сонячно.
Навіть під парасолькою.
Собака весь час лежала на пляжі тільки в тіні парасольки. І не бігала.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 15:20, всього редагувалось 3 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 14:47
Дякую!
...то Ви там ще тиждень-два і в США?
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:35
Ну, не так швидко...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 18:57, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 15:42
Re: Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
.... щось стає скучно..... і тут і на роботі(торгівля сьогодні ніяка..... і знову дощ починається!)
...може дійсно, давайте по темі гілки?!
... хто ще де був? - в яких країнах? - де сподобалось, де не дуже?
- де які податки?
У Великобританії ніхто поселитись не хоче? - кажуть, що там податки ого-го?!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:25
"почати з себе"! (с)
sinus
Сьогодні, і на валютній гілці не густо людей! - якийсь такий день..... - всі зайняті
(правда, на валютній "оживають", коли курс падає, чи росте...... а так - стабільність.... тому і скучність там!.... а тут було б веселішше, якщо б більше подорожуючих людей відписувалось, бо таких, як пан Акурт, виявляється, що покищо немає! - або сюди ще, покищо, ненатрапили....)
.... але і флуду й образ тут забагато! - нагадує ліфт - Акурт тут тільки поприбирає, розвісить гарні картинки, поприскає парфумом..........- як тут же вломляться, понасикають, пообхаркують, попалять кнопки...... і довольні, які вони молодці!
"сумно б.... ь"(с)
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:41
Долярчик
А ви хочете, щоб увесь форумний загал співав дифірамби і курив фіміам для відвертого троля Акурта ?? Люди чутливі до нещирості та маніпулятивних акцій автора теми. До того ж, і ваша "душа" - на видноті, як купюра під просвічуванням.
Додано: Сер 16 тра, 2018 19:44
... а ну, а ну з цього місця детальніше, будь ласка, пане Сінус
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:28
akurt
...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
...потрібно дивитись уважно!- і вдумуватись у зміст сказаного.....
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:40
Та я ж не знаю, що люде лізуть у мурашник...
Просто зараз вечеряю...
А взагалі, ось де люде купують нерухомість...
Це сьогодні на пляжі із людьми нашими спілкувався... тут і живуть... будинки - три поверхи...
Востаннє редагувалось akurt в Сер 16 тра, 2018 20:41, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Додано: Сер 16 тра, 2018 20:43
Жди. Жди.
Будет. Мне в лом вычитывать сейчас - а с ошибками выставлять не хочу.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
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