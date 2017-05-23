Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:alex77 ... дякую! Ви не повірите, але вже декілька днів, як почав щось подібне робити, про що пишете вище!
...створив свій сайт(жінка допомогла, бо я в тому слабо розбираюсь) ...тільки от найбільша, покищо, поблема, якраз із просуванням.... - де і головне, ЯК САМЕ його просувати? - зразу кажу, що покищо ПЛАТНО його просувати - нехочу! (бо сайт, ще дуже "сируватий" і ще мало там товару)
.... - почав з ОЛХ-са, і ще з якогось(назви непам"ятаю) з безкоштовних.......- теж, тільки щось три закинув, а далі пише, що ліміт вичерпаний.... або на інших розділах, то пише, що плвтно
... то ж питання до Вас усіх: де ще можна БЕЗКОШТОВЕО попросувати/прорекламувати свій сайт? ... буду вдячний за посилання на такі сайти/оголошення
В Турції такого не побачиш. Порядок складається із такого: - Роботу Ринку тут організовано дещо незвично для нашої людини: ринок "пересувний". Тобто ринок приїде до Вашого будинка. В кожному мікрорайоні побудований міською владою критий ринок досить великої площі і він працює ОДИН раз на тиждень. Всі інші дня використовується як безплатна автостоянка для всіх бажаючих. Ринок критий - має тільки дах. На ринку торгують не перекупщики, а саме селяни, які продають свою продукцію. В 100% випадків - продавці - молоді хлопці від 18 років - сини тих, хто працює в саду або городі. Жінок на ринку Ви не побачите - крім покупців. Ніколи вас не обмануть і не обрахують. Частина такого ринку виділена під торгівлю речами - футболки, джинси. майки, труси... щось для кухні дрібнички всіялякі. - до підходів до такого ринку можна побачити "вуличну торгівлю" - тобто речі типу футболок та джинсів лежать на асфальті або висять на паркані. Але все це має дуже несуттєві розміри - можливо, десь 10 людей так стоять. Не можу сказати, то нове продають, чи вживане, бо йду мимо. - на ринку Вас ніколи не обрахують, і зазвичай, якщо ваги показують 1 150 грамів, то рахують, що це кіло. Або буває так, що зважили 3 кіло помаранчів: ви дивитеся. що там три або трохи більше, і продавець, перед тим, як зав"язати торбу, докладе ще один помаранч в торбу.
- в цей вівторок була сміша ситуація: я купував у двох різних продавців помідори и у двох різних - огірки - по 1 кг. Ну, купив та блукаю по ринку - шукаю ще дині (дині продають на штуку - по 3 ліри або 18 гривень . Чую ніби-то якийсь шум ззаду. Ну шум та шум. Шум ближче - обертаюсь - мене намагається наздогнати, пробирючсь через натовп, продавець, у якого я ще хвилин 15 тому брав 1 кг помідорів - з тим кульком помідорів і зі словами, що я гроші заплатив, а забрати забув. Але він мене запам"ятав і ось бігає - шукає! Віддав. Я був вдячний. Наступний раз тільки у нього буду купувати. Ось так продають Артішок. - ніби-то за торгівлю на ринках платять "містове". Не всі хочуть його платити, то із дрібним власним товаром стають теж на підходах до ринку - то може бути 1 ящик помарнчів, або 1 ящик помідорів, або один ящик полуниці. Один раз стояла дівчина із букетами квітів - в неї було щось з десяток букетів. Три відра. То тут вперше бачив, я к працює муніціпальна поліція: вони мовчки підходили і відбирали товар, нічого не говорячі і нікому не заламуючи руки. Просто відбирали і відносили у бік. Всі інші продавці зразу прибирали свій скарб. Мовчки та дуже-дуже щвидко.
Такий ринок у нашому мікрорайоні - тільки один раз на тиждень, всі інші дні ви можете все купити в супермаркеті. Буде трохи дорожче. Наприклад, якщо помідори коштують 2 ліри (12 гривень), то в супермаркеті будуть коштувати 2,50 ліри. А ось риба може бути дешевше - і суттєво. Наприклад, на ринку Дорада завжди коштує 25 лір кіло - то є 150 гривень. А в супермаркеті МЕТРО - 15-17-19 лір - то десь 100 гривень за кіло. Я зазвичай купую рибу в МЕТРО. Рибу хочу у МЕТРО, хоч на ринку завжди чистять безкоштовно. В МЕТРО воно якось чистіше та гігієнічніше. Все миютьп ротчною водою. Можна замовити "філе" - зроблять філе на Ваших очах. Ну ось так. Погода гарна. Зараз - на море.
Вчора о 20-30 говорив телефоном з місцевим турком - йому 34 роки. Зараз "Рамадан" (турки при мені говорять "Рамазан"), він буде цілий місяць - до 14 червня. В цьому місяці відкриваються двері Раю.Двері пекла зачинені! Сатана пов"язаний ланцюгами! Відкриті двері милосердя. (!!!). Він з 4 ранку до 20-00 вечора нічого не їв і не пив. Але о 20-00 він почав їсти "oruç". Десь о 20-30 - зміг зі мною говорити. Так ось: мабуть це дуже важко жити із 4 ранку до 20 вечора без пива, горілки, жінок та сала: він майже ворочав язиком. Було враження, що він був дуже дуже дуже сильно на підпитку. Реально ледве ворочав язиком.
P.S. Приятелі із Запоріжжя сказали, що аеропорт тимчасово не працює - ремонт злітно-посадкової смуги. Приятелі із Дніпра взяли квитики на 25 чи 26 травня із Харкова - 210 км аеропорт від Дніпра - поїдуть на власному авто в Харків, та прилетять до 2 червня в Анталію.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Високими темпами іде будівництво нового житлового комплексу поруч із моїм будинком - там 2 копуси по 5 поверхів, між ними - плавальний басейн. Кожного дня приймають один трейлер із керамічними блоками для стін. Дивився, як розвантажують. Кран такий інтересний - гідравліка - такий прутень ніби-то маненький - але просто на очах від однієї думки керівника крану стає таким довгим той пуцько, що аж страшне. Такого завзятого прутня - будете сміятися - і в негра, мабуть, не буває... Тут трикімнатні квартири 95 - 105 квадратних метрів. Ніби-то термін здачі - в грудні. Це повністю все готове "під ключ", навіть вся побутова техніка - Siemens. Квартир в продажу вже майже немає. Принаймні, "двушки" вже викуплені. Що інтересно, інформацію про цей об"єкт вже розмістили - вкравши тексти із офіційного сайту - всі російські ріелтори. Ціну завищили в 1,5 (!!!) рази. Отак люди гроші заробляють...
P.S. Трохи далі по вулиці - ліворуч будують: - спортивной комплекс для міні-футболу. Поле вже готове - навіть ворота стоять. Зараз закінчують душові, переодягальні будувати та при тому - кафе. Все це - серед пальм та дерев гранату. Гранат всюди квітне - як у нас абрикос-дичка, тільки колір червоний. - З того ж боку: нову ресторацію будують. Теж вже майже готова. - За тієї ресторацією - вже готовий супермаркет продуктовий MIGROS, це Вам не АТБ. - і ось вчора навпроти того супермаркету огородили новеньким парканом - нове будівництво - двоповерховий новітній торговий комплекс. Забудовник дуже відомий дізайном та об"єктами.
Кожен день щось відбувається і грандіозне і нове...
За рогом мого будинка не закриваючи - зробили повну реконструкцію пекарні та кафе - нова потужна велетенська піч вже працює, змінили всі меблі на більш сучасні, все поміняли - і підлогу і дизайн... Я ту пекарню використовую так: прийду із MacBook, відкрита веранда під навісом, замовляю чай (1,5 ліри=9 гривень) та пару свіжих булочок із пічі. дуже удобні крісла та столи (невисокі), Інтернет безкоштовний, свіже повітря... помаранчові дерева - читаю дурниці на цьому форумі, сміюсь аж регочу та радію за людей... Але це не зараз - зараз жінка вже подала помаранчово-грейпфрутовий фреш: випиваю - і на море!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Долярчик написав:akurt ...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
Будь-ласка, можете насміятися. Вчора приходила юна незаміжна "Мальвіна" на перегляд. Сказала що їй сподобалося приміщення. Є простір і нема захламленості мебелю (я так розумію "спадщини от совкобабушєк"), хоче привезти свою.
Питала чи можна із котиком та собачкою і чи не думаю поставити бойлер та пралку.
Тепер чекаю на її децизію.
П.С. Минулого тижня теж приходила чарівна Мальвіна, але там оглядини з доручення чоловіка щодо можливості відкриття офіса. Вчора, замітив її на лавці біля будинку, привіталися.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:akurt ...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
Будь-ласка, можете насміятися. Вчора приходила юна незаміжна "Мальвіна" на перегляд. Сказала що їй сподобалося приміщення. Є простір і нема захламленості мебелю (я так розумію "спадщини от совкобабушєк"), хоче привезти свою.
Питала чи можна із котиком та собачкою і чи не думаю поставити бойлер та пралку.
Тепер чекаю на її децизію.
П.С. Минулого тижня теж приходила чарівна Мальвіна, але там оглядини з доручення чоловіка щодо можливості відкриття офіса. Вчора, замітив її на лавці біля будинку, привіталися.
А що, Ви вже закінчили свій ремонт? Будьте ласкаві, фото в студію!
Долярчик написав:akurt ...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
Будь-ласка, можете насміятися. Вчора приходила юна незаміжна "Мальвіна" на перегляд. Сказала що їй сподобалося приміщення. Є простір і нема захламленості мебелю (я так розумію "спадщини от совкобабушєк"), хоче привезти свою.
Питала чи можна із котиком та собачкою і чи не думаю поставити бойлер та пралку.
Тепер чекаю на її децизію.
П.С. Минулого тижня теж приходила чарівна Мальвіна, але там оглядини з доручення чоловіка щодо можливості відкриття офіса. Вчора, замітив її на лавці біля будинку, привіталися.
А що, Ви вже закінчили свій ремонт? Будьте ласкаві, фото в студію!
Хвотки були.
Заходь і живи. : сральнік (парящій як аірмакс78 у воздусі), рукомойнік-умивальнік, кухонна мойка... ще притащив койку із штахетами, міні-холодильник барного типа на 40л. і мікрохвильовку з ОЛХ, якусь викинуту ДСП дверку від шкафчика зробив відкидним столиком... Понаставляв трохи резеток,і вимикачів настінних, кілька лямпочок.
Вот одна Мальвіна на просмотрі сказала що їй нравицця.
Ітого витрати на ремонт і умебльовку до $400.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.