Додано: Чет 17 тра, 2018 07:21

Всі інші дня використовується як безплатна автостоянка для всіх бажаючих.

Сатана пов"язаний ланцюгами!

В Турції такого - то пан Долярчик виставляв фото із торгівлею якимись тряпками на асфальті стежок - (але їх вже видалили) - не побачиш.Порядок складається із такого:- Роботу Ринку тут організовано дещо незвично для нашої людини: ринок "пересувний".В кожному мікрорайоні побудований міською владою критий ринок досить великої площі і він працює ОДИН раз на тиждень.Ринок критий - має тільки дах. На ринку торгують не перекупщики, а саме селяни, які продають свою продукцію. В 100% випадків - продавці - молоді хлопці від 18 років - сини тих, хто працює в саду або городі. Жінок на ринку Ви не побачите - крім покупців. Ніколи вас не обмануть і не обрахують. Частина такого ринку виділена під торгівлю речами - футболки, джинси, майки, труси... щось для кухні дрібнички всілякі.- до підходів до такого ринку можна побачити "вуличну торгівлю" - тобто речі типу футболок та джинсів лежать на асфальті або висять на паркані. Але все це має дуже несуттєві розміри - можливо, десь 10 людей так стоять. Не можу сказати, то нове продають, чи вживане, бо йду мимо.- на ринку Вас ніколи не обрахують, і зазвичай, якщо ваги показують 1 150 грамів, то рахують, що це кіло. Або буває так, що зважили 3 кіло помаранчів: ви дивитеся, що там три або трохи більше, і продавець, перед тим, як зав"язати торбу, докладе ще один помаранч в торбу.- в цей вівторок була сміша ситуація: я купував у двох різних продавців помідори і у двох різних - огірки - по 1 кг. Ну, купив та блукаю по ринку - шукаю ще дині (дині продають на штуку - по 3 ліри або 18 гривень) . Чую ніби-то якийсь шум ззаду. Ну шум та шум. Шум ближче - обертаюсь - мене намагається наздогнати, пробирючсь через натовп, продавець, у якого я ще хвилин 15 тому брав 1 кг помідорів - з тим кульком помідорів і зі словами, що я гроші заплатив, а забрати забув. Але він мене запам"ятав і осьВіддав. Я був вдячний. Наступний раз тільки у нього буду купувати.Ось так продають Артішок.- ніби-то за торгівлю на ринках платять "містове". Не всі хочуть його платити, то із дрібним власним товаром стають теж на підходах до ринку - то може бути 1 ящик помарнчів, або 1 ящик помідорів, або один ящик полуниці. Один раз стояла дівчина із букетами квітів - в неї було щось з десяток букетів. Три відра. То тут вперше бачив, я к працює муніціпальна поліція: вони мовчки підходили і відбирали товар, нічого не говорячі і нікому не заламуючи руки. Просто відбирали і відносили у бік. Всі інші продавці зразу прибирали свій скарб. Мовчки та дуже-дуже швидко.Такий ринок у нашому мікрорайоні - тільки один раз на тиждень, всі інші дні ви можете все купити в супермаркеті. Буде трохи дорожче. Наприклад, якщо помідори коштують 2 ліри (12 гривень), то в супермаркеті будуть коштувати 2,50 ліри.А ось риба може бути дешевше - і суттєво.Наприклад, на ринку Дорада завжди коштує 25 лір кіло - то є 150 гривень. А в супермаркеті МЕТРО - 15-17-19 лір - то десь 100 гривень за кіло. Я зазвичай купую рибу в МЕТРО. Рибу хочу у МЕТРО, хоч на ринку завжди чистять безкоштовно. В МЕТРО воно якось чистіше та гігієнічніше. Все миють проточною водою. Можна замовити "філе" - зроблять філе на Ваших очах.Ну ось так. Погода гарна. Зараз - на море.Вчора о 20-30 говорив телефоном з місцевим турком - йому 34 роки.Зараз "Рамадан" (турки при мені говорять "Рамазан"), він буде цілий місяць - до 14 червня.Відкриті двері милосердя. (!!!).Він з 4 ранку до 20-00 вечора нічого не їв і не пив. Але о 20-00 він почав їсти "Десь о 20-30 - зміг зі мною говорити.Так ось: мабуть це дуже важко жити із 4 ранку до 20 вечора без пива, горілки, жінок та сала: він майже ворочав язиком. Було враження, що він був дуже дуже дуже сильно на підпитку. Реально ледве ворочав язиком.Приятелі із Запоріжжя сказали, що аеропорт тимчасово не працює - ремонт злітно-посадкової смуги.Приятелі із Дніпра взяли квитки на 25 чи 26 травня із Харкова - 210 км аеропорт від Дніпра - поїдуть на власному авто в Харків, та прилетять до 2 червня в Анталію.