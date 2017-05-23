Купуємо для себе, а не в ОРЕНДУ, закордонну нерухомість
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Долярчик написав:alex77 ... дякую! Ви не повірите, але вже декілька днів, як почав щось подібне робити, про що пишете вище!
...створив свій сайт(жінка допомогла, бо я в тому слабо розбираюсь) ...тільки от найбільша, покищо, поблема, якраз із просуванням.... - де і головне, ЯК САМЕ його просувати? - зразу кажу, що покищо ПЛАТНО його просувати - нехочу! (бо сайт, ще дуже "сируватий" і ще мало там товару)
.... - почав з ОЛХ-са, і ще з якогось(назви непам"ятаю) з безкоштовних.......- теж, тільки щось три закинув, а далі пише, що ліміт вичерпаний.... або на інших розділах, то пише, що плвтно
... то ж питання до Вас усіх: де ще можна БЕЗКОШТОВЕО попросувати/прорекламувати свій сайт? ... буду вдячний за посилання на такі сайти/оголошення
В Турції такого - то пан Долярчик виставляв фото із торгівлею якимись тряпками на асфальті стежок - (але їх вже видалили) - не побачиш. Порядок складається із такого: - Роботу Ринку тут організовано дещо незвично для нашої людини: ринок "пересувний". Тобто ринок приїде до Вашого будинка. В кожному мікрорайоні побудований міською владою критий ринок досить великої площі і він працює ОДИН раз на тиждень. Всі інші дня використовується як безплатна автостоянка для всіх бажаючих. Ринок критий - має тільки дах. На ринку торгують не перекупщики, а саме селяни, які продають свою продукцію. В 100% випадків - продавці - молоді хлопці від 18 років - сини тих, хто працює в саду або городі. Жінок на ринку Ви не побачите - крім покупців. Ніколи вас не обмануть і не обрахують. Частина такого ринку виділена під торгівлю речами - футболки, джинси, майки, труси... щось для кухні дрібнички всілякі. - до підходів до такого ринку можна побачити "вуличну торгівлю" - тобто речі типу футболок та джинсів лежать на асфальті або висять на паркані. Але все це має дуже несуттєві розміри - можливо, десь 10 людей так стоять. Не можу сказати, то нове продають, чи вживане, бо йду мимо. - на ринку Вас ніколи не обрахують, і зазвичай, якщо ваги показують 1 150 грамів, то рахують, що це кіло. Або буває так, що зважили 3 кіло помаранчів: ви дивитеся, що там три або трохи більше, і продавець, перед тим, як зав"язати торбу, докладе ще один помаранч в торбу.
- в цей вівторок була сміша ситуація: я купував у двох різних продавців помідори і у двох різних - огірки - по 1 кг. Ну, купив та блукаю по ринку - шукаю ще дині (дині продають на штуку - по 3 ліри або 18 гривень) . Чую ніби-то якийсь шум ззаду. Ну шум та шум. Шум ближче - обертаюсь - мене намагається наздогнати, пробирючсь через натовп, продавець, у якого я ще хвилин 15 тому брав 1 кг помідорів - з тим кульком помідорів і зі словами, що я гроші заплатив, а забрати забув. Але він мене запам"ятав і ось бігає - шукає! Віддав. Я був вдячний. Наступний раз тільки у нього буду купувати. Ось так продають Артішок. - ніби-то за торгівлю на ринках платять "містове". Не всі хочуть його платити, то із дрібним власним товаром стають теж на підходах до ринку - то може бути 1 ящик помарнчів, або 1 ящик помідорів, або один ящик полуниці. Один раз стояла дівчина із букетами квітів - в неї було щось з десяток букетів. Три відра. То тут вперше бачив, я к працює муніціпальна поліція: вони мовчки підходили і відбирали товар, нічого не говорячі і нікому не заламуючи руки. Просто відбирали і відносили у бік. Всі інші продавці зразу прибирали свій скарб. Мовчки та дуже-дуже швидко.
Такий ринок у нашому мікрорайоні - тільки один раз на тиждень, всі інші дні ви можете все купити в супермаркеті. Буде трохи дорожче. Наприклад, якщо помідори коштують 2 ліри (12 гривень), то в супермаркеті будуть коштувати 2,50 ліри. А ось риба може бути дешевше - і суттєво. Наприклад, на ринку Дорада завжди коштує 25 лір кіло - то є 150 гривень. А в супермаркеті МЕТРО - 15-17-19 лір - то десь 100 гривень за кіло. Я зазвичай купую рибу в МЕТРО. Рибу хочу у МЕТРО, хоч на ринку завжди чистять безкоштовно. В МЕТРО воно якось чистіше та гігієнічніше. Все миють проточною водою. Можна замовити "філе" - зроблять філе на Ваших очах. Ну ось так. Погода гарна. Зараз - на море.
Вчора о 20-30 говорив телефоном з місцевим турком - йому 34 роки. Зараз "Рамадан" (турки при мені говорять "Рамазан"), він буде цілий місяць - до 14 червня. В цьому місяці відкриваються двері Раю.Двері пекла зачинені! Сатана пов"язаний ланцюгами! Відкриті двері милосердя. (!!!). Він з 4 ранку до 20-00 вечора нічого не їв і не пив. Але о 20-00 він почав їсти "oruç". Десь о 20-30 - зміг зі мною говорити. Так ось: мабуть це дуже важко жити із 4 ранку до 20 вечора без пива, горілки, жінок та сала: він майже ворочав язиком. Було враження, що він був дуже дуже дуже сильно на підпитку. Реально ледве ворочав язиком.
P.S. Приятелі із Запоріжжя сказали, що аеропорт тимчасово не працює - ремонт злітно-посадкової смуги. Приятелі із Дніпра взяли квитки на 25 чи 26 травня із Харкова - 210 км аеропорт від Дніпра - поїдуть на власному авто в Харків, та прилетять до 2 червня в Анталію.
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 тра, 2018 12:55, всього редагувалось 1 раз.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Високими темпами іде будівництво нового житлового комплексу поруч із моїм будинком - там 2 копуси по 5 поверхів, між ними - плавальний басейн. Кожного дня приймають один трейлер із керамічними блоками для стін. Дивився, як розвантажують. Кран такий інтересний - гідравліка - такий прутень ніби-то маненький - але просто на очах від однієї думки керівника крану стає таким довгим той пуцько, що аж страшне. Такого завзятого прутня - будете сміятися - і в негра, мабуть, не буває... Тут трикімнатні квартири 95 - 105 квадратних метрів. Ніби-то термін здачі - в грудні. Це повністю все готове "під ключ", навіть вся побутова техніка - Siemens. Квартир в продажу вже майже немає. Принаймні, "двушки" вже викуплені. Що інтересно, інформацію про цей об"єкт вже розмістили - вкравши тексти із офіційного сайту - всі російські ріелтори. Ціну завищили в 1,5 (!!!) рази. Отак люди гроші заробляють...
P.S. Трохи далі по вулиці - ліворуч будують: - спортивной комплекс для міні-футболу. Поле вже готове - навіть ворота стоять. Зараз закінчують душові, переодягальні будувати та при тому - кафе. Все це - серед пальм та дерев гранату. Гранат всюди квітне - як у нас абрикос-дичка, тільки колір червоний. - З того ж боку: нову ресторацію будують. Теж вже майже готова. - За тієї ресторацією - вже готовий супермаркет продуктовий MIGROS, це Вам не АТБ. - і ось вчора навпроти того супермаркету огородили новеньким парканом - нове будівництво - двоповерховий новітній торговий комплекс. Забудовник дуже відомий дізайном та об"єктами.
Кожен день щось відбувається і грандіозне і нове...
За рогом мого будинка не закриваючи - зробили повну реконструкцію пекарні та кафе - нова потужна велетенська піч вже працює, змінили всі меблі на більш сучасні, все поміняли - і підлогу і дизайн... Я ту пекарню використовую так: прийду із MacBook, відкрита веранда під навісом, замовляю чай (1,5 ліри=9 гривень) та пару свіжих булочок із пічі. дуже удобні крісла та столи (невисокі), Інтернет безкоштовний, свіже повітря... помаранчові дерева - читаю дурниці на цьому форумі, сміюсь аж регочу та радію за людей... Але це не зараз - зараз жінка вже подала помаранчово-грейпфрутовий фреш: випиваю - і на море!
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Долярчик написав:akurt ...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
Будь-ласка, можете насміятися. Вчора приходила юна незаміжна "Мальвіна" на перегляд. Сказала що їй сподобалося приміщення. Є простір і нема захламленості мебелю (я так розумію "спадщини от совкобабушєк"), хоче привезти свою.
Питала чи можна із котиком та собачкою і чи не думаю поставити бойлер та пралку.
Тепер чекаю на її децизію.
П.С. Минулого тижня теж приходила чарівна Мальвіна, але там оглядини з доручення чоловіка щодо можливості відкриття офіса. Вчора, замітив її на лавці біля будинку, привіталися.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Долярчик написав:akurt ...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
Будь-ласка, можете насміятися. Вчора приходила юна незаміжна "Мальвіна" на перегляд. Сказала що їй сподобалося приміщення. Є простір і нема захламленості мебелю (я так розумію "спадщини от совкобабушєк"), хоче привезти свою.
Питала чи можна із котиком та собачкою і чи не думаю поставити бойлер та пралку.
Тепер чекаю на її децизію.
П.С. Минулого тижня теж приходила чарівна Мальвіна, але там оглядини з доручення чоловіка щодо можливості відкриття офіса. Вчора, замітив її на лавці біля будинку, привіталися.
А що, Ви вже закінчили свій ремонт? Будьте ласкаві, фото в студію!
Долярчик написав:akurt ...ще насмієтесь, як Флаймен виставить свій цоколь з "аццким" жлобремонтом!
Будь-ласка, можете насміятися. Вчора приходила юна незаміжна "Мальвіна" на перегляд. Сказала що їй сподобалося приміщення. Є простір і нема захламленості мебелю (я так розумію "спадщини от совкобабушєк"), хоче привезти свою.
Питала чи можна із котиком та собачкою і чи не думаю поставити бойлер та пралку.
Тепер чекаю на її децизію.
П.С. Минулого тижня теж приходила чарівна Мальвіна, але там оглядини з доручення чоловіка щодо можливості відкриття офіса. Вчора, замітив її на лавці біля будинку, привіталися.
А що, Ви вже закінчили свій ремонт? Будьте ласкаві, фото в студію!
Хвотки були.
Заходь і живи. : сральнік (парящій як аірмакс78 у воздусі), рукомойнік-умивальнік, кухонна мойка... ще притащив койку із штахетами, міні-холодильник барного типа на 40л. і мікрохвильовку з ОЛХ, якусь викинуту ДСП дверку від шкафчика зробив відкидним столиком... Понаставляв трохи резеток,і вимикачів настінних, кілька лямпочок.
Вот одна Мальвіна на просмотрі сказала що їй нравицця.
Ітого витрати на ремонт і умебльовку до $400.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Заходь і живи. : сральнік (парящій як аірмакс78 у воздусі), рукомойнік-умивальнік, кухонна мойка... ще притащив койку із штахетами, міні-холодильник барного типа на 40л. і мікрохвильовку з ОЛХ, якусь викинуту ДСП дверку від шкафчика зробив відкидним столиком... Понаставляв трохи резеток,і вимикачів настінних, кілька лямпочок.
Вот одна Мальвіна на просмотрі сказала що їй нравицця.
Ітого витрати на ремонт і умебльовку до $400.
Я пропустив Ви, хоч цегляні стіни пофарбували, чи так залишили?
Панове! Корректно використовуйте цитування: в тих фрагментах, що Ви навели вище, akurt НІЧОГО НЕ ПИСАВ, навіть однієї букви. Там було так, що пан Долярчик звертався - мабуть - до мене - тієї фразою. А так люди і скопіювали, ніби-то те я писав.
Рекомендую. Так вот, доставка прямо в квартиру мебели и ее сборка - БЕСПЛАТНО.
Вот зашли с женой в недавно открывшийся в 5-ти минутах ходьбы от нашего дома новый салон мебели именно этого изготовителя - ISTIKBAL. Вы же знаете, что самое неудачное творение Господа - это женское существо. Точнее не так: Господь уже создал и лягушку, и оленя, и кошку, а вот женщину поручил создать Адаму. Ну, тот и создал на нашу голову... Из того, что было...
Короче, жене захотелось прикупить витрину в главную комнату. Что делать: беру карту А-банка и оплачиваю 792 лиры или примерно 4 800 гривен. Вчера звонят: "...готовы доставить завтра после обеда". Отлично. В 12-08 - сижу на пляже и кушаю арбуз, заботливо нарезанный на дольки - уже без корок - женой. Звонят: "...через 30 минут - установка!" Отлично! Собрались - и вот мы дома! В 12-38 - вот точность! - звонок в переговорное устройство - нажал - дверь открылась - парни заносят коробки. Подняли на этаж, вошли в квартиру. Разулись (обратил внимание: обычные черные мужские носки на ногах). Два парня занесли кучу коробок в фабричной упаковке, и чемодан с инструментами. Сборка шла без нашего участия (спросили, где поставить). Все сделали примерно за 30 минут - подозвали меня, показали, что все открывется-закрывается, дали подписать документ о доставке и монтаже. Вышли: уже на лестничной клетке лежали все картонные коробки, обулись, попрощались ("Гюле-гюле"), забрали все распотрошенные коробки и уехали в лифте. - Отлично, Григорий! - Годится, Константин!
Я пропылесосил, а жена уже выставила в витрину бокалы под белое и под красное вино. Жена сказала: - Вот нравится мне турецкий сервис. Я согласился, как не согласиться: уже что-то там жарит вкусненькое... наверное, котлетки...
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Мне в личке задают разные вопросы - старюсь отвечать. Один ответ, наверное, будет не секретным:
- реальная цена покупки квартиры в новом доме "под ключ" будет 1 000 долларов квадратный метр. При этом не надо жестко привязываться именно к термину "квадратный метр" - так принято у нас, я знаю. Здесь ориентир "двушки" - 55 квадратных метров, ориентир трешки - 75 квадратных метров. Притом называют общую цену, НИКАК не привязываясь к квадратному метру. Вам будут называть цену ТОВАРА. Вот товар - вот он такой - вот смотрите - вот покупайте. - мои знакомые действительно купили за последний год несколько квартир - последняя покупка в апреле - 210 000 лир при курсе 1 доллар - 4,20 лиры. - квартиры только "под ключ" - то есть полностью готовые к проживанию. - нужно докупить только: холодильник, кондиционеры (не всегда, иногда уже стоят), стиралку и посудомойку. Цены как у нас, но модели новые, у нас вроде как от тех же производителей продают модели прошлых лет. Мебель. - нужно обязательно задавать вопрос о квартплате - "Айдат" - минимум 70 лир месяц (420 гривен) - максимум 150 ( в "крутых комплексах" может быть и 200. Там, где 200 - например, 5-ти кратный трансфер в день к пляжу прямо от подъезда - если Вам это нужно; в Айдат входит содержание плавательного бассейна).
Наблюдал один раз - примерно 4 часа подряд - как работает турецкий риелтор. Ну, хорошо работал. Расскажу, как работают турецкие (слава Богу, не российские - тут есть тоже такие безбашенные) риелторы. Итак, я и не хотел - но так получилось, что участвовал в просмотре квартир, которые предлагала серьезная риелторская компания.
1. Риелтор - турок лет 40 - очень прилично аккуратно, даже стильно одет и с бейджей на груди. 2. Предлагал ТОЛЬКО вторичный рынок. 3. У него был большой блокнот со вставленными листами информации об объектах. Там телефоны и адреса либо реальных владельцев, либо тех, кто мог впустить и показать объект. 4. Фирма, как мне сказали, берет 6 процентов комиссионных. 5. Риелтор работал однозначно качественно, настойчиво, со знанием дела. Было видно, что он об объектах знает нужную информацию (мне было все равно, я наблюдал работу человека со стороны). 6. Он был на своем авто и при необходимости мог возить клиентов. 7. Он очень хотел что-то продать. И это хорошо. 8. Из того, что он предлагал просто запомнилось: а) реально классная квартира в реально классном комплексе. Видно было, что в квартире никто не живет, вся мебель была покрыта тонким слоем легкой пыли. Но цена - 70 000 евро. Двушка. Квартира с мебелью, причем мебель очень высокого класса, стильная, хотя и не совсем новая. По мебели явно работал дизайнер. На "пять с минусом". Владелец - было видно - имеет вкус. б) очень большая по площади "двушка" - думаю больше 70 квадратных метров, но дому и ремонту - лет 10. Был диспут по поводу того, что надо делать реновацию и я оценил реновацию в 10 000 долларов, риелтор оглашал цену в 5 000 долларов. Единственное достоинство - приличный район и очень большая площадь, как для двушки. в) запомнилась очень неплохая квартира в приличном месте, но с балконом, который выходит на непонятный пустырь (риелтор уверял, что тут не возникнет небоскреб перед глазами) и с видом на скоростную шумную трассу. г) с нами был турок-переводчик, так этот переводчик, который работал "на нас", потом признался, что риелтор его очень уговаривал уговорить нас купить хоть что-то. Ну что же: работа у него такая. Работе риелтора я поставил "отлично". Реально, если бы именно сегодня я покупал квартиру, то из многих вариантов я бы выбрал или всего парочку, или подождал бы до осени, когда введут в эксплуатацию строящиеся в моем микрорайоне еще три дома.
А вообще заметен ажиотаж на первичном рынке. Как вчера мне сказали на пляже мои новые друзья - в их комплексе - "Всё ходят и смотрят: всё ходят и смотрят". Это при том, что первичный продаван нам сказал, что "1+1" и "2+1" в продаже уже нет. Активно процветает перепродажа, то есть: купили на этапе начала строительства, теперь выставляют по нереальным/реальным ценам. Например, в хорошем новом еще не сданном комплексе (завершаются отделочные работы по территории: мощение дорожек мрамором, установка светильников, посадка растений) из трех домов приличная "квартира-трешка" сейчас выставляется перекупщиком за 500 000 лир или примерно 120 000 долларов. Причем, во всем комплексе продается на сегодня ТОЛЬКО 1 КВАРТИРА. От этой цены за эту квартиру даже у моих турецких друзей отвисла челюсть. Ну вот так...
Востаннє редагувалось akurt в Чет 17 тра, 2018 13:59, всього редагувалось 2 разів.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"
Может, я и ошибаюсь, но заметил такую тенденцию: неожиданно много появилось предложений продажи квартир в домах 10-ти летней давности. В то же время, практически исчезли нормальные предложения в новостройках по новым проектам. Я думаю, что народ мыслит стратегически и делает простую, но правильную вещь: избавляется от "старого" и делает инвестиции в новое.
У чому смисл життя? Це просто: "Смисл життя - у самому житті!"